Concorso Comune di Genova 2024, 38 posti vari profili: come partecipare

Nuovo concorso Comune di Genova 2024: sono stati pubblicati due bandi per la copertura di un totale di 38 posti a tempo indeterminato così suddivisi: 19 Funzionari amministrativi – Esperti contabili ;

; 19 Funzionari amministrativi – Esperti giuridici. Si tratta si posizioni per cui è richiesta la laurea, in classi diverse per i due diversi profili. Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i requisiti richiesti per la partecipazione, come fare domanda e come prepararsi alle prove del Concorso Comune di Genova 2024.

Concorso Comune di Genova 2024, 38 posti: requisiti Per la partecipazione al Concorso Comune di Genova 2024 è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti generali, comuni a entrambi i profili: Essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero: essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;

Godimento dei diritti civili e politici;

Non avere riportato condanne penali, né essere a conoscenza di avere procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

Per gli aspiranti di sesso maschile nati fino all’anno 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare;

Non essere stati licenziati o destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, o dichiarati decaduti nonché dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento. I titoli di studio richiesti sono diversi per entrambi i profili, e sono riportati nella tabella seguente:

Profilo Esperto Contabile Profilo Esperto Giuridico Diploma di laurea in Scienze Politiche o Giurisprudenza conseguito con

l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99, o corrispondente Laurea

Specialistica/Magistrale conseguita con il nuovo ordinamento – secondo l’equiparazione di cui al Decreto del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 09.07.2009,



oppure possesso di una delle seguenti Lauree di I livello:

02 Scienze dei Servizi Giuridici D.M.509/1999

31 Scienze Giuridiche D.M.509/1999

15 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali D.M.509/1999

19 Scienze dell’Amministrazione D.M.509/1999

L-14 Scienze dei Servizi Giuridici D.M. 270/2004

L- 36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali D.M. 270/2004

L-16 Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione D.M. 270/2004 Diploma di laurea conseguito con l’ordinamento di studi previgente al D.M.

n. 509/99 in:

Economia e Commercio,

Economia assicurativa e previdenziale,

Economia aziendale,

Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali,

Economia e finanza,

Economia e gestione dei servizi,

Economia e legislazione per l’impresa,

Economia marittima e dei trasporti,

Economia Politica;



Oppure corrispondente Laurea Specialistica/Magistrale conseguita con il

nuovo ordinamento – secondo l’equiparazione di cui al Decreto del ministero

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 09.07.2009,

Oppure

❖ Diploma di laurea di I livello in:

17 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale D.M.509/1999

28 Scienze Economiche D.M.509/1999

L-18 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale D.M. 270/2004

L-33 Scienze Economiche D.M. 270/2004

Concorso Comune di Genova 2024, 38 posti: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente online attraverso il Portale InPA, accedendo tramite credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS. È richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale, qui una guida alla creazione di un indirizzo PEC. Sarà inoltre necessario effettuare il pagamento della tassa di concorso di 10 euro, seguendo le istruzioni riportate all’interno dei bandi. Sarà possibile fare domanda fino alle 23.59 del 21 maggio 2024. Clicca qui per accedere alla domanda per 19 Funzionari Esperti Contabili;

Clicca qui per accedere alla domanda per 19 Funzionari Esperti Giuridici.

Concorso Comune di Genova 2024, 38 posti: prove La selezione, per entrambi i profili, sarà così articolata: Eventuale preselezione, in base al numero di domande pervenute;

Prova scritta;

Prova orale. La preselezione consisterà in un questionario a risposta multipla avente ad oggetto le materie delle prove scritte e orali e test di tipo psico-attitudinale e/o test di tipo logico matematico. La prova preselettiva potrà anche svolgersi in modalità telematica. Accedono alla prova scritta i primi 180 candidati, a cui si aggiungono i candidati che hanno ottenuto lo stesso punteggio dell’ultimo candidato in posizione utile. La prova scritta potrà anche svolgersi in modalità telematica da remoto e verterà sui seguenti argomenti:

Profilo Esperto Contabile Profilo Esperto Giuridico Ordinamento finanziario degli Enti Locali;

Principi di Organizzazione;

Principi di Diritto Amministrativo;

Normativa in materia di contratti pubblici (lavori, servizi e forniture);

Normativa in materia di contabilità pubblica;

Normativa in materia di tributi locali;

Diritto Civile limitatamente al libro IV del Codice Civile;

Ordinamento delle Autonomie Locali;

Regolamentazione dei Servizi Pubblici Locali;

Elementi di Diritto Societario;

Disciplina normativa e contrattuale del lavoro alle dipendenze degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 165/2001 e nozioni sul Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Funzioni Locali; Diritto Amministrativo;

Normativa in materia di contratti pubblici (lavori, servizi e forniture);

Normativa in materia di contabilità degli Enti Locali;

Normativa in materia di tributi locali;

Diritto Civile limitatamente al libro IV del Codice Civile;

Ordinamento delle Autonomie Locali;

Regolamentazione dei Servizi Pubblici Locali;

Disciplina normativa e contrattuale del lavoro alle dipendenze degli Enti Locali.

La prova orale, infine, verterà oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, anche sulle seguenti materie: Elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;

Normativa sul trattamento dei dati personali, anticorruzione e trasparenza;

Codice di Comportamento, diritti e doveri dei dipendenti pubblici;

Nozioni sul Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Genova;

Lingua inglese;

Informatica.

Concorso Comune di Genova 2024, 38 posti: come prepararsi

