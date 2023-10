Concorso IPAB AltaVita Padova, 40 OSS: come partecipare

Nuovo Concorso IPAB AltaVita Padova per 40 OSS. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 40 posti vacanti e disponibili di Operatore Socio Sanitario OSS presso l’IPAB AltaVita – IRA. Gli assunti potranno essere indifferentemente impiegati nei servizi rivolti agli anziani ospiti di AltaVita – IRA nelle sedi di Padova e Selvazzano Dentro (PD).

Al concorso si applicano le seguenti riserve:

20% dei posti messi a concorso a favore del personale in servizio presso AltaVita -Ira, e che alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato 36 mesi di servizio a tempo determinato presso AltaVita -Ira;

8 posti a favore dei volontari delle FF.AA.;

4 posti a favore dei soggetti che abbiano svolto il Servizio Civile Universale senza demerito.

Vediamo nei prossimi paragrafi i requisiti di partecipazione, come fare domanda e come prepararsi alle prove del concorso.

Concorso IPAB AltaVita Padova, 40 OSS: requisiti Per la partecipazione al concorso IPAB AltaVita Padova per 40 OSS è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti entro la scadenza del termine per l’invio delle domande: cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea con godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza e con adeguata conoscenza della lingua italiana, conformemente a quanto previsto dal D.P.C.M. del 07.02.1994 n. 174, ovvero cittadinanza non comunitaria con possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e con adeguata conoscenza della lingua italiana;

età non inferiore ad anni 18;

godimento dei diritti politici;

non aver riportato condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, impediscano la costituzione del rapporto di pubblico impiego, nonché non essere stati licenziati da precedenti rapporti di lavoro per giusta causa o giustificato motivo oggettivo;

non essere incorsi nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

per i candidati di sesso maschile, essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o assolvimento dell’obbligo scolastico;

attestato di qualifica professionale di O.S.S.

incondizionata idoneità psicofisica alle mansioni del posto da ricoprire.

Concorso IPAB AltaVita Padova, 40 OSS: domanda La domanda andrà redatta in carta semplice, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo il fac-simile scaricabile nel box sottostante, e dovrà pervenire entro il giorno 6 novembre 2023. La domanda dovrà essere inviata attraverso una delle seguenti modalità: a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente, in Piazza Mazzini n. 14 a Padova, che rilascerà ricevuta dell’arrivo, nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 09.00-12.00 e inoltre il mercoledì ore 14.30 – 17.00;

a mezzo del servizio postale, all’indirizzo AltaVita – Istituzioni Riunite di Assistenza – I.R.A., Piazza Mazzini n. 14, 35137 Padova; la domanda dovrà essere spedita esclusivamente tramite raccomandata;

con posta certificata (PEC) intestata all’interessato, all’indirizzo: altavita@legalmail.it. La busta contenente la domanda di partecipazione al concorso e i relativi documenti dovrà riportare l’indicazione “Contiene domanda per concorso per n. 40 posti di Operatore Socio Sanitario“. Alla domanda andranno allegati, obbligatoriamente: ricevuta in originale del versamento di € 15,00 a titolo di contributo spese, non rimborsabile, per la copertura dei costi del concorso, indicando nella causale “Concorso Operatore Socio Sanitario – cognome e nome del candidato”, sul c/c bancario di AltaVita – Istituzioni Riunite di Assistenza – I.R.A., codice IBAN IT80 G030 6912 1171 0000 0300 001, ovvero a mezzo vaglia postale intestato all’Amministrazione di AltaVita – Istituzioni Riunite di Assistenza – I.R.A., Piazza Mazzini n. 14, 35137 Padova;

fotocopia non autenticata di valido documento di identità.

Concorso IPAB AltaVita Padova, 40 OSS: prove La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: una prova scritta;

una prova orale;

valutazione dei titoli. La prova scritta verterà sulle seguenti materie: materie di studio per il conseguimento del titolo professionale di Operatore Socio Sanitario;

problematiche connesse alla non autosufficienza;

l’invecchiamento, nei suoi molteplici aspetti psicologici, clinici, economici, delle dinamiche sociali e familiari;

cenni sulla legislazione delle IPAB della Regione Veneto e degli Enti Locali;

nozioni di cultura civica;

nozioni sul rapporto di lavoro pubblico con particolare riguardo ai diritti e doveri dei pubblici dipendenti;

normativa in materia di sicurezza con particolare riferimento all’attività dell’Operatore Socio Sanitario. La prova orale consisterà in un colloquio vertente sulle materie della prova scritta, nonché sull’accertamento della conoscenza di base della lingua inglese, e della conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche più diffuse. La Commissione ha a disposizione un massimo di 30 punti per ciascuna prova, per cui le prove si intenderanno superate con un punteggio minimo di 21/30. La valutazione dei titoli potrà aggiungere ai punteggi ottenuti nelle prove un massimo di 10 punti, così suddivisi: Titoli di servizio: punteggio massimo 5,00 punti;

Titoli di studio: punteggio massimo 3,00 punti;

Titoli vari: punteggio massimo 2,00 punti.

