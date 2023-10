Concorso Esercito 2024, 6200 VFI: chi partecipa, domanda, prove

È stato pubblicato sul Portale InPA il bando del Concorso Esercito 2024 per il reclutamento nell’Esercito di 6200 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI), ripartiti nei seguenti tre blocchi di incorporamento:

Le domande di partecipazione al primo blocco di incorporamento saranno attive dal 19 ottobre 2023 al 17 novembre 2023, per i nati dal 17 novembre 1999 al 17 novembre 2005, estremi compresi.

Vediamo nei prossimi paragrafi come funzionerà la selezione, tutti gli incorporamenti, i requisiti e come fare domanda.

Possono partecipare al Concorso Esercito 2024 per il reclutamento di 6200 VFI coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti :

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nei tempi specificati in precedenza per ogni blocco di incorporamento, attraverso la piattaforma concorsi raggiungibile all’indirizzo concorsi.difesa.it. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale tramite SPID, CIE o CNS, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda.

Per ogni blocco i candidati parteciperanno per i posti per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza Armata e, qualora in possesso dei relativi requisiti, potranno esprimere il gradimento a concorrere per uno dei posti previsti per incarico di “Elettricista Infrastrutturale”, “Idraulico Infrastrutturale”, “Muratore”, “Falegname”, “Fabbro”, “Meccanico di mezzi e piattaforme”, “Esploratore Equestre” e “Artigliere Equestre”.