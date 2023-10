Concorso Magistratura 2023, bando per 400 posti: requisiti, domanda, prove

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2023 il Decreto del Ministro della Giustizia del 9 ottobre 2023 contenente il bando del nuovo Concorso Magistratura 2023 per il reclutamento di 400 Magistrati ordinari. Il bando recepisce le novità introdotte dal Decreto Aiuti ter (Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175), e in particolare dall’articolo 33 del Dl che elimina il requisito del diploma di specializzazione.

Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i requisiti di partecipazione, come fare domanda e come saranno le prove del Concorso Magistratura 2023.

Come anticipato, i requisiti di partecipazione al Concorso Magistratura 2023 tengono conto delle novità introdotte dal Decreto Aiuti ter. In particolare, potrà fare domanda per partecipare alla selezione il candidato che:

La domanda di partecipazione al Concorso Magistratura 2023 deve essere inviata esclusivamente per via telematica, tramite il portale concorsi del Ministero della Giustizia, accedendo a questo indirizzo tramite SPID, CIE o CNS. Sarà possibile fare domanda fino alle ore 18.30 del 13 novembre 2023 .

Gli elaborati devono essere presentati nel termine di otto ore dalla dettatura della traccia. I candidati potranno consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, secondo le modalità che verranno determinate nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove scritte. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 punti in ciascuna delle materie della prova scritta . Il diario della prova scritta sarà pubblicato il 5 dicembre 2023 nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Ministero.

Concorso Magistratura 2023: prova orale

La prova orale verterà su:

diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

procedura civile;

diritto penale;

procedura penale;

diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

diritto commerciale e fallimentare;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto comunitario;

diritto internazionale pubblico e privato;

elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;

colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti: inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna delle materie della prova orale, e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a 108 punti. Non sono ammesse frazioni di punto.