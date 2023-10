Concorso Città metropolitana Genova 2023, bando per funzionari amministrativi: come partecipare

È stato pubblicato sul Portale InPA il bando del concorso Città metropolitana Genova 2023 per la formazione di un elenco di idonei da assumere nel profilo di Funzionario – Ambito Amministrazione, nell’Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione con competenze professionali giuridiche ed economiche presso la Città metropolitana di Genova e i Comuni di Città metropolitana.

La Città metropolitana di Genova e gli enti che abbiano stipulato specifico accordo con essa, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità per medesimi o analoghi profili professionali, possono attingere al suddetto elenco di idonei previa pubblicazione di un interpello, in maniera analoga a quanto avviene con la selezione del concorso Asmel.

Vediamo nei prossimi paragrafi chi può partecipare alla selezione, come fare domanda e come prepararsi alle prove del concorso Città metropolitana Genova 2023.

Concorso Città metropolitana Genova 2023, funzionari amministrativi: requisiti Per poter partecipare al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti generali: essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero non avendo la cittadinanza in uno degli Stati dell’Unione Europea: essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

avere età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici;

essere fisicamente idoneo alle specifiche mansioni tipiche del profilo professionale da ricoprire;

avere il godimento dei diritti civili e politici e non essere escluso dall’elettorato politico nello Stato di appartenenza;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;

non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile:

non avere riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

non trovarsi in situazioni di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, anche derivanti dall’applicazione di misure di prevenzione. I requisiti specifici per il profilo richiesto riguardano il possesso di determinati titoli di studio, ovvero:

Laurea di primo livello (L) appartenente alla seguente classe:

L 14 – Scienze dei servizi giuridici

L 18 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale

L 33 – Scienze economiche



o corrispondente laurea triennale, secondo l’equiparazione di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 9 luglio 2009; Laurea magistrale (LM) appartenente alla classe:

LMG – 01 Giurisprudenza

LM – 56 Scienza dell’economia

LM – 77 Scienze economico – aziendale



o corrispondente laurea specialistica o diploma di laurea, secondo l’equiparazione di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca del 9 luglio 2009.

Concorso Città metropolitana Genova 2023, funzionari amministrativi: domanda La domanda di partecipazione alla selezione andrà inviata esclusivamente online attraverso il Portale InPa, accedendo a questo indirizzo con SPID, CIE, CNS o eIDAS. Il termine ultimo per l’invio della domanda sarà il 10 novembre 2023, alle ore 12:00. Per la partecipazione alla selezione è necessario effettuare, a pena di esclusione, il pagamento della tassa di concorso di 10 euro entro il termine previsto per la presentazione della domanda. Il pagamento dovrà essere effettuato accedendo al servizio PagoPa, direttamente tramite il portale InPA durante la presentazione della domanda. Sarà inoltre necessario essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). In questo articolo la guida alla creazione di un indirizzo PEC, con i relativi costi.

Concorso Città metropolitana Genova 2023, funzionari amministrativi: prove La selezione si articolerà in due fasi: una prova scritta;

una prova orale. La prova scritta potrà consistere nello sviluppo di un caso o di un progetto, e/o nella soluzione di uno o più

quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie: La Città metropolitana: istituzioni e funzioni ai sensi della Legge n. 56/2014;

Principi di diritto amministrativo e ordinamento degli Enti Locali;

Legislazione relativa ai contratti pubblici, disciplina applicabile agli affidamenti finanziati con le risorse previste dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari);

Disciplina normativa e contrattuale del Lavoro alle dipendenze degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e nozioni sul Contratto Collettivo nazionale di Lavoro delle Funzioni Locali;

Principi di contabilità pubblica e contabilità armonizzata, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 267/2000 e al D.Lgs n. 118/2011;

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 s.m.i. e riferimenti ai reati contro la Pubblica Amministrazione. La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie sopraelencate, a cui si aggiungeranno inglese e informatica. Accedono alla prova orale i candidati che hanno ottenuto almeno 21/30 alla prova scritta, e anche la prova orale si intenderà superata con un punteggio minimo non inferiore a 21/30.

Concorso Città metropolitana Genova 2023, funzionari amministrativi: elenco idonei Tutti i candidati che avranno conseguito almeno il punteggio minimo di 21/30 in entrambe le prove, e superato con esito positivo gli accertamenti delle conoscenze informatiche e della lingua inglese, saranno inseriti in un elenco di idonei. L’elenco ha una durata di 3 anni e non costituisce una graduatoria, per cui non conterrà i voti ottenuti dai candidati nelle prove del concorso. La Città Metropolitana di Genova e i Comuni aderenti potranno bandire interpelli riservati agli idonei di questa procedura, i quali, in caso di accettazione della chiamata, dovranno sostenere presso l’ente interpellante una sola prova selettiva (scritta oppure orale) specificata in ciascun interpello. L’idoneo assunto a tempo indeterminato per qualsiasi rapporto di lavoro (part-time o tempo pieno) presso

qualsiasi ente aderente, sarà cancellato dall’elenco degli idonei, mentre chi viene assunto a tempo determinato può partecipare a nuovi interpelli per assunzioni a tempo determinato o indeterminato. Chi non supera la prova selettiva di un interpello rimane comunque nell’elenco di idonei.

Concorso Città metropolitana Genova 2023, funzionari amministrativi: come prepararsi Per prepararsi alle prove del concorso si consiglia il volume “Concorso Istruttore Direttivo e Funzionario – Area Amministrativa dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione (Cat. D)“, che espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili per la preparazione dei candidati alle prove di selezione dei concorsi per l’area amministrativa dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione (cat. D) degli Enti locali. Il testo è aggiornato ai più recenti decreti legislativi e, nella sezione online collegata, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, conterrà ulteriori aggiornamenti e un simulatore di quiz per verificare quanto appreso.

