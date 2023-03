Un nuovo avviso per creazione nuovi elenchi di idonei alle assunzioni di 16 ulteriori profili, cosi dal 7 Marzo 2023 è possibile partecipare al nuovo Concorso ASMEL 2023, grazie alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre un ulteriore avviso riguarda l’aggiornamento elenchi di idonei alle assunzioni di 15 profili professionali. Sarà possibile partecipare sino al 22 Marzo 2023.

Concorso Asmel 2023: i profili e i titoli di studio richiesti

Il volume si presenta come utile strumento di preparazione alla selezione indetta dall’Asmel (Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali) e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 7 marzo 2023.La procedura di selezione servirà a formare una graduatoria di idonei da assumere a tempo determinato e indeterminato presso gli Enti locali aderenti, per i diversi profili.La selezione consisterà in un test con domande a risposta multipla sulle materie comuni e specifiche per ogni profilo e quiz situazionali.Il testo presenta una trattazione chiara e completa su tutte le materie comuni a tutti i profili, ovvero:› Diritto pubblico;› Diritto amministrativo;› Trasparenza, anticorruzione e Privacy;› Diritto degli enti locali;› Contratti pubblici;› Pubblico impiego;› Diritto dell’Unione europea;› Diritto penale e reati contro la P.A.;› Contabilità pubblica.Nell’ultima sezione è presente una sezione dedicata ai quiz situazionali con una prima parte teorica seguita da una selezione di quiz suddivisi per competenze e una selezione di quiz ufficiali delle prove del bando Asmel precedente. Nella sezione online collegata, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono disponibili anche:- quiz di lingua inglese;- teoria e quiz di informatica;- simulatore di quiz sulle materie comuni, per allenarsi in vista della prova;- prove ufficiali del bando precedente.

Concorso Asmel 2023: iscrizione e assunzione

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa e raggiungibile al dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per poter partecipare dovrai inoltre possedere:

– lo SPID: se non ce l’hai ancora, scopri come ottenerlo leggendo questa guida;

– una PEC intestata a te

Inoltre, prima d’inoltrare la domanda ti consigliamo di leggere attentamente i bandi completi e gli altri documenti presenti nella pagina ufficiale del concorso asmel.eu.



Il meccanismo di assunzione da parte dei Comuni è velocissimo, potendosi esaurire in sole 5 settimane, trovando così una soluzione celere al fabbisogno di profili professionali soprattutto di quelli specializzati per la gestione dei fondi PNRR e in un periodo in cui i tecnici sono assorbiti dai bonus edilizi. Ma il vantaggio è anche per gli iscritti negli elenchi idonei che possono scegliere a quale interpello candidarsi, qualora ad esempio il posto di lavoro risulti per lui più vicino o voglia accettare solo un’assunzione a tempo indeterminato. In tutti i casi, l’iscrizione nell’elenco idonei dura tre anni e la cancellazione avviene solo in caso di assunzione a tempo indeterminato. Una risposta efficace all’alto tasso di rinunce, spesso vicino al 60%, riscontrato nei recenti concorsi nazionali che mettono, invece, in secondo piano le necessità e le preferenze territoriali dei candidati