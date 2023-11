Concorso Agenzia Industrie Difesa, 90 posti vari profili: come partecipare

Nuovo Concorso Agenzia Industrie Difesa: l’AID (Agenzia Industrie Difesa), Ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Difesa, ha pubblicato due bandi di concorso per il reclutamento di un totale di 90 unità a tempo indeterminato, così suddivise:

74 unità di personale per il profilo professionale di Assistente, Area funzionale II, fascia retributiva F2;

16 unità di personale per il profilo professionale di funzionario, Area funzionale III, fascia retributiva F1.

Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti per poter partecipare, come fare domanda e come si svolgerà la selezione.

Concorso Agenzia Industrie Difesa, 90 posti: profili richiesti Per quanto riguarda i 74 posti del profilo Assistenti, questi sono così suddivisi: Codice AT01 – Assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi – 5 posti

Codice AT02 – Assistente tecnico per l’edilizia e le manutenzioni – 2 posti

Codice AT03 – Assistente tecnico per le lavorazioni – 39 posti

Codice AT04 – Assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici – 3 posti

Codice AT05 – Assistente amministrativo – 5 posti

Codice AT06 – Assistente tecnico artificiere – 8 posti

Codice AT07 – Assistente tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni – 3 posti

Codice AT08 – Assistente tecnico per l’informatica – 9 posti I 16 posti del profilo Funzionari sono invece così suddivisi: Codice FA01 – Funzionario amministrativo – 7 posti

Codice FT02 – Funzionario specialista tecnico – 2 posti

Codice FT03 – Funzionario specialista tecnico – 1 posto

Codice FT04 – Funzionario specialista tecnico – 1 posto

Codice FT05 – Funzionario specialista tecnico – 1 posto

Codice FT06 – Funzionario tecnico per i sistemi informativi – 1 posto

Codice FT07 – Funzionario tecnico per la motoristica e la meccanica – 2 posti

Codice FT08 – Funzionario tecnico per l’informatica – 1 posto

Concorso Agenzia Industrie Difesa, 90 posti: requisiti Per partecipare ai bandi è innanzitutto necessario essere in possesso dei seguenti requisiti generali: essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea o suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

età non inferiore a anni 18;

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il profilo e la mansione si riferiscono;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.

per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana. Per quanto riguarda i requisiti specifici in ogni bando si precisa che: Per il profilo da Assistente si può partecipare con il diploma ;

; Per il profilo da Funzionario si può partecipare con la Laurea, triennale o magistrale. Per le classi di laurea specifiche per ogni profilo messo a concorso si rimanda al bando.

Concorso Agenzia Industrie Difesa, 90 posti: domanda La domanda di partecipazione al concorso Agenzia Industrie Difesa per 90 posti potrà essere inviata esclusivamente online attraverso il Portale InPA, accedendo alla pagina specifica per ogni bando: Domanda per 74 Assistenti;

Domanda per 16 Funzionari. All’interno delle pagine sopraelencate sarà possibile scegliere il codice al quale si intende partecipare, e accedere alla procedura di invio domanda attraverso SPID, CIE, CNS o eIDAS. Per la partecipazione è inoltre richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni che verranno fornite durante l’invio della domanda. Sarà possibile fare domanda fino alle 23.59 del 30 novembre 2023.

Concorso Agenzia Industrie Difesa, 90 posti: prove Il concorso Agenzia Industrie Difesa per il reclutamento di 90 unità prevede lo svolgimento delle seguenti prove: Eventuale Prova Preselettiva (in base al numero di domande ricevute);

Prova Scritta;

Prova orale (solo per i profili di Funzionario) ;

