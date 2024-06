Concorsi giugno 2024: bandi in scadenza per oltre 5mila posti

Concorsi giugno 2024: quali sono i bandi ancora attivi per cui è possibile fare domanda? Nelle scorse settimane sono stati banditi importanti concorsi pubblici per il reclutamento di centinaia di unità di personale da inserire all’interno delle varie amministrazioni pubbliche del nostro Paese.

Tante possibilità per laureati e diplomati, in diversi settori che vanno dalla sanità all’amministrazione passando per le Forze Armate.



Vediamo quindi nei prossimi paragrafi tutti i concorsi giugno 2024 ancora aperti, come fare domanda e come prepararsi al meglio.

Concorsi giugno 2024: amministrativi categorie protette Asl Brindisi Pubblicati in Gazzetta Ufficiale due bandi per il reclutamento a tempo indeterminato in un totale di 27 unità, interamente riservati agli appartenenti alle categorie protette individuate all’art. 1 della Legge 68/1999. Le assunzioni sono così suddivise: 20 Collaboratori amministrativi professionali, Categoria D;

7 Assistenti amministrativi, Categoria C. Per la partecipazione al profilo di Categoria D è richiesta la laurea, mentre per il posti di Categoria C occorre il diploma. La domanda andrà redatta in carta semplice e inviata via PEC all’Ente entro il 9 giugno 2024. Tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione e su come prepararsi sono disponibili nell’articolo dedicato al concorso.

Concorsi giugno 2024: 80 Funzionari Risorse Umane Agenzia Entrate Il bando fa parte delle assunzioni già autorizzate lo scorso anno, programmate per il 2024 e confermate dal PIAO 2024-2026. Si tratta, nello specifico, di unità da inquadrare nel profilo di funzionari per attività di selezione, valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane, per il cui accesso è richiesta la laurea. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, disponibile a questo indirizzo, tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS, fino alle 23:59 del 14 giugno 2024. Sarà possibile fare domanda per una sola sede. Tutti i dettagli sono disponibili nell’approfondimento dedicato.

Concorsi giugno 2024: 41 posti Regione Emilia Romagna Sono stati pubblicati dalla Regione Emilia Romagna 4 diversi bandi per la copertura di un totale di 41 posti a tempo indeterminato, così suddivisi: 4 posti dell’area funzionari ed elevata qualificazione – profilo professionale “specialista amministrativo contabile” (CP-FUN-2024-5);

dell’area funzionari ed elevata qualificazione – profilo professionale “specialista amministrativo contabile” (CP-FUN-2024-5); 6 posti dell’area funzionari ed elevata qualificazione – profilo professionale “specialista giuridico amministrativo” (CP-FUN-2024-6);

dell’area funzionari ed elevata qualificazione – profilo professionale “specialista giuridico amministrativo” (CP-FUN-2024-6); 18 posti dell’area istruttori – profilo professionale “assistente amministrativo contabile” (cp-ist-2024-1);

dell’area istruttori – profilo professionale “assistente amministrativo contabile” (cp-ist-2024-1); 3 posti dell’area istruttori – profilo professionale “assistente di segreteria” (cp-ist-2024-2). La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, accedendo alle pagine specifiche per ogni bando, disponibili nell’articolo dedicato alla selezione, tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Occorrerà indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che dovrà rimanere attivo per due anni dalla pubblicazione della graduatoria. Sarà possibile fare domanda anche per più profili. La scadenza del termine per l’invio delle domande è fissata per le ore 13:00 del 19 giugno 2024. Sia la prova preselettiva che la prova scritta si terranno da remoto.

Concorsi giugno 2024: 15 amministrativi Asl Napoli 3 Sud È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di un nuovo Concorso ASL Napoli 3 Sud per la copertura di 15 posti del profilo professionale dell’Area Comparto del ruolo Amministrativo – Area degli Assistenti – Assistente Amministrativo, a tempo indeterminato. Per partecipare al concorso pubblico, le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente tramite una procedura telematica. Questo significa che non saranno accettate domande presentate in formato cartaceo o via email. Per iniziare la procedura, è necessario collegarsi al sito internet aslnapoli3sud.iscrizioneconcorsi.it e registrarsi con un indirizzo email (non PEC).

Sarà possibile fare domanda fino al 20 giugno 2024. Maggiori informazioni sulle prove sono disponibili nell’approfondimento dedicato al concorso.

Concorsi giugno 2024: 18 diplomati Comune di Padova Il Comune di Padova ha indetto un concorso pubblico, per esami e con eventuale preselezione, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 18 unità nel profilo di Istruttore amministrativo-contabile, Area degli Istruttori, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno (Codice cg224_I09_2024). La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, collegandosi a questo indirizzo e cliccando sul pulsante Invia la tua candidatura posto in fondo alla pagina. Sarà possibile accedere alla procedura tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. La scadenza per l’invio delle domande è fissata alle 23:59 del 21 giugno 2024. Per ulteriori informazioni sul concorso e su come prepararsi si rimanda all’articolo di approfondimento.

Concorsi giugno 2024: 1248 funzionari Ministero dell’Interno È stato pubblicato il bando di uno dei concorsi più attesi dell’anno, ovvero il Concorso Ministero dell’Interno 2024 per il reclutamento di 1248 funzionari a tempo indeterminato suddivisi in diversi profili professionali. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, collegandosi a questo indirizzo e cliccando sul pulsante “Invia la tua candidatura per” in fondo alla pagina, scegliendo il profilo professionale per il quale si intende concorrere. Sarà possibile fare domanda fino alle 23.59 del 26 giugno 2024. La domanda può essere presentata per uno solo dei codici di concorso e per un solo ambito territoriale. Tutti i profili professionali, le materie e le informazioni sulla domanda sono disponibili cliccando qui.

Concorsi giugno 2024: 3852 Allievi Carabinieri È stato pubblicato il bando del Concorso Allievi Carabinieri 2024 per il reclutamento di 3852 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri. Alcuni dei posti sono riservati ai volontari delle Forze Armate, mentre 1.145 posti sono riservati a tutti i cittadini italiani che non abbiano compiuto il ventiquattresimo anno di età. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale concorsi dell’Arma dei Carabinieri. Occorrerà collegarsi a questa pagina e selezionare il concorso in oggetto, individuabile con il codice “CAR24”. Le domande potranno essere inviate fino al 26 giugno 2024. Per maggiori informazioni si rimanda all’articolo dedicato.

Concorsi giugno 2024: 25 posti Segretariato Presidenza della Repubblica Una grande opportunità per laureati che ambiscono a lavorare al Quirinale: il Concorso Segretariato Presidenza della Repubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2024, servirà a coprire 25 posti di impiegato in prova nel ruolo delle carriere di concetto del Segretariato generale. Sarà possibile partecipare con qualsiasi laurea triennale, ma è prevista per la partecipazione un’età massima di 40 anni. La domanda andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma concorsi del Quirinale all’indirizzo concorsi.quirinale.it. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di un contributo di segreteria di 12 euro da effettuarsi mediante bonifico seguendo le indicazioni fornite all’interno del bando. Sarà possibile fare domanda fino alle ore 18:00 del 27 giugno 2024. Tutte le informazioni sulla domanda, su come saranno le prove e su come prepararsi sono disponibili nell’approfondimento dedicato al concorso.

Concorsi giugno 2024: maxi-bando Asmel È stato pubblicato sul Portale InPA il bando del nuovo maxi Concorso Asmel 2024. Il nuovo bando prevede sia l’aggiornamento dei 31 elenchi di idonei vigenti attualmente, sia la creazione di 6 nuovi elenchi per nuovi profili, per un totale di 37 elenchi di idonei.

Si ricorda infatti che le selezioni Asmel servono a formare elenchi di idonei a cui gli oltre 700 Enti aderenti possono attingere tramite interpelli. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente in via telematica, attraverso la piattaforma digitale raggiungibile al sito asmelab.it a partire dal 10 Giugno 2024 ore 12:00 e fino al 25 Giugno 2024 ore 12:00. Come funziona il maxi-concorso Asmel? Ne abbiamo parlato qui.

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso: