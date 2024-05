Concorso Segretariato Presidenza della Repubblica, 25 posti: chi partecipa, domanda, prove

Una grande opportunità per laureati che ambiscono a lavorare al Quirinale: il Concorso Segretariato Presidenza della Repubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2024, servirà a coprire 25 posti di impiegato in prova nel ruolo delle carriere di concetto del Segretariato generale.

Sarà possibile partecipare con qualsiasi laurea triennale, ma è prevista per la partecipazione un’età massima di 40 anni.

Vediamo nei prossimi paragrafi Tutti gli altri requisiti richiesti per la partecipazione, come fare domanda e quali saranno le prove del concorso. Per confrontarsi con gli altri candidati e ricevere aggiornamenti in tempo reale è possibile iscriversi al Gruppo Telegram dedicato al Concorso Segretariato Presidenza della Repubblica.

Per la partecipazione al Concorso Segretariato Presidenza della Repubblica per 25 posti è necessario possedere i seguenti requisiti :

La domanda andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma concorsi del Quirinale all’indirizzo concorsi.quirinale.it . Dopo essersi registrati con email e password sarà possibile procedere con la compilazione del format di domanda.

Concorso Segretariato Presidenza della Repubblica: prove

La selezione si articolerà nelle seguenti prove:

Prova preselettiva, nel caso il numero di domande presentate sia superiore a 250;

Due prove scritte;

Una prova orale e tecnica.

La prova preselettiva consisterà in un test da risolvere in 100 minuti con 100 quesiti a risposta multipla, così suddivisi:

25 in diritto costituzionale

25 in diritto amministrativo;

25 in contabilità di Stato e degli enti pubblici;

25 in diritto del lavoro e della previdenza sociale.

Saranno ammessi alle prove scritte i primi 250 candidati, a cui si aggiungono coloro i quali hanno ottenuto lo stesso punteggio del candidato collocato all’ultima posizione utile. Nella Gazzetta Ufficiale Concorsi del 24 settembre 2024 saranno date le indicazioni sulla data e la sede della prova preselettiva.

Le due prove scritte si svolgeranno in due giorni diversi, e consisteranno in 4 quesiti a risposta aperta. La prima prova conterrà 1 quesito in diritto costituzionale e 1 quesito in diritto amministrativo, mentre la seconda prova conterrà 1 quesito in contabilità di Stato e degli enti pubblici e 1 quesito in diritto del lavoro e della previdenza sociale. Ogni prova avrà una durata di 6 ore. Durante le prove scritte sarà possibile consultare soltanto i dizionari di lingua italiana e i testi di legge non commentati. Accedono alla prova orale i candidati che hanno ottenuto un punteggio medio nelle prove scritte non inferiore a 21/30 e un punteggio non inferiore a 18/30 in ciascuna prova.

La prova orale e tecnica consisterà in un colloquio su tutte le materie oggetto delle prove scritte, e, in aggiunta, su politica economica, diritto dell’Unione Europea nonché sull’Ordinamento e funzioni del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. Nel corso della prova orale verrà anche accertata la conoscenza dell’utilizzo del personal computer con particolare riferimento ai più diffusi software applicativi Microsoft (Word, Excel, Outlook, Edge), con riguardo alla redazione, elaborazione e acquisizione di documenti, alla gestione di basi di dati ed all’utilizzo della posta elettronica, nonché alla capacità di ricerca di informazioni via internet mediante l’utilizzo di banche dati.

Sempre durante la prova orale verrà richiesta la lettura e traduzione di un breve testo in lingua inglese che costituisce la base per una successiva conversazione. La prova si intenderà superata con un punteggio non inferiore a 21/30.