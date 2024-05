Concorso Regione Emilia Romagna 2024: bandi per 41 posti aperti a diplomati e laureati

Nuovo Concorso Regione Emilia Romagna 2024: sono stati pubblicati 4 diversi bandi per la copertura di un totale di 41 posti, così suddivisi:

Per i posti dell’Area istruttori occorre il diploma, mentre per i posti dell’Area dei funzionari è richiesta la laurea. Una peculiarità di queste selezioni è che sia la preselettiva che la prova scritta si terranno da remoto. Le sedi di lavoro sono dislocate su tutto il territorio regionale.

Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i requisiti richiesti per partecipare, come fare domanda e come prepararsi alle prove del Concorso Regione Emilia Romagna 2024 per 41 posti.

Concorso Regione Emilia Romagna 2024, 41 posti: requisiti I requisiti generali per la partecipazione al Concorso Emilia Romagna 2024, comuni per tutti e 4 i profili sono i seguenti: godimento dei diritti civili e politici;

vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano. Per quanto riguarda i requisiti specifici per l’accesso ai profili professionali in oggetto, occorrerà possedere: Qualsiasi laurea , anche triennale, per i posti da Funzionario;

, anche triennale, per i posti da Funzionario; Qualsiasi diploma per i posti da Istruttore.

Concorso Regione Emilia Romagna 2024, 41 posti: prove La selezione consisterà in: una prova preselettiva a distanza;

una prova scritta a distanza;

una prova orale in presenza. Le date della prova preselettiva e della prova scritta sono già state fissate e sono riportate nella tabella seguente:

Profilo Professionale Data e Ora Prova Preselettiva Data e Ora Prova Scritta Specialista Amministrativo Contabile 17 luglio 2024 27 settembre 2024, ore 9:00 Specialista Giuridico Amministrativo 18 luglio 2024 27 settembre 2024, ore 14:00 Assistente Amministrativo Contabile 17 luglio 2024 26 settembre 2024, ore 14:00 Assistente di Segreteria 16 luglio 2024 26 settembre 2024, ore 9:00

Concorso Regione Emilia Romagna 2024, 41 posti: come prepararsi

