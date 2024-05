Concorso Comune di Padova 2024, 18 Istruttori Amministrativo-contabili: chi partecipa e prove

Nuovo Concorso Comune di Padova 2024 per diplomati. Il Comune di Padova ha indetto un concorso pubblico, per esami e con eventuale preselezione, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 18 unità nel profilo di Istruttore amministrativo-contabile, Area degli Istruttori, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno (Codice cg224_I09_2024).

Sul concorso operano le seguenti riserve:

5 posti a favore dei Volontari delle Forze Armate;

3 posti a favore degli operatori che hanno concluso senza demerito il Servizio Civile Universale.

Per la partecipazione è richiesto il diploma. Vediamo tutti gli altri requisiti nei prossimi paragrafi, oltre alle indicazioni su come fare domanda e su come prepararsi.

Libro consigliato FORMATO CARTACEO Concorso Istruttore e Istruttore direttivo contabile – Area economico-finanziaria Cat. C e D negli Enti locali Il volume si presenta come strumento di studio per tutti coloro che partecipano ai concorsi per i ruoli di istruttore e istruttore direttivo contabile (cat. C e D) nell’area economico-finanziaria degli enti locali.Il testo propone una trattazione teorica chiara e completa sulle materie generalmente richieste ai candidati durante le prove concorsuali, ovvero:- Diritto costituzionale;- Diritto dell’Unione europea (elementi);- Ordinamento e funzioni degli enti locali;- Pubblico impiego;- Diritto amministrativo (elementi);- Accesso agli atti;- Privacy;- Attività contrattuale della P.A.;- Contabilità dello Stato e degli enti locali;- Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;- Diritto penale e reati contro la P.A..Ogni sezione è seguita da una selezione di quiz a risposta multipla svolti e commentati per un breve ripasso una rapida verifica di quanto appreso.Nella sezione online collegata, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono disponibili anche:- simulatore di quiz;- quiz di lingua inglese con risposta commentata;- teoria e quiz di informatica;- aggiornamenti normativi. AA.VV. | Maggioli Editore 2024 43.70 € Scopri di più

Concorso Comune di Padova 2024, 18 Istruttori Amministrativo-contabili: requisiti I requisiti richiesti per la partecipazione al Concorso Comune di Padova 2024 per 18 Istruttori Amministrativo-contabili sono i seguenti: Età : non inferiore a 18 anni.

: non inferiore a 18 anni. Cittadinanza : Italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea, oppure possesso dei requisiti previsti per i cittadini di Paesi Terzi secondo l’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001.

: Italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea, oppure possesso dei requisiti previsti per i cittadini di Paesi Terzi secondo l’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001. Idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto del bando.

alla mansione specifica del profilo oggetto del bando. Godimento dei diritti civili e politici : Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo.

: Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo. Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da un impiego pubblico.

da un impiego pubblico. Assenza di condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione.

che impediscano la costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione. Regolarità rispetto agli obblighi militari per i candidati soggetti a tali obblighi.

per i candidati soggetti a tali obblighi. Assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti d’impiego con pubbliche amministrazioni per insufficiente rendimento o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

con pubbliche amministrazioni per insufficiente rendimento o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Assenza di cause ostative all’accesso al pubblico impiego prescritte dalla legge.

prescritte dalla legge. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l’accesso all’Università.

Concorso Comune di Padova 2024, 18 Istruttori Amministrativo-contabili: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, collegandosi a questo indirizzo e cliccando sul pulsante Invia la tua candidatura posto in fondo alla pagina. Sarà possibile accedere alla procedura tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. La scadenza per l’invio delle domande è fissata alle 23:59 del 21 giugno 2024. Si consiglia comunque di procedere per tempo all’invio della candidatura. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni che saranno fornite durante la presentazione della domanda.

Scarica il bando Concorso Comune di Padova 2024 – Bando 18 Istr. Amministrativo-contabili 275 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Concorso Comune di Padova 2024, 18 Istruttori Amministrativo-contabili: prove La selezione si articolerà in: Eventuale preselettiva;

Prova scritta;

Prova orale. La prova preselettiva si terrà qualora il numero delle persone candidate, escluse coloro che ne sono esonerate, superasse le 400 unità. La prova consisterà in un test a risposta multipla sulle materie d’esame. Il 25 luglio 2024 sarà pubblicato sul Portale InPA la comunicazione sull’eventuale svolgimento della preselezione o meno, le modalità di svolgimento della stessa (in presenza o con modalità telematiche da remoto); l’elenco delle persone tenute a sostenerla (con riferimento al Codice ID assegnato alla domanda di partecipazione), il calendario e, in caso di prova in presenza, la relativa sede. Saranno ammessi alla prova scritta i primi 400 candidati, a cui si aggiungeranno gli ex-aequo del candidato alla posizione 400 e coloro che sono esonerati dalla preselezione. La prova scritta potrà consistere nella somministrazione di quesiti a risposta multipla o nella risoluzione di quesiti a risposta sintetica aperta. Accedono alla prova orale coloro che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30. La prova orale si intende superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 21/30. Nell’ambito dei 30 punti attribuiti nella prova orale: 24 punti sono attribuiti alla valutazione delle competenze tecniche e professionali;

6 punti sono attribuiti alla valutazione delle competenze trasversali e relazionali oggetto di prove psico-attitudinali che si svolgeranno alla presenza di una Psicologa o Psicologo esperta/o in valutazione delle competenze e selezione del personale, che sarà nominata/o quale membro aggregato aggiunto alla Commissione esaminatrice.

Concorso Comune di Padova 2024, 18 Istruttori Amministrativo-contabili: come prepararsi

Il manuale Concorso Istruttore e Istruttore direttivo contabile – Area economico-finanziaria Cat. C e D negli Enti locali propone una trattazione teorica chiara e completa sulle materie richieste dal bando per Istruttori Amministrativo-Contabili. Ogni sezione è seguita da una selezione di quiz a risposta multipla svolti e commentati per un breve ripasso una rapida verifica di quanto appreso. >> Link Amazon

Concorso Comune di Padova 2024, 18 Istruttori Amministrativo-contabili: stipendio Il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto “Funzioni Locali” è costituito dalla retribuzione annua lorda (R.A.L.) pari a € 24.188,66 comprensiva dello stipendio tabellare, dell’indennità di comparto, della 13ª mensilità, in aggiunta al trattamento economico accessorio, se dovuto e ad altri compensi o indennità contrattualmente previsti connessi alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa.

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso: