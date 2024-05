Concorso Allievi Carabinieri 2024: bando per 3852 posti aperto anche ai civili

È stato pubblicato il bando del Concorso Allievi Carabinieri 2024 per il reclutamento di 3852 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri. Dei posti messi a bando, 2.675 sono riservati ai:

volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo, di età non superiore a ventotto anni

compiuti;

compiuti; volontari in ferma prefissata iniziale in servizio, di età non superiore a venticinque anni

compiuti.

Gli altri posti sono così ripartiti:

1.145 posti sono riservati a tutti i cittadini italiani che non abbiano compiuto il ventiquattresimo anno di età;

che non abbiano compiuto il ventiquattresimo anno di età; 32 posti (di cui 22 tratti da volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo e 10 tratti dai civili) riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo.

I posti riservati ai volontari in ferma prefissata che non saranno eventualmente coperti potranno essere destinati ai civili. Vediamo nei prossimi paragrafi tutti gli altri requisiti richiesti per la partecipazione, come fare domanda e quali saranno le prove del Concorso Allievi Carabinieri 2024.

Preparati con il volume consigliato FORMATO CARTACEO Quiz di Logica e cultura generale Il volume è un indispensabile strumento per la preparazione alle prove di preselezione con quiz di Logica e Cultura generale molto frequenti nei concorsi degli enti pubblici e militari, ma anche utilizzati per le selezioni aziendali e i test di ammissione all’Università.Il testo affronta nella prima parte i quesiti a risposta multipla di carattere psicoattitudinale e di logica:- Ragionamento numerico (serie numeriche classiche);- Ragionamento numerico-deduttivo;- Serie numeriche figurali;- Serie alfabetiche e alfanumeriche;- Serie figurali;- Grammatica;- Comprensione verbale;- Analogie e abbinamenti;- Ragionamento verbale;- Ragionamento critico-verbale;- Deduzioni;- Negazione logica;- Sillogismo;- Relazioni di ordine e grandezza;- Insiemi;- Ragionamento critico-numerico;- Attenzione ai particolari. Per ogni tipologia il testo offre numerose batterie di esercizi, tratte anche da prove ufficiali, con le soluzioni e i commenti esplicativi che chiariscono il procedimento logico, forniscono consigli e spiegano le tecniche di risoluzione.La seconda parte presenta una sezione di quesiti a risposta multipla in cultura generale e competenze linguistiche (letteratura italiana, grammatica italiana, storia, storia dell’arte, geografia, educazione civica), lingua inglese e informatica.Disponibile nella sezione online collegata al volume un utile simulatore di quiz e alcune videolezioni di logica a cura di Giuseppe Cotruvo.Giuseppe CotruvoÈ uno dei più conosciuti e apprezzati esperti nazionali di didattica e manualistica concorsuale: vanta un’esperienza ultradecennale nell’insegnamento della quizzistica di logica ed è autore di decine di manuali editi da Maggioli. Giuseppe Cotruvo | Apogeo Education – Maggioli Editore 2024 27.55 € Scopri di più

Concorso Allievi Carabinieri 2024: requisiti Possono partecipare al concorso Allievi Carabinieri 2024 tutti i cittadini italiani che: godano dei diritti civili e politici;

abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;

se militari già in servizio, ovvero congedati alla data del 31 dicembre 2020, siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

se militari in servizio dal 1° gennaio 2021 o se civili, abbiano conseguito o siano in grado conseguire, nell’anno scolastico 2023/2024, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

abbiano tenuto condotta incensurabile;

non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione;

non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

se militari, nel caso di procedimento penale per delitti non colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione, non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione;

non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica

amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base;

amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base; non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

siano in possesso della idoneità psicofisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato;

non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

non si trovino in situazioni comunque non compatibili con l’acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere. Il requisito dell’età varia a seconda della riserva per cui si intende partecipare. In particolare, possono partecipare per i posti riservati ai militari coloro i quali: siano volontari in ferma prefissata iniziale (VFPI) in servizio da almeno quattro mesi con età non superiore a 25 anni;

siano volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4) in servizio da almeno quattro mesi con età non superiore a 28 anni;

siano volontari in ferma prefissata in congedo (già VFP1 e VFP4), che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio, con età non superiore a 28 anni. Per i civili, il limite di età massimo per la partecipazione è di 24 anni.

Concorso Allievi Carabinieri 2024: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale concorsi dell’Arma dei Carabinieri. Occorrerà collegarsi a questa pagina e selezionare il concorso in oggetto, individuabile con il codice “CAR24”. L’accesso alla procedura, dopo aver inserito la data di nascita, sarà effettuabile tramite SPID. La procedura richiederà l’inserimento sia di un indirizzo email ordinario che di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al candidato o, se minorenne, a chi esercita la responsabilità genitoriale. Le domande potranno essere inviate fino al 26 giugno 2024.

Scarica il bando e gli allegati Concorso Allievi Carabinieri 2024 – bando 3852 posti e allegati 541 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Concorso Allievi Carabinieri 2024: prove Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi: prova scritta di selezione;

prova di efficienza fisica;

accertamenti psico-fisici per la verifica dell’idoneità psicofisica;

accertamenti attitudinali;

valutazione dei titoli. La prova scritta di selezione consiste in un questionario a risposta multipla sulle seguenti materie: cultura generale (italiano, storia, geografia, matematica, geometria, scienze, costituzione e cittadinanza italiana);

informatica (conoscenze delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse);

storia e di struttura ordinativa dell’Arma;

quesiti di carattere logico-deduttivo e di ragionamento verbale,

elementi di conoscenza di una lingua straniera a scelta tra il francese, l’inglese, lo spagnolo e il tedesco. La prova si intenderà superata con un punteggio di almeno 51/100. Accederanno alle successive prove: i primi 5.230 candidati della graduatoria formata per i posti riservati ai militari;

i primi 8.015 candidati della graduatoria formata per i posti riservati ai civili;

i primi 220 candidati (tratti dai volontari in servizio ed in congedo) della graduatoria formata per i posti riservati a chi è in possesso dell’attestato di bilinguismo;

i primi 100 candidati (tratti dai civili) della graduatoria formata per i posti riservati a chi è in possesso dell’attestato di bilinguismo. Per tutte le informazioni sulle prove successive si rimanda al bando e agli allegati.

Concorso Allievi Carabinieri 2024: come prepararsi

Il volume Quiz di Logica e cultura generale è un utile strumento per chi vuole prepararsi ai test di selezione per concorsi pubblici militari, come il Concorso Allievi Carabinieri 2024 per 3852 posti. Il libro offre una vasta gamma di esercizi di logica e cultura generale, con soluzioni commentate e spiegazioni delle tecniche di risoluzione.

Il volume si divide in due parti:

la prima parte tratta i quiz psicoattitudinali e di logica, come serie numeriche, alfabetiche, figurali, ragionamento verbale, critico, deduttivo, sillogismo, insiemi, ecc.;

la seconda parte presenta i quiz di cultura generale e competenze linguistiche, come letteratura, grammatica, storia, arte, geografia, educazione civica, inglese e informatica.

Il libro è arricchito da un simulatore di quiz online e da alcune videolezioni di logica a cura di Giuseppe Cotruvo, esperto di didattica e manualistica concorsuale. >> Link Amazon

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso:

Iscriviti Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter LeggiOggi Concorsi Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



Foto di copertina: iStock/mahos