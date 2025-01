Concorsi in scadenza a Gennaio 2025: tutti i bandi attivi

Quali sono i Concorsi in scadenza a gennaio 2025? Il mese di gennaio si presenta ricco di opportunità per chi è in cerca di un impiego nella pubblica amministrazione. Numerosi infatti i bandi pubblicati a dicembre e in scadenza che offrono la possibilità di accedere a posizioni stabili e di rilievo in enti come la Città Metropolitana di Milano, il Ministero della Giustizia, e la Corte dei Conti, per oltre 5000 posti.



Dai profili tecnici a quelli amministrativi, passando per incarichi dirigenziali, i bandi coprono una vasta gamma di settori, garantendo opportunità per diplomati, laureati e professionisti qualificati. Nei prossimi paragrafi vediamo i dettagli di ciascun bando, i requisiti richiesti e le modalità di candidatura per cogliere al meglio queste occasioni di crescita professionale e personale. Ecco cosa sapere sui concorsi in scadenza a gennaio 2025.

Concorsi in scadenza a gennaio 2025: 1274 OSS in Campania La Direzione Generale per la Tutela della Salute della Giunta Regionale Campana ha indetto un concorso pubblico unico per la selezione di 1.274 Operatori Socio-Sanitari (OSS), rispondendo alle esigenze di diverse strutture sanitarie regionali per l’anno 2025. Il concorso è strutturato per la copertura di posti in due aree distinte: l’Area 1, che comprende diverse ASL della zona di Napoli e ha come ente capofila l’Asl Napoli 1 Centro, e l’Area 2, che include le ASL di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento e ha come Ente capofila l’Asl Salerno. Per partecipare al Concorso OSS Campania 2024, i candidati dovranno presentare la propria domanda esclusivamente tramite procedura online sul portale concorsi dell’Asl Salerno, valido sia per l’Area 1 che per l’Area 2. Sarà possibile fare domanda fino alle ore 23:59 del 12 gennaio 2025. Tutti i dettagli sul concorso sono disponibili nell’approfondimento dedicato.

Concorsi in scadenza a gennaio 2025: 1435 DSGA Fino alle 23:59 del 15 gennaio 2025 sarà possibile fare domanda per partecipare alla procedura che servirà a coprire 1.435 posti da DSGA da assegnare alle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027. Richiesta la Laurea Magistrale o Specialistica e la Certificazione di alfabetizzazione digitale. Il bando è stato pubblicato anche sul Portale InPA, raggiungibile a questo indirizzo, e le domande saranno inviate tramite la Piattaforma Concorsi e Procedure selettive del Ministero, accedendo tramite SPID o CIE. È richiesta l’abilitazione al servizio “Istanze Online”. Per approfondire: “Concorso DSGA 2024, pubblicato il bando per 1435 posti: domande fino al 15 gennaio”

Concorsi in scadenza a gennaio 2025: 138 Infermieri INPS Con la deliberazione numero 120 del Consiglio di Amministrazione del 4 dicembre 2024, l’INPS ha bandito un concorso pubblico per l’assunzione di 138 funzionari sanitari. Questi posti sono distribuiti su diverse sedi regionali e metropolitane, garantendo una copertura omogenea su tutto il territorio nazionale. Possono partecipare gli infermieri iscritti all’Albo, e sono previste tre prove di selezione (preselezione, prova scritta e orale), a cui si aggiungerà la valutazione dei titoli. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online tramite il Portale del Reclutamento InPA collegandosi alla pagina dedicata al concorso. L’accesso alla piattaforma richiede l’autenticazione con SPID, CIE, CNS o eIDAS. La compilazione e l’invio della domanda devono essere completati entro le ore 23:59 del 16 gennaio 2025. Per maggiori informazioni si rimanda all’approfondimento dedicato.

Concorsi in scadenza a gennaio 2025: 640 Infermieri Veneto Azienda Zero, ente centrale per la gestione della sanità della Regione Veneto, ha bandito un concorso pubblico per l’assunzione di 640 infermieri a tempo pieno e indeterminato. I posti sono divisi tra le diverse Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale (SSR) del Veneto. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata, disponibile sul sito ufficiale di Azienda Zero nella sezione “Concorsi e Avvisi” o in alternativa raggiungibile cliccando qui. Occorrerà accedere al portale attraverso SPID, CIE o CNS, selezionando il concorso tra i vari in elenco e compilando la domanda in tutte le sue parti. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 15 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni che saranno fornite durante la presentazione della domanda. Il termine ultimo per l’invio della domanda è il 16 gennaio 2025 alle ore 18:00.

Concorsi in scadenza a gennaio 2025: 415 Assistenti diplomati ADM L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha indetto un nuovo concorso pubblico per il reclutamento di 415 assistenti amministrativi tributari. Si tratta di un’opportunità imperdibile per chi desidera intraprendere una carriera stabile nel settore pubblico, con assunzione a tempo pieno e indeterminato dopo una prova scritta unica a risposta multipla. Il concorso è aperto ai candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. I posti saranno suddivisi tra diverse Regioni d’Italia, mentre 10 sono riservati alla Provincia Autonoma di Bolzano per i quali sarà avviata una procedura parallela. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online tramite il portale inPA, collegandosi alla pagina dedicata al concorso disponibile cliccando qui. La piattaforma sarà attiva fino alle ore 17:00 del 20 gennaio 2025. Per accedere al portale è necessario disporre di credenziali SPID, CIE o CNS. Tutti i dettagli sono disponibili nell’approfondimento dedicato al concorso.

Concorsi in scadenza a gennaio 2025: 781 Specialisti Aree Psicologiche e Sociali INPS È stato pubblicato sul Portale InPA il bando del Concorso INPS 2025 per 781 Specialisti delle aree psicologiche e sociali, da inquadrare nell’Area Funzionari, famiglia professionale Funzionari sanitari, nei ruoli del personale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. La selezione è aperta a Psicologi e Assistenti Sociali iscritti all’Albo, con posti in quasi tutte le Regioni. La candidatura deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il Portale del Reclutamento “InPA”, accedendo alla pagina dedicata al concorso, disponibile cliccando qui, utilizzando SPID, CIE, CNS o eIDAS. Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 22 gennaio 2025.

Concorsi in scadenza a gennaio 2025: 16 Avvocati Inps Tra i diversi bandi pubblicati a dicembre c’è anche quello per il reclutamento di 16 Professionisti Legali per l’INPS. Il concorso, che prevede un contratto a tempo indeterminato, rappresenta un’importante opportunità per gli avvocati che desiderano entrare a far parte dei ruoli dell’INPS e contribuire alla gestione delle attività legali dell’Istituto. I posti sono ripartiti in diverse Regioni, con opportunità al Nord, Centro e Sud Italia. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale del Reclutamento InPA, collegandosi alla pagina dedicata al concorso raggiungibile cliccando qui. Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 27 gennaio 2025. Leggi anche: “Concorso Avvocati INPS 2025, bando 16 professionisti legali: come partecipare”

Concorsi in scadenza a gennaio 2025: 236 Tecnici Ministero della Giustizia Il Ministero della Giustizia ha indetto un nuovo concorso pubblico per il reclutamento di un totale di 236 tecnici a tempo indeterminato, di cui: 23 unità di funzionario statistico (Codice 01)

30 unità di funzionario informatico (Codice 02)

47 unità di funzionario tecnico-edile (Codice 03)

136 unità di assistente tecnico-geometra (Codice 04) presso gli Uffici periferici della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie Per partecipare al concorso, i candidati devono seguire una procedura interamente telematica attraverso il portale dedicato “inPA”, collegandosi alla pagina dedicata al concorso e selezionando il profilo per il quale si intende concorrere, previa autenticazione con identità digitali come SPID, CIE, CNS o eIDAS. Inoltre, è richiesto il pagamento di una quota di partecipazione di 10 euro per ciascun codice concorsuale a cui si intende concorrere. È possibile partecipare per più profili. Infine, è importante sottolineare che la scadenza per l’invio della domanda è fissata per il 29 gennaio 2025 alle ore 23:59. Per maggiori informazioni si rimanda all’approfondimento dedicato.

Concorsi in scadenza a gennaio 2025: 24 posti Città Metropolitana di Milano La Città Metropolitana di Milano ha pubblicato diversi bandi per l’assunzione di personale qualificato in vari profili. Tra le posizioni aperte, troviamo: 18 Istruttori Amministrativi e Contabili , che svolgeranno attività di supporto amministrativo, contabile e gestionale all’interno della Città Metropolitana.

, che svolgeranno attività di supporto amministrativo, contabile e gestionale all’interno della Città Metropolitana. 6 Istruttori Tecnici, distribuiti nei Comuni di Arese, Baranzate, Noviglio e Opera. Per la partecipazione al profilo di Istruttore amministrativo e contabile è sufficiente qualsiasi diploma, mentre per io di Istruttore tecnico sarà necessario un diploma nelle discipline tecniche indicate all’interno del bando. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente online attraverso il portale InPA, collegandosi alla pagina relativa ai rispettivi bandi. Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 29 gennaio 2025. Clicca qui per fare domanda per 18 Istruttori Amministrativi e Contabili ;

; Clicca qui per fare domanda per 6 Istruttori Tecnici.

Concorsi in scadenza a gennaio 2025: 17 Dirigenti MASE Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 17 dirigenti di livello non generale, suddivisi tra profili tecnici e amministrativo-contabili. Nello specifico, sono previsti 8 posti per dirigenti tecnici e 9 per dirigenti amministrativo-contabili, con contratti a tempo pieno e indeterminato. Le figure selezionate avranno il compito di supportare le politiche ministeriali in ambito ambientale e amministrativo, contribuendo alla gestione di progetti strategici e alla realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale del Reclutamento InPA, collegandosi alla pagina dedicata al concorso raggiungibile cliccando qui e selezionando il profilo per il quale si intende concorrere. Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 29 gennaio 2025.

Concorsi in scadenza a gennaio 2025: 56 posti Comune di Prato Il Comune di Prato bandisce un concorso per 56 addetti ai servizi scolastici, con posti riservati a volontari delle forze armate e del Servizio Civile. I candidati selezionati supporteranno le attività educative nelle scuole e si occuperanno della vigilanza dei minori. Per la partecipazione è sufficiente l’assolvimento dell’obbligo scolastico. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale del Reclutamento InPA, collegandosi alla pagina dedicata al concorso raggiungibile cliccando qui. Allo stesso indirizzo è disponibile anche il bando con tutti i dettagli sulla selezione. Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 30 gennaio 2025.

Concorsi in scadenza a gennaio 2025: 55 Guardiaparco Regione Lazio La Regione Lazio cerca 55 guardiaparco da inserire nell’area vigilanza. I candidati saranno responsabili della tutela ambientale, della gestione delle aree protette e della prevenzione incendi. Il concorso prevede una prova scritta e una prova orale, e per la partecipazione è richiesto il diploma. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale del Reclutamento InPA, collegandosi alla pagina dedicata al concorso raggiungibile cliccando qui. Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 4 febbraio 2025.

Concorsi in scadenza a gennaio 2025: 54 Dirigenti Ministero Giustizia Il Ministero della Giustizia ha pubblicato un bando per l’assunzione di 54 dirigenti di seconda fascia. I candidati selezionati supporteranno le riforme del sistema giudiziario, con particolare attenzione alla digitalizzazione e all’efficienza operativa. Le posizioni prevedono contratti a tempo indeterminato e offrono un’opportunità unica di contribuire al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La scadenza per l’invio delle domande è il 6 febbraio 2025 alle 23:59. Oltre alla Laurea Magistrale è richiesta la qualifica di dirigente. In alternativa occorrerà aver svolto almeno 5 anni di servizio o aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati. Tutti i dettagli sono disponibili nel bando di concorso, disponibile a questo indirizzo.

