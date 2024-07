Concorso DSGA 2024, bando in arrivo: come funzionerà

Arrivano importanti novità che riguardano il Concorso DSGA 2024. Il 4 luglio scorso, durante un incontro con i sindacati, il Ministro Valditara ha reso noto che è in arrivo la procedura di mobilità verticale ATA per il DSGA facenti funzione, per il passaggio a Funzionario ad elevate qualificazioni. Il ministro, secondo quanto si legge in un comunicato stampa di FLC CGIL, ha assicurato che le procedure per la copertura di 1.435 posti saranno celeri e si concluderanno in tempo utile per le immissioni in ruolo del prossimo primo settembre.

È inoltre in arrivo il concorso ordinario per gli altri 1.435 posti. Il concorso è atteso dal 2022, quando è stato approvato il nuovo regolamento, e il suo arrivo è quindi ormai imminente.

Infine, sempre lo scorso 4 luglio, il Ministro Valditara ha firmato il decreto che definisce i criteri per l’attribuzione degli incarichi di sostituzione dei DSGA nelle scuole, in base alla norma che prevede la sostituzione qualora nel corso dell’incarico triennale il titolare sia assente dall’inizio e per l’intero anno scolastico fino al 31 agosto o per un unico periodo continuativo superiore a tre mesi.

Alla luce delle ultime novità vediamo come funzionerà il Concorso DSGA 2024 e come prepararsi in attesa della pubblicazione del bando.

Concorso DSGA 2024: requisiti Sono ammessi a partecipare al Concorso DSGA 2024 coloro che sono in possesso di: cittadinanza italiana, o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all’Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali indicate all’interno dell’Allegato A del Regolamento di cui al DM 28 giugno 2022, n. 146, ovvero di analoghi titoli conseguiti all’estero considerati equipollenti o equivalenti ai sensi della normativa vigente.

Concorso DSGA 2024: domanda Per conoscere con esattezza le modalità di invio della domanda occorrerà attendere la pubblicazione del bando, che chiarirà anche l’importo dell’eventuale contributo di partecipazione e le relative scadenze. Il bando potrà essere pubblicato anche sul Portale InPA. Il concorso sarà su base regionale, con eventuali accorpamenti tra regioni nel caso in cui i posti in una ragione fossero esigui, e darà vita a graduatorie distinte per ogni regione. Il candidato, al momento della presentazione della domanda, potrà indicare una sola regione.

Concorso DSGA 2024: prove La selezione si articolerà in: Prova scritta;

Prova orale;

Valutazione dei titoli. La prova scritta si svolgerà presso sedi decentrate e mediante il supporto di strumentazione informatica. Questa consisterà nella risoluzione di 60 quesiti, con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, volti a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all’Allegato B del regolamento, scaricabile cliccando qui. Le domande saranno così suddivise: Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo con riferimento al diritto dell’Unione europea – 5 quesiti;

Diritto civile – 4 quesiti;

Contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche – 18 quesiti;

Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato -10 quesiti;

Legislazione scolastica – 8 quesiti;

Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico – 12 quesiti;

Diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione – 3 quesiti. A ogni risposta esatta sarà assegnato 1 punto. Si accede alla prova orale con un punteggio di almeno 42/60. La prova orale consisterà in: un colloquio sulle materie d’esame di cui all’Allegato B, che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e verifica la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione di DSGA (max 48 punti);

una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego (max 6 punti);

una verifica della conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e traduzione di un testo (max 6 punti). La prova orale avrà una durata massima di 50 minuti e si intenderà superata con il punteggio di almeno 42/60.

Concorso DSGA 2024: valutazione dei titoli I candidati che superano la prova orale accedono alla valutazione dei titoli. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali di cui all’Allegato C del regolamento, un punteggio massimo complessivo di 30 punti. Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. Come anticipato, sarà creata una graduatoria per ogni regione.

Concorso DSGA 2024: come prepararsi

Il volume Concorso DSGA Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi – Prova scritta racchiude una selezione di quiz a risposta multipla con commento, suddivisi per tutti gli argomenti previsti dal bando. Grazie all’ampio commento presente nelle risposte il candidato può valutare la propria preparazione e, allo stesso tempo, ripassare gli argomenti oggetto di studio. Nella sezione online è disponibile un simulatore di quiz per continuare ad esercitarsi in vista delle prove. >> Link Amazon

Il Manuale Contabilità delle Istituzioni Scolastiche per Dirigenti scolastici e DSGA offre un quadro completo e aggiornato sui principi e le norme sulla contabilità dello Stato e, in particolare, sulla contabilità delle istituzioni scolastiche. Nella prima parte il testo illustra gli elementi essenziali della contabilità dello Stato, aggiornati con la normativa vigente. Nella seconda parte approfondisce la contabilità delle istituzioni scolastiche in tutti i suoi aspetti. Segue un utile esempio pratico sulla costruzione del programma annuale suddiviso nelle varie fasi di costruzione. Nella terza parte viene infine trattata l’attività negoziale delle Istituzioni scolastiche anche alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023). Il testo è arricchito da schemi grafici ed esemplificazioni pratiche, risultando così un utile strumento per lo studio e la comprensione della materia contabile. >> Link Amazon

