Concorso Ministero Giustizia 2025, bando 236 tecnici: posti per diplomati e laureati

Concorso Ministero Giustizia 2025, nuova opportunità per laureati e diplomati. Il Ministero della Giustizia ha indetto un nuovo concorso pubblico per il reclutamento di un totale di 236 tecnici a tempo indeterminato, di cui:

23 unità di funzionario statistico (Codice 01)

30 unità di funzionario informatico (Codice 02)

47 unità di funzionario tecnico-edile (Codice 03)

136 unità di assistente tecnico-geometra (Codice 04) presso gli Uffici periferici della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie

Questa rappresenta un’importante opportunità per coloro che aspirano a una carriera nella Pubblica Amministrazione e desiderano contribuire al funzionamento del sistema giudiziario italiano.

La procedura sarà gestita dalla Commissione Interministeriale RIPAM. Scopriamo insieme i dettagli del concorso Ministero Giustizia 2025, i requisiti richiesti, le modalità di candidatura e le prove previste.

Concorso Ministero Giustizia 2025, 236 tecnici: suddivisione posti I 23 posti di Funzionario Statistico (Codice 01) sono suddivisi tra le seguenti sedi:

Distretto Posti Campobasso 1 Perugia 1 Trento 1 L’Aquila 1 Salerno 1 Cagliari 2 Lecce 1 Genova 2 Catanzaro 2 Venezia 1 Firenze 1 Brescia 2 Milano 2 Roma 2 Napoli 3

Per quanto riguarda i 30 posti di Funzionario Informatico (Codice 02), la ripartizione è invece la seguente:

Sede Posti Venezia 1 Bologna 1 Rimini 1 Trieste 1 Milano 1 Napoli 1 Brescia 1 Roma 23

Le 47 unità di Funzionario tecnico-edile (Codice 03) saranno ripartite nelle seguenti sedi:

Sede Posti Firenze 3 Napoli 11 Palermo 8 Roma 8 Torino 4 Venezia 4 Milano 9

Infine, i 136 posti di Assistente Geometra (Codice 04) saranno ripartiti tra gli Uffici periferici della Direzione della Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie, in base a quanto riportato nella tabella sottostante.

Sede (UPDGRT) Posti Firenze 10 Milano 20 Napoli 26 Palermo 19 Roma 40 Torino 11 Venezia 10

Concorso Ministero Giustizia 2025, 236 tecnici: requisiti Per partecipare al Concorso Ministero Giustizia 2025 per 236 tecnici, i candidati devono soddisfare innanzitutto i seguenti requisiti generali, comuni a tutti i codici di concorso: Cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; Maggiore età.

Godimento dei diritti civili e politici.

Idoneità fisica all’impiego.

Non essere stati destituiti o dispensati da un impiego pubblico.

Non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.

qualità morali e di condotta di cui all’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I candidati dovranno inoltre, come requisito specifico, possedere uno dei titoli di studio indicati nella tabella sottostante per ogni profilo:

Profilo Titolo di studio richiesto Funzionario statistico (Codice 01) Laurea triennale in L-41 Statistica e titoli equiparati

Diploma di laurea in Scienze economiche, statistiche e sociali; Statistica; e titoli equiparati

Laurea magistrale in LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie Funzionario informatico (Codice 02) Laurea triennale in L-7, L-8, L-9, L-30, L-31, L-35, L-41, e titoli equiparati

Diploma di laurea in Astronomia, Fisica, Informatica, Ingegneria; e titoli equiparati

Laurea magistrale in LM-17, LM-18, LM-22, LM-23, LM-25, LM-32; e titoli equiparati Funzionario tecnico-edile (Codice 03) Laurea triennale in L-7, L-8, L-9, L-17; e titoli equiparati

Diploma di laurea in Architettura, Ingegneria edile, Ingegneria civile; e titoli equiparati

Laurea magistrale in LM-3, LM-4, LM-23, LM-24, LM-33; e titoli equiparati Assistente tecnico-geometra (Codice 04) Diploma di istituto tecnico per geometri o indirizzo costruzioni, ambiente e territorio

Lauree considerate assorbenti

Concorso Ministero Giustizia 2025, 236 tecnici: domanda Per partecipare al concorso, i candidati devono seguire una procedura interamente telematica attraverso il portale dedicato “inPA”, collegandosi alla pagina dedicata al concorso e selezionando il profilo per il quale si intende concorrere, previa autenticazione con identità digitali come SPID, CIE, CNS o eIDAS. Una volta effettuato l’accesso, sarà necessario completare il modulo di candidatura inserendo tutti i dati richiesti e allegando la documentazione necessaria. Durante la procedura sarà obbligatorio indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), che verrà utilizzato per tutte le comunicazioni ufficiali relative al concorso. Inoltre, è richiesto il pagamento di una quota di partecipazione di 10 euro per ciascun codice concorsuale a cui si intende concorrere. È infatti possibile partecipare per più profili.

È importante sottolineare che la scadenza per l’invio della domanda è fissata per il 29 gennaio 2025 alle ore 23:59.

Concorso Ministero Giustizia 2025, 236 tecnici: prova scritta unica Il concorso prevede un’unica prova scritta e la successiva valutazione dei titoli. La prova consisterà in 40 quesiti a risposta multipla, da completare in 60 minuti, così ripartiti: 25 domande sulle materie specifiche del profilo.

8 domande di logica e ragionamento critico-verbale.

7 quesiti situazionali per valutare le capacità gestionali e organizzative. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).

Concorso Ministero Giustizia 2025, 236 tecnici: materie d’esame Come anticipato, le materie d’esame variano in base al profilo per cui si concorre. In particolare, le materie per ogni profilo sono le seguenti:

Profilo Materie d’esame Funzionario statistico (Codice 01) Metodi statistici per analisi dei dati quantitativi e qualitativi Elaborazione base di dati Elementi di comunicazione pubblica e digitale Statistica giudiziaria Ordinamento giudiziario Conoscenza della lingua inglese (livello B1) e competenze digitali Funzionario informatico (Codice 02) Data privacy e sicurezza informatica (GDPR 2016/679) Specifiche piattaforme hardware/software in scenari virtualizzati con ruolo di amministratore di sistema Sviluppo e manutenzione di applicazioni web Risk management e protezione dei sistemi informativi Ottimizzazione e informatizzazione dei processi e aggiornamento metodologico e tecnologico delle attività assegnate nel rispetto delle misure di sicurezza informatica Capacità di svolgimento di attività di progettazione e analisi nell’ambito dello sviluppo di sistemi informatici; Capacità di valutazione dei rischi a carico del sistema informatico e di attivare le necessarie misure di sicurezza; Ordinamento giudiziario; Conoscenza della lingua inglese (livello B1) Funzionario tecnico-edile (Codice 03) Scienza e tecnica delle costruzioni Strumenti e tecniche estimali ed elementi di economia immobiliare Legislazione in materia di edilizia e urbanistica Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Ordinamento giudiziario Conoscenza della lingua inglese (livello B1) e competenze digitali Assistente tecnico-geometra (Codice 04) Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni Fondamenti di elettrotecnica e meccanica, misure elettriche Principi di base dell’impiantistica civile e industriale Elementi di legislazione edilizia e urbanistica Elementi di legislazione sui contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) Ordinamento giudiziario Conoscenza della lingua inglese (livello A2) e competenze digitali

Concorso Ministero Giustizia 2025, 236 tecnici: valutazione titoli Per i profili di funzionario statistico, informatico e tecnico-edile, i criteri di valutazione dei titoli sono i seguenti: Voto di laurea relativo al titolo principale richiesto :

: Da 90 a 100/110: 1,5 punti .

.

Da 101 a 106/110: 2 punti .

.

Da 107 a 110/110: 2,5 punti .

.

Ulteriore mezzo punto è attribuito in caso di lode .

. Titoli aggiuntivi rispetto al titolo di accesso :

: 1 punto per ogni ulteriore titolo di studio universitario (laurea, laurea magistrale o diploma di laurea non propedeutico al titolo principale).

per ogni ulteriore titolo di studio universitario (laurea, laurea magistrale o diploma di laurea non propedeutico al titolo principale). Abilitazioni professionali : 3 punti per abilitazioni pertinenti al profilo.

: per abilitazioni pertinenti al profilo. Dottorati di ricerca : 2,5 punti per ogni dottorato conseguito.

: per ogni dottorato conseguito. Master universitari :

: 2 punti per master di secondo livello.

per master di secondo livello.

1 punto per master di primo livello.

per master di primo livello. Diplomi di specializzazione: 2 punti. Per il profilo di assistente tecnico-geometra, la valutazione dei titoli segue una logica simile, ma si basa sul titolo di diploma o su titoli superiori che possono assorbire i requisiti minimi richiesti: Voto del diploma :

: Il punteggio varia da 0,25 punti (voti bassi) a 6 punti per il massimo voto di 100/100 o 60/60.

(voti bassi) a per il massimo voto di 100/100 o 60/60. Titoli superiori : Se il candidato possiede una laurea assorbente (ad esempio, una laurea in Ingegneria civile o Architettura), il voto della laurea viene valutato con i seguenti punteggi:

: Se il candidato possiede una laurea assorbente (ad esempio, una laurea in Ingegneria civile o Architettura), il voto della laurea viene valutato con i seguenti punteggi: Da 90 a 100/110: 3 punti .

.

Da 101 a 106/110: 4 punti .

.

Da 107 a 110/110: 5,5 punti .

.

+0,5 punti per la lode.

per la lode. Titoli aggiuntivi :

: 0,5 punti per lauree triennali ulteriori.

per lauree triennali ulteriori.

1 punto per ogni laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea.

per ogni laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea.

0,25 punti per master di primo livello e 0,5 punti per quelli di secondo livello.

per master di primo livello e per quelli di secondo livello.

0,75 punti per diplomi di specializzazione.

per diplomi di specializzazione.

1 punto per dottorati di ricerca.

per dottorati di ricerca.

1,5 punti per abilitazioni professionali. I candidati devono indicare i titoli posseduti negli appositi spazi della domanda online. Tutti i titoli devono essere posseduti entro la data di scadenza del bando, pena l’esclusione dalla valutazione. La Commissione esaminatrice si riserva di effettuare controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni, e qualsiasi discrepanza può comportare l’esclusione dal concorso e sanzioni previste dalla normativa vigente.

