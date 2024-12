Concorso Azienda Zero Veneto 2025, bando per 640 Infermieri: come partecipare

Nuova importante opportunità per Infermieri con il nuovo Concorso Azienda Zero Veneto 2025. Azienda Zero, ente centrale per la gestione della sanità della Regione Veneto, ha bandito un concorso pubblico per l’assunzione di 640 infermieri a tempo pieno e indeterminato. Questo bando rappresenta un’importante occasione per entrare a far parte del Servizio Sanitario Regionale (SSR) del Veneto, una delle realtà sanitarie più dinamiche e organizzate d’Italia.

Il concorso, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto il 13 dicembre 2024 e in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2024, si rivolge a candidati motivati e in possesso dei requisiti richiesti. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 16 gennaio 2025, pena esclusione.

Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i dettagli sul concorso: requisiti, modalità di partecipazione, prove previste, e suggerimenti utili per affrontare al meglio la selezione.

Concorso Azienda Zero Veneto 2025, 640 Infermieri: suddivisione posti I 640 posti messi a bando sono distribuiti tra diverse aziende sanitarie della Regione Veneto. Nella tabella sottostante il riepilogo della suddivisione dei posti:

Azienda Sanitaria Posti Disponibili Azienda Ulss n. 1 Dolomiti 110 Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana 150 Azienda Ulss n. 3 Serenissima 80* Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale 78* Azienda Ulss n. 6 Euganea 10* Azienda Ulss n. 7 Pedemontana 100* Azienda Ulss n. 8 Berica 50 Azienda Ulss n. 9 Scaligera 25* Azienda Ospedale-Università Padova 15 Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona 20 Istituto Oncologico Veneto IRCCS 2* (*): Per queste aziende, la procedura è subordinata all’esito negativo delle procedure di esubero previste dall’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Sarà possibile fare domanda per una sola Azienda Sanitaria tra quelle elencate. Tuttavia, se si sceglie di concorrere per una delle Aziende con l’Asterisco indicate nella tabella, la cui procedura è subordinata alle procedure di esubero, si dovrà indicare anche una delle Aziende senza asterisco. In ogni caso, la seconda opzione sarà valida solo se i posti nella prima azienda non saranno assegnati tramite esubero.

Concorso Azienda Zero Veneto 2025, 640 Infermieri: requisiti Per partecipare al concorso, i candidati devono possedere specifici requisiti entro la data di scadenza del bando: Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, oppure essere titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o status di rifugiato.

Idoneità fisica alle mansioni specifiche.

Età inferiore al limite massimo per il collocamento a riposo d’ufficio.

Adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini non italiani).

Godimento dei diritti civili e politici.

Laurea nella classe L/SNT1 (Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica/o) o titoli equiparati/equipollenti riconosciuti in Italia.

Iscrizione all’albo professionale degli infermieri in Italia (obbligatoria prima dell’assunzione, anche per candidati UE).

Concorso Azienda Zero Veneto 2025, 640 Infermieri: domanda La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata, disponibile sul sito ufficiale di Azienda Zero nella sezione “Concorsi e Avvisi” o in alternativa raggiungibile cliccando qui. Occorrerà accedere al portale attraverso SPID, CIE o CNS, selezionando il concorso tra i vari in elenco e compilando la domanda in tutte le sue parti. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 15 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni che saranno fornite durante la presentazione della domanda. Il termine ultimo per l’invio della domanda è il 16 gennaio 2025 alle ore 18:00. Dopo questa data, la piattaforma sarà automaticamente disattivata e non sarà più possibile presentare, modificare o integrare la candidatura. Scarica qui le istruzioni per l’invio della domanda.

Concorso Azienda Zero Veneto 2025, 640 Infermieri: prove La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: Preselezione;

Prova scritta;

Prova pratica;

Prova orale;

Valutazione dei titoli. Azienda Zero si riserva la facoltà di effettuare una preselezione qualora il numero di candidature pervenute sia elevato. La data, la sede, l’orario e le modalità di svolgimento della preselezione saranno pubblicati nella sezione dedicata alla procedura sul sito istituzionale di Azienda Zero. Tale pubblicazione avverrà almeno 7 giorni prima della prova e avrà valore di notifica ufficiale. Saranno ammessi alla prima prova un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti disponibili per ciascuna azienda. La prova scritta consisterà in quesiti a risposta multipla, risposta sintetica o temi, inerenti al ruolo e alle funzioni dell’infermiere secondo il Decreto Ministeriale n. 739/1994. Il punteggio massimo è di 30 punti; per superare la prova è necessario ottenere almeno 21 punti. La prova pratica verterà su tecniche specifiche legate alle mansioni infermieristiche e potrà svolgersi in forma scritta. Il punteggio massimo è di 20 punti; il minimo per superarla è 14 punti. Durante la prova orale i candidati approfondiranno le materie trattate nelle prove precedenti. Verranno inoltre valutate la conoscenza della lingua inglese e la capacità nell’uso delle apparecchiature informatiche.

Il punteggio massimo per la prova orale è di 20 punti, con un minimo richiesto di 14 punti per superarla.

Concorso Azienda Zero Veneto 2025, 640 Infermieri: come prepararsi

Concorso Azienda Zero Veneto 2025, 640 Infermieri: valutazione dei titoli Oltre alle prove d’esame, verranno valutati i titoli dei candidati che abbiano superato tutte le prove. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli è di 30 punti, così distribuiti: Titoli di carriera: massimo 15 punti.

massimo 15 punti. Titoli accademici e di studio: massimo 5 punti.

massimo 5 punti. Pubblicazioni scientifiche: massimo 3 punti.

massimo 3 punti. Curriculum formativo e professionale: massimo 7 punti. Titoli e pubblicazioni andranno allegati durante la presentazione della domanda.

Foto di copertina: iStock/Spotmatik