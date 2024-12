Concorso Avvocati INPS 2025, bando 16 professionisti legali: come partecipare

Con la pubblicazione del Concorso Avvocati INPS 2025 arriva l’ultimo dei bandi che l’Istituto aveva previsto entro la fine del 2024. Si tratta di un bando di concorso per l’assunzione di 16 professionisti legali di I livello. Il concorso, che prevede un contratto a tempo indeterminato, rappresenta un’importante opportunità per gli avvocati che desiderano entrare a far parte dei ruoli dell’INPS e contribuire alla gestione delle attività legali dell’Istituto.

I posti sono ripartiti in diverse Regioni, con opportunità al Nord, Centro e Sud Italia. Vediamo nei prossimi paragrafi chi può partecipare, come fare domanda e come funzioneranno le prove. In questo articolo un approfondimento sui bandi in arrivo per il prossimo anno.

Concorso Avvocati INPS 2025: suddivisione posti Il concorso prevede la distribuzione dei 16 posti di professionista legale presso diverse Direzioni regionali dell’INPS. Ecco la suddivisione dettagliata:

Direzione regionale Numero di posti Abruzzo 1 Basilicata 1 Calabria 1 Campania 1 Emilia-Romagna 1 Lazio 1 Lombardia 2 Marche 1 Piemonte 2 Puglia 3 Veneto 2

Concorso Avvocati INPS 2025: requisiti Per partecipare al concorso Avvocati INPS 2025 è necessario possedere determinati requisiti generali e specifici, che devono essere soddisfatti entro la scadenza per la presentazione delle domande. Ecco i principali requisiti richiesti: cittadinanza italiana ovvero possesso dei requisiti previsti dall'art. 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Maggiore età.

Godimento dei diritti civili e politici.

Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste.

Assenza di condanne penali definitive o di procedimenti penali che impediscano l’assunzione presso una pubblica amministrazione.

Titolo di studio: laurea magistrale/specialistica in Giurisprudenza (classe LMG/01 o 22/S) o diploma di laurea “vecchio ordinamento” in Giurisprudenza. I titoli conseguiti all’estero devono essere riconosciuti equivalenti.

Iscrizione all’Albo degli Avvocati presso i relativi Consigli dell’Ordine ovvero titolo a detta iscrizione per l’esercizio in Italia della professione di avvocato.

Concorso Avvocati INPS 2025: domanda La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale del Reclutamento InPA, collegandosi alla pagina dedicata al concorso raggiungibile cliccando qui.

I candidati devono autenticarsi utilizzando uno dei seguenti sistemi di identificazione: SPID, CIE, CNS o eIDAS. È inoltre obbligatorio possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestato al candidato, che sarà utilizzato per tutte le comunicazioni ufficiali relative al concorso. Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 27 gennaio 2025.

Concorso Avvocati INPS 2025: prove Il concorso si articola in tre fasi principali: un’eventuale prova preselettiva, due prove scritte e una prova orale. Nel caso in cui il numero di domande superi le 1000 unità, sarà effettuata una prova preselettiva. Questa consisterà in 60 quesiti a risposta multipla volti a verificare la conoscenza teorico-pratica delle seguenti materie: Diritto costituzionale e Diritto dell’Unione Europea (6 domande)

Diritto amministrativo (9 domande)

Diritto penale e procedura penale (8 domande)

Diritto civile e procedura civile (19 domande)

Diritto del lavoro e legislazione sociale (18 domande) Accedono alle prove scritte i primi 500 candidati, a cui si aggiungono gli ex aequo all’ultimo posto utile e i candidati con invalidità uguale o superiore all’0’80%, esonerati dalla preselezione. Le prove scritte sono due e si svolgono in modalità informatizzata: La prima prova consiste nella redazione di un parere motivato o di un atto defensionale in materia di diritto amministrativo.

consiste nella redazione di un parere motivato o di un atto defensionale in materia di diritto amministrativo. La seconda prova richiede la redazione di un parere motivato o atto defensionale in materia di diritto civile, procedura civile, diritto del lavoro o sicurezza sociale. Ogni prova sarà valutata in trentesimi, e per accedere alla prova orale è necessario ottenere un punteggio minimo di 21/30 in entrambe. La prova orale verte sulle materie delle prove scritte e su altri argomenti, tra cui: Diritto commerciale e della crisi d’impresa

Diritto della previdenza sociale

Conoscenze di informatica giuridica

Lingua inglese Anche in questo caso, il punteggio minimo richiesto è 21/30.

Concorso Avvocati INPS 2025: graduatoria Al termine delle prove sarà redatta una graduatoria basata sulla somma della media dei punteggi delle due prove scritte e di quella orale. I vincitori saranno inseriti nei ruoli dell’INPS con contratto a tempo indeterminato, mentre i candidati idonei potranno essere presi in considerazione per future assunzioni.

La graduatoria avrà validità per due anni e sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l’ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso.

