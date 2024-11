Concorso OSS Campania 2024, 1274 posti: requisiti, domanda, prove

Nuovo Concorso OSS Campania 2024 per 1274 posti. La Direzione Generale per la Tutela della Salute della Giunta Regionale Campana ha indetto un concorso pubblico unico per la selezione di 1.274 Operatori Socio-Sanitari (OSS), rispondendo alle esigenze di diverse strutture sanitarie regionali per l’anno 2025, come previsto dal DM 77/2022.

Il concorso è strutturato per la copertura di posti in due aree distinte: l’Area 1, che comprende diverse ASL della zona di Napoli e ha come ente capofila l’Asl Napoli 1 Centro, e l’Area 2, che include le ASL di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento e ha come Ente capofila l’Asl Salerno.

Non è ancora possibile fare domanda, occorre attendere la pubblicazione del bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale. In attesa dell’apertura, vediamo la suddivisione dei posti, come fare domanda e quali saranno le prove del concorso OSS Campania 2024.

Concorso OSS Campania 2024: come sono suddivisi i 1274 posti Il numero dei posti è stato assegnato alle singole aziende sanitarie in base al fabbisogno previsto per l’anno 2025. Di seguito una tabella riepilogativa con la suddivisione dei posti nelle due aree:

Azienda Fabbisogno Asl 2025 DM 77/2022 solo per ASL Totale Posti Area 1 ASL Napoli 1 Centro 67 207 274 ASL Napoli 2 Nord 25 190 215 ASL Napoli 3 Sud 20 203 223 IRCCS Pascale 16 0 16 AO Santobono Pausilipon 7 0 7 AO Ospedali dei Colli 0 0 0 AO Cardarelli 0 0 0 AOU Federico II 2 0 2 AOU Vanvitelli 0 0 0 Totale Area 1 137 600 737 Area 2 ASL Salerno 20 184 204 ASL Avellino 15 84 99 ASL Caserta 35 87 122 ASL Benevento 0 71 71 AO Moscati di Avellino 10 0 10 AO San Sebastiano di Caserta 3 0 3 AO San Pio di Benevento 28 0 28 AOU Ruggi di Salerno 0 0 0 Totale Area 2 111 426 537

Concorso OSS Campania 2024, 1274 posti: requisiti Per partecipare al concorso è necessario soddisfare i seguenti requisiti generali e specifici: Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea (o altra situazione equiparata);

Godimento dei diritti civili e politici;

Non essere stato destituito, dispensato o decaduto da un impiego presso una pubblica amministrazione;

Non aver subito condanne penali che impediscano la costituzione di rapporti di pubblico impiego.

Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media);

(licenza media); Attestato di qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS) conseguito a seguito di un corso di formazione riconosciuto a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, o titoli equipollenti.

Concorso OSS Campania 2024, 1274 posti: riserve Il concorso prevede una riserva del 50% dei posti destinata a specifiche categorie di candidati, tra cui: Lavoratori con contratti di lavoro flessibili che abbiano maturato un certo periodo di servizio presso le aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR);

Personale assunto tramite contratti autonomi presso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) con almeno 18 mesi di servizio;

Militari volontari delle Forze Armate;

Operatori volontari che hanno concluso senza demerito il Servizio Civile Universale.

Concorso OSS Campania 2024, 1274 posti: domanda Per partecipare al Concorso OSS Campania 2024, i candidati dovranno presentare la propria domanda esclusivamente tramite procedura online sul portale concorsi dell’Asl Salerno, valido sia per l’Area 1 che per l’Area 2. È importante notare che non è ancora possibile inviare la domanda: la finestra temporale per la presentazione delle candidature si aprirà solo dopo la pubblicazione del bando in estratto sulla Gazzetta Ufficiale. Da quel momento, i candidati avranno a disposizione 30 giorni per completare l’iscrizione, con termine di invio stabilito alle ore 23:59 dell’ultimo giorno utile. Sarà necessario allegare la ricevuta del pagamento della tassa di concorso di 10 euro che deve essere versata tramite bonifico bancario all’ASL di competenza (ASL Napoli 1 per Area 1 e ASL Salerno per Area 2). Tutti i dettagli sono contenuti all’interno del bando.

Concorso OSS Campania 2024, 1274 posti: prove Il concorso prevede due prove di selezione: una prova scritta ;

; una prova orale. La prova scritta consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla su argomenti di legislazione sociale e sanitaria, organizzazione del lavoro sanitario, assistenza alla persona, anatomia e fisiologia umana. La prova orale approfondirà temi di legislazione socioassistenziale e previdenziale, norme sanitarie, sicurezza sul lavoro, etica professionale, diritto del lavoro, elementi di psicologia, comunicazione con il paziente, igiene ambientale e principi di assistenza alla persona. Verranno inoltre verificate la conoscenza della lingua inglese e le competenze informatiche di base. Il punteggio delle prove è espresso in trentesimi e sia la prova scritta che la prova orale si intenderanno superate se si otterrà il punteggio minimo di 21/30.

Concorso OSS Campania 2024, 1274 posti: come prepararsi

Concorso OSS Campania 2024, 1274 posti: valutazione dei titoli Il concorso prevede anche una valutazione dei titoli dei candidati, che concorreranno a formare il punteggio finale in graduatoria. La Commissione assegna un massimo di 40 punti per i titoli e 60 punti per le prove d’esame. I titoli valutabili sono: Esperienza professionale: fino a 25 punti per servizi svolti presso SSN/SSR o case di cura convenzionate, Servizio civile e militare.

Titoli accademici e di studio: fino a 3 punti, includendo titoli superiori e corsi di studio attinenti.

Pubblicazioni scientifiche: fino a 2 punti per lavori pubblicati su riviste nazionali o internazionali.

Curriculum formativo e professionale: fino a 10 punti, considerando anche stage, corsi, tirocini e partecipazione a convegni.

