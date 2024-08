Concorsi agosto 2024: tutti i bandi in scadenza per oltre 4mila posti

Concorsi agosto 2024: quali sono i bandi ancora attivi per cui è possibile fare domanda? Nelle scorse settimane sono stati banditi importanti concorsi pubblici per il reclutamento di centinaia di unità di personale da inserire all’interno delle varie amministrazioni pubbliche del nostro Paese.

Tante possibilità per laureati e diplomati, in diversi settori che vanno dalla sanità all’amministrazione passando per le Forze Armate.

Vediamo quindi nei prossimi paragrafi tutti i concorsi agosto 2024 ancora aperti, come fare domanda e come prepararsi al meglio.

Concorsi agosto 2024: 577 posti INAIL Sono stati pubblicati sul portale InPA 6 diversi bandi per la copertura di un totale di 577 posti in diversi profili professionali. Si sbloccano finalmente le assunzioni in INAIL e si apre un nuovo programma che porterà all’assunzione di circa 1000 unità a tempo indeterminato entro la fine del 2024.

Le sedi sono diverse in tutta Italia e variano per ogni profilo professionale. I posti sono così suddivisi: 308 Funzionari ripartiti tra

293 funzionari amministrativi – leggi qui l’approfondimento;



15 assistenti sociali;

9 professionisti legali;

36 consulenti tecnici per l’edilizia;

33 consulenti tecnici salute e sicurezza;

83 tecnologi – leggi qui l’approfondimento;

108 ricercatori – leggi qui l’approfondimento. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, collegandosi alla pagina relativa al bando di proprio interesse e accedendo tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni che saranno fornite durante la presentazione della domanda. È inoltre richiesto il possesso di un indirizzo PEC intestato al candidato o di un domicilio digitale. Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 12 agosto 2024. Tutte le info sono disponibili nell’articolo dedicato.

Concorsi agosto 2024: 294 Infermieri Genova È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando del nuovo Concorso Ospedale San Martino Genova per infermieri. Con la Delibera n. 1001 del 25 giugno scorso era stata approvata l’indizione di un concorso pubblico a gestione unificata per la copertura a tempo indeterminato di 294 Infermieri, ma con la pubblicazione in Gazzetta possono partire le domande. Il concorso sarà gestito dall’Ospedale San Martino, ma i posti saranno ripartiti tra le diverse Aziende Sanitarie dell’Area Metropolitana di Genova. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale Concorsi dell’Ospedale San Martino, raggiungibile all’indirizzo ospedalesanmartino.iscrizioneconcorsi.it. Sarà possibile fare domanda fino alle ore 23:59 del 16 agosto 2024. È obbligatorio possedere un indirizzo PEC. Per la partecipazione sarà inoltre richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 30 euro da eseguire tramite PagoPA seguendo le indicazioni che saranno fornite al momento della presentazione della domanda. Tutti i dettagli sulla selezione sono disponibili nell’approfondimento dedicato.

Concorsi agosto 2024: 1306 allievi agenti Polizia di Stato È stato pubblicato sul Portale InPA il bando del Concorso Polizia di Stato 2024 per il reclutamento di 1306 allievi agenti. Una nuova opportunità per chi vuole accedere al pubblico impiego nel Corpo di Polizia. Sarà possibile fare domanda dalle ore 00.00 del 24 luglio 2024 alle ore 23.59 del 22 agosto 2024 utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica della Polizia di Stato. La domanda di partecipazione al concorso potrà essere inviata esclusivamente per via telematica attraverso il portale concorsi della Polizia di Stato all’indirizzo concorsionline.poliziadistato.it, accedendo tramite SPID o CIE. Per la partecipazione è richiesto il possesso di un indirizzo PEC. Per partecipare occorrerà aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 26° anno di età (il limite è elevato per un massimo di tre anni in caso di servizio militare svolto dai candidati). Tutti i dettagli sul concorso sono disponibili nell’articolo dedicato.

Concorsi agosto 2024: 15 Geometri Comune di Torino È stato pubblicato sul portale InPA il bando del Concorso Comune di Torino 2024 per la copertura di 15 posti di Istruttore Tecnico – Geometra, Area degli Istruttori, a tempo indeterminato e pieno. Sarà possibile partecipare con uno dei seguenti diplomi: Istituto Tecnico settore tecnologico indirizzo costruzioni, ambiente e territorio

Istituto Tecnico per Geometri

Istituto Tecnico Industriale indirizzo Edilizia o con una delle lauree considerate “titolo assorbente”. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, collegandosi a questa pagina e accedendo alla procedura tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro, nonché il possesso di un indirizzo PEC. Sarà possibile fare domanda fino alle ore 13:00 del 22 agosto 2024. Per approfondire si rimanda all’articolo dedicato.

Concorsi agosto 2024: 1100 posti Ministero della Difesa Sono stati pubblicati sul portale InPA i due bandi del Concorso Ministero della Difesa 2024 per il reclutamento di un totale di 1100 posti in profili tecnici, di cui: 1000 Assistenti tecnici ;

; 100 Funzionari tecnici. Il 50% dei posti è riservato prioritariamente ai volontari delle Forze Armate. Per i posti da Assistente è richiesto il diploma, mentre per partecipare al bando per Funzionari è richiesta la laurea (triennale o magistrale). La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro, e il possesso di un indirizzo PEC. Sarà possibile fare domanda per un solo profilo per bando. Il termine per l’invio delle domande scade alle 23:59 del 22 agosto 2024. Tutti i profili, con i rispettivi requisiti e i dettagli sulle prove sono disponibili nell’approfondimento dedicato al concorso.

Concorsi agosto 2024: 143 autisti ambulanza Lazio Nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio scorso sono arrivate novità sul Concorso Ares 118 Lazio per l’assunzione di 143 operatori tecnici specializzati – autisti di ambulanza – area degli operatori per le esigenze dell’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118. Il bando è stato modificato prevedendo una riserva, oltre che per i volontari delle Forze Armate, anche per gli operatori che hanno concluso senza demerito il Servizio Civile Universale. Di conseguenza, il termine per l’invio delle domande è stato spostato al 31 agosto 2024. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale concorsi di Ares 118 Lazio, raggiungibile cliccando qui. Occorrerà accedere tramite SPID. Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento del contributo di partecipazione di € 10,00 per le

spese della procedura, da effettuarsi tramite bonifico bancario seguendo le indicazioni presenti all’interno del bando. Tutti i dettagli sulla selezione sono disponibili nell’approfondimento dedicato.

Concorsi agosto 2024: 750 Ispettori Tecnici INL È stato finalmente pubblicato il bando del Concorso INL 2024 per 750 ispettori tecnici. Ne avevamo anticipato la pubblicazione in un’intervista al Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, Paolo Pennesi, disponibile qui. Il concorso prevede l’inquadramento dei vincitori nell’area funzionari, famiglia professionale di ispettore vigilanza tecnica salute e sicurezza. La selezione sarà su base regionale, e i candidati potranno concorrere per una sola regione tra quelle previste dal bando. La domanda di partecipazione andrà inviata attraverso il Portale InPA, collegandosi a questo indirizzo e accedendo tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS. Come anticipato, occorrerà indicare la regione per la quale si intende partecipare, con relativo codice concorso. Occorrerà indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), ed è previsto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni che saranno fornite durante la presentazione della domanda.

Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 28 agosto 2024. Tutti i dettagli sulla selezione sono disponibili nell’approfondimento dedicato.

Concorsi agosto 2024: 130 posti Comune di Napoli In esecuzione del Piano triennale dei Fabbisogni del Personale 2024-2026 e a meno di un anno dalla precedente selezione è stato indetto un nuovo Concorso Comune di Napoli 2024 per la copertura di 130 posti totali in vari profili professionali. In particolare la selezione si occuperà di coprire: 50 unità a tempo indeterminato con profilo di Istruttore tecnico;

con profilo di Istruttore tecnico; 80 unità a tempo determinato in diversi profili professionali. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente per via telematica attraverso il Portale del Reclutamento “inPA”. Per accedere al portale, i candidati devono collegarsi alla pagina dedicata al concorso e autenticarsi utilizzando uno dei seguenti strumenti di identità digitale: SPID, CIE, CNE o eIDAS.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 25 agosto 2024. Oltre alla compilazione del modulo di domanda, è richiesto il versamento di una quota di partecipazione di 10 euro per ciascun codice concorsuale per cui si intende partecipare. L’elenco dei profili professionali e tutti i dettagli sul concorso sono disponibili nell’approfondimento dedicato.

