Concorso Ospedale San Martino Genova, bando in arrivo per 294 Infermieri: requisiti e prove

In arrivo un nuovo Concorso Ospedale San Martino Genova per infermieri. Con la Delibera n. 1001 del 25 giugno scorso è stata infatti approvata l’indizione di un concorso pubblico a gestione unificata per la copertura a tempo indeterminato di 294 Infermieri.

Il concorso sarà gestito dall’Ospedale San Martino, ma i posti saranno ripartiti tra le diverse Aziende Sanitarie dell’Area Metropolitana di Genova. Non è ancora possibile fare domanda, occorrerà attendere la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.

Vediamo nei prossimi paragrafi come saranno suddivisi i posti, le aziende interessate e cosa sapere sulla selezione in attesa della pubblicazione del bando.

Concorso Ospedale San Martino Genova, 294 Infermieri: suddivisione posti Come anticipato, i 294 posti saranno suddivisi tra le Aziende Sanitarie dell’Area Metropolitana di Genova. In sede di compilazione della domanda di partecipazione, i candidati dovranno obbligatoriamente indicare una sola Azienda per la quale concorrere, a pena di esclusione. Per ogni Azienda, sulla base dell’opzione espressa dai candidati, sarà redatta una separata graduatoria di merito. La ripartizione dei posti è illustrata nella seguente tabella:

Azienda Sanitaria Posti Totali Posti Riservati FF.AA. Posti Riservati Servizio Civile Posti Riservati Categorie Protette Art.1 L.68/99 Posti Riservati Categorie Protette Art.18 c.2 L.68/99 I.R.C.C.S. Policlinico San Martino 94 28 14 1 4 ASL3 149 45 22 0 0 E.O. Ospedali Galliera 22 7 3 0 1 I.R.C.C.S. Istituto Giannina Gaslini 28 0 0 0 0 Ospedale Evangelico Internazionale 1 0 0 0 0

Concorso Ospedale San Martino Genova, 294 Infermieri: requisiti Per la partecipazione al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti: cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea, ovvero il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii;

godimento dei diritti politici;

assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne che, se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento. Non possono accedere al concorso coloro che hanno riportato condanne penali (anche non passate in giudicato) relative a reati previsti dalle leggi antimafia e a reati contro la Pubblica Amministrazione;

incondizionata idoneità alle mansioni specifiche del profilo professionale;

Titolo di studio :

: Laurea triennale in Infermieristica (SNT/01) di cui al D.M. 509/99 e s.m.i. oppure Laurea di Primo Livello in Infermieristica (L/SNT1) di cui al D.M. 270/04.



Diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.



Diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.



I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001.

Iscrizione all’albo professionale :

: L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Concorso Ospedale San Martino Genova, 294 Infermieri: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale Concorsi dell’Ospedale San Martino, raggiungibile all’indirizzo ospedalesanmartino.iscrizioneconcorsi.it. La procedura non è ancora attiva. Occorrerà attendere la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale e poi sarà possibile fare domanda fino alle ore 23:59 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione. È obbligatorio possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Per la partecipazione sarà inoltre richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 30 euro da eseguire tramite PagoPA seguendo le indicazioni che saranno fornite al momento della presentazione della domanda.

Concorso Ospedale San Martino Genova, 294 Infermieri: prove La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: Eventuale prova preselettiva;

Prova scritta;

Prova orale;

Valutazione dei titoli. La prova preselettiva sarà effettuata nel caso dovessero pervenire all’Ente più di 3000 domande. Questa consisterà in una serie di quiz a risposta multipla sulle materie inerenti al profilo professionale e/o cultura generale e/o capacità logica. Accedono alla prova scritta i primi 3000 candidati, oltre ai candidati che avranno ottenuto lo stesso punteggio del candidato collocato all’ultima posizione utile. La prova scritta verterà su materie relative alle specifiche attività del profilo professionale oggetto del

concorso, e potrà avere contenuto anche teorico-pratico. La prova potrà consistere nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o di quiz a risposta multipla. Il punteggio è espresso in trentesimi e si accede alla prova successiva con un punteggio di almeno 21/30. La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie della prova scritta. Nel corso della prova orale si procederà, altresì, all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e al colloquio per la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese. Anche la prova orale si intenderà superata con un punteggio di almeno 21/30. I punti per la valutazione dei titoli saranno così ripartiti: titoli di carriera – fino a 20 punti;

titoli accademici e di studio – fino a 5 punti;

pubblicazioni e titoli scientifici – fino a 3 punti;

curriculum formativo e professionale – fino a 12 punti.

Concorso Ospedale San Martino Genova, 294 Infermieri: come prepararsi

Il volume L'infermiere rappresenta un completo e indispensabile strumento di preparazione sia ai concorsi pubblici sia all'esercizio della professione di infermiere. Con un taglio teorico-pratico affronta in modo ampio ed esaustivo tutte le materie presenti nel bando di concorso.

La raccolta Quiz dei concorsi per Infermiere – Collaboratore Professionale Sanitario è uno strumento utile per quanti si apprestano a sostenere un concorso pubblico per infermiere. I 6500 quiz a risposta multipla con soluzione commentata sono stati suddivisi per materia in modo da rendere più veloce la ricerca da parte del candidato.

