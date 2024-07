Concorso INAIL 2024, 577 posti in vari profili: come partecipare

Concorso INAIL 2024: sono stati pubblicati sul portale InPA 6 diversi bandi per la copertura di un totale di 577 posti in diversi profili professionali. Si sbloccano finalmente le assunzioni in INAIL e si apre un nuovo programma che porterà all’assunzione di circa 1000 unità a tempo indeterminato entro la fine del 2024.

Le sedi sono diverse in tutta Italia e variano per ogni profilo professionale. I posti sono così suddivisi:

308 Funzionari ripartiti tra 293 funzionari amministrativi; 15 assistenti sociali;

9 professionisti legali;

36 consulenti tecnici per l’edilizia;

33 consulenti tecnici salute e sicurezza;

83 tecnologi;

108 ricercatori.

Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono i requisiti per la partecipazione, come fare domanda e quali saranno le prove del Concorso INAIL 2024.

Concorso INAIL 2024, 577 posti: requisiti Per partecipare al concorso occorrerà innanzitutto possedere i seguenti requisiti generali, comuni a tutti i bandi: cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso si riferisce;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 21 dicembre 1985. I requisiti specifici riguardano il possesso del titolo di studio e di eventuale abilitazione professionale richiesta per ciascun profilo del concorso. Si rimanda ai rispettivi bandi per conoscere con certezza i titoli di studio richiesti per ogni profilo professionale.

Concorso INAIL 2024, 577 posti: prove La selezione si articolerà in: Prova preselettiva (solo per alcuni profili);

Prova scritta;

Prova orale;

Valutazione dei titoli. La prova preselettiva si svolgerà in caso di un numero elevato di domande ricevute e per i profili di Tecnologo, Professionista Legale e Ricercatore. Questa consisterà in una serie di domande a risposta multipla così articolate: Per i profili di Tecnologo e Ricercatore:

Quesiti situazionali;



Quesiti di logica;



Quesiti di lingua inglese.

Per il profilo di Professionista legale un test di 60 domande su:

diritto costituzionale e diritto dell’Unione Europea;



diritto amministrativo;



diritto penale e procedura penale;



diritto civile e procedura civile;



diritto del lavoro e legislazione sociale. La prova scritta consisterà in un test a risposta multipla sulle materie d’esame relative al profilo professionale per il quale si partecipa, con l’eccezione del profilo di professionista legale la cui prova scritta consisterà nella redazione di due elaborati. Per i profili di Funzionario amministrativo e Assistente sociale, il test a risposta multipla prevede anche quiz di logica e quesiti situazionali, insieme alle materie d’esame specifiche. La prova orale verterà sulle materie della prova scritta, con l’eccezione del profilo di professionista legale. Si rimanda ai rispettivi bandi per tutti i dettagli sulle prove.

Concorso INAIL 2024, 577 posti: come prepararsi

La raccolta Quiz di logica e psicoattitudinali è uno strumento unico nel suo genere, in grado di offrire al candidato uno strumento completo di studio per le domande di logica: un libro cartaceo con espansioni online consistenti in videolezioni a supporto della parte cartacea.

Il manuale Test situazionali per Concorsi pubblici è uno strumento pratico, una sorta di guida o un supporto utile a focalizzare l'attenzione e a riflettere rispetto alle competenze possedute, in particolare per quanto riguarda le soft skills, per stimolare ogni forma di loro accrescimento e di valorizzazione. Il volume offre, inoltre, l'opportunità di entrare in contatto diretto e di sperimentarsi nell'uso di uno dei principali strumenti di valutazione delle competenze trasversali utilizzato nei concorsi pubblici, ovvero i test situazionali.

Foto di copertina: iStock/antoniotruzzi