Concorso INAIL 2024, bandi da 191 posti per ricercatori e tecnologi: requisiti e prove

Tra i vari profili previsti dal Concorso INAIL 2024 per il reclutamento di 577 unità a tempo indeterminato ci sono anche i profili di ricercatore e tecnologo. In particolare l’Istituto Nazionale Per L’Assicurazione Contro Gli Infortuni sul Lavoro cerca:

83 tecnologi ;

; 108 ricercatori.

Si tratta di due profili professionali afferenti all’ambito della ricerca, ed entrambi i profili prevedono l’inserimento al livello professionale III del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca.

Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i requisiti richiesti per la partecipazione, la suddivisione dei posti, come fare domanda e come prepararsi al concorso. Per tutte le informazioni sui diversi bandi del Concorso INAIL 2024 si rimanda all’approfondimento dedicato.

Concorso INAIL 2024: stipendio ricercatori e tecnologi Lo stipendio d’entrata per il livello III del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, comune sia a ricercatori e tecnologi è di 31.539,57 lordi annui, per un lordo mensile di 2.628,30 euro a cui va aggiunta la tredicesima mensilità. Previsti degli scatti di anzianità al 3°, 8°, 13°, 17°, 22° e 30° anno. All’ultimo scatto lo stipendio sarà di 52.698,35 euro lordi annui.

Concorso INAIL 2024: suddivisione Aree e posti 108 ricercatori Nella tabella seguente sono riepilogate tutte le 15 aree di ricerca del concorso, con le attività previste, numero posti e sedi.

Area Multidisciplinare Attività di ricerca Sede Numero posti Area 1

Medicina del lavoro, igiene industriale, epidemiologia e sanità pubblica finalizzate alla valutazione e gestione dei rischi occupazionali e ambientali, compresa la gestione delle emergenze sanitarie; ergonomia fisica, cognitiva e interazione con ambiente termico; stime di impatto dei fattori di rischio; revisioni sistematiche e studi basati sull’evidenza; modelli statistici e tecniche di analisi epidemiologica.

Città Metropolitana di Roma 7 Lamezia Terme (CZ) 1 Area 2 Campionamento ed analisi strumentale di agenti chimici e metaboliti in matrici ambientali e biologiche; studio del rischio chimico negli ambienti di lavoro e analisi dei cicli produttivi per individuare misure di prevenzione e dispositivi di protezione. Città Metropolitana di Roma 6 Area 3

Valutazione del rischio da esposizione ad agenti biologici e allergeni in ambito occupazionale; campionamento e analisi di biocontaminanti aerodispersi; tossicologia e cancerogenesi occupazionale; analisi epidemiologica dei fattori di rischio; tecniche bio-molecolari per valutare la citotossicità in ambito occupazionale.

Città Metropolitana di Roma 7 Lamezia Terme (CZ) 1 Area 4 Biotecnologie mediche: caratterizzazione chimico-fisica degli inquinanti, analisi dei profili espositivi e genetici, tecniche di analisi delle scienze omiche; biotecnologie industriali: sicurezza industriale e ambientale, bioprocessi industriali, biorimedio di siti contaminati. Città Metropolitana di Roma 5 Area 5

Posture e movimento, tecniche di analisi per valutare il rischio biomeccanico; interazione tra lavoratore e ambiente termico; sistemi collaborativi e tecnologie indossabili per ridurre il rischio biomeccanico; sistemi aptici, meccatronici e cibernetici; automazione di impianti di produzione; integrazione tra robotica e intelligenza artificiale; mondi digitali immersivi per la salute e sicurezza sul lavoro.

Città Metropolitana di Roma 12 Lamezia Terme (CZ) 1 Area 6 Valutazione e gestione del rischio da esposizione a nanomateriali e nuovi materiali avanzati nei luoghi di lavoro; elaborazione di dati ambientali e modelli matematici per valutare la qualità dell’aria; studio dell’emissione di particelle da attività umana. Città Metropolitana di Roma 6 Area 7

Acustica fisiologica, analisi di ultrastrutture biomediche e materiali, metodi di misura della radioattività, dosimetria delle radiazioni ionizzanti, mitigazione del rischio radiologico, rischio da esposizione a rumore e vibrazioni, radiazioni ottiche e campi elettromagnetici, atmosfere iperbariche.

Città Metropolitana di Roma 10 Lamezia Terme (CZ) 1 Area 8 Sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, materiali, strutture, sensoristica, cantieristica; studi su meccatronica, antincendio, antisismica; design industriale, tecnologia dei materiali, ergonomia cognitiva. Città Metropolitana di Roma 10 Area 9

Sicurezza e compatibilità ambientale di impianti e insediamenti antropici; innovazioni in meccanica agraria, sicurezza e normativa delle macchine agricolo-forestali; bonifica di aree contaminate; valutazione d’impatto ambientale; analisi del rischio; cambiamento climatico e salute; metodi epidemiologici e modelli meteo-climatici.

Città Metropolitana di Roma 11 Lamezia Terme (CZ) 1 Area 10 Modellistica matematica, fisica e cognitiva per la sicurezza industriale e ambientale; gestione e analisi dei dati; big data analysis; sistemi di intelligenza artificiale; raccolta e gestione dati tramite sensoristica. Città Metropolitana di Roma 7 Area 11 Analisi epidemiologica dei fattori di rischio ambientali ed occupazionali; progettazione e gestione di studi sperimentali; data mining di basi di dati di patologia ed esposizione; modelli statistici. Città Metropolitana di Roma 6 Area 12 Valutazione e gestione dei rischi psicosociali e stress lavoro-correlato; psicologia del lavoro e delle organizzazioni; nuove tecnologie e inserimento lavorativo di soggetti affetti da patologie croniche. Città Metropolitana di Roma 5 Area 13 Valutazione dell’efficacia delle politiche sociali e sistemi di welfare; politiche di genere e programmi di ricollocamento; analisi costi/benefici; previsione sociale e scenari strategici. Città Metropolitana di Roma 5 Area 14 Analisi dei nuovi linguaggi della comunicazione per la salute e sicurezza sul lavoro a livello nazionale, europeo e internazionale. Città Metropolitana di Roma 3 Area 15 Analisi dei fenomeni economici legati alla sicurezza; meccanismi tra imprese e pubbliche amministrazioni; investimenti in sicurezza; comunicazione digitale e social media; partecipazione a bandi competitivi nazionali, europei e internazionali. Città Metropolitana di Roma 3

Concorso INAIL 2024: suddivisione Aree e posti 83 Tecnologi Nella tabella seguente invece la suddivisione dei posti per area e attività per il bando da 83 Tecnologi.

Area Attività di ricerca Numero posti Sede Area 1.A Attività di ricerca nel settore della sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sistemi, materiali, strutture, sensoristica, cantieristica civile e industriale, e conoscenza dei principi base della normativa di riferimento. Sono richieste competenze sulle tecnologie tradizionali ed emergenti e conoscenze delle metodologie per I’analisi, la prevenzione e la mitigazione dei rischi in contesti lavorativi e antropici, anche in relazione ai processi di fabbricazione, certificazione e verifica di prodotto, e di tutela ambientale. 18 Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici (DIT), sedi di:

– Monte Porzio Catone (RM)

– Via Ferruzzi/Gradi, Roma Area 1.B Attività di ricerca, verifica e certificazione finalizzate alla sicurezza di prodotti e impianti nelle attività istituzionali connesse alla normativa vigente e finalizzate al calcolo e all’esercizio in sicurezza di tubazioni e recipienti in pressione, generatori di vapore, impianti di riscaldamento, attrezzature di sollevamento persone e cose, impianti di terra. Si richiedono competenze in tecniche convenzionali per i controlli distruttivi e non distruttivi, caratteristiche dei materiali e delle giunzioni. 8 Direzione Regionale Piemonte 17 Direzione Regionale Lombardia 13 Direzione Regionale Veneto 3 Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia 3 Direzione Regionale Liguria 8 Direzione Regionale Emilia Romagna 2 Direzione Regionale Toscana 1 Direzione Regionale Umbria 1 Direzione Regionale Abruzzo 3 Direzione Regionale Marche 1 Direzione Regionale Molise 3 Direzione Regionale Lazio 1 Direzione Regionale Basilicata 1 Direzione Regionale Sardegna

Concorso INAIL 2024: requisiti per ricercatori e tecnologi Per partecipare al concorso INAIL 2024 occorrerà innanzitutto possedere i seguenti requisiti generali, comuni a entrambi i bandi: cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso si riferisce;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 21 dicembre 1985. Per entrambi i profili è richiesta innanzitutto una Laurea Magistrale o Specialistica. Per il profilo di Ricercatore sarà inoltre necessario possedere un Dottorato di ricerca, ovvero, in alternativa, aver svolto per un triennio attività di ricerca ovvero tecnologica e/o professionale documentata, post lauream, presso Università o qualificati Enti e Centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri, con riferimento all’area multidisciplinare per la quale il candidato concorre. Il titolo di studio varia in base all’Area disciplinare, si rimanda ai rispettivi bandi per conoscere nel dettaglio il titolo richiesto.

Concorso INAIL 2024: domanda La domanda di partecipazione al Concorso INAIL 2024 andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, collegandosi alla pagina relativa al bando di proprio interesse e accedendo tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS.

Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni che saranno fornite durante la presentazione della domanda. È inoltre richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al candidato o di un domicilio digitale. Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 12 agosto 2024. Accedi alla domanda per 83 tecnologi;

Accedi alla domanda per 108 ricercatori.

Concorso INAIL 2024: prove Entrambi i concorsi, che mirano a rafforzare il corpo scientifico e tecnologico dell’istituto, sono articolati in tre fasi principali: una prova preselettiva,

una prova scritta,

una prova orale. La prova preselettiva consisterà in una serie di domande a risposta multipla così articolate: Quesiti situazionali;

Quesiti di logica;

Quesiti di lingua inglese. La prova scritta, distinta per ogni Area disciplinare e multidisciplinare, consisterà in una serie di domande a risposta multipla sulle materie d’esame relative alle diverse Aree. La prova si intenderà superata con un punteggio di almeno 21/30. La prova orale, infine, verterà sulle stesse materie oggetto della prova scritta, ad eccezione dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse. Nel corso della prova orale potranno essere discussi casi pratici in relazione a quanto dichiarato dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso, al fine di accertare le conoscenze tecniche, la capacità espositiva, la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti, la capacità di giudizio critico, tenuto conto dell’elevata specializzazione tecnica richiesta dal profilo professionale oggetto di reclutamento. Anche la prova orale si intenderà superata con un punteggio di almeno 21/30.

