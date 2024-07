Concorso INAIL 2024, bando 293 Funzionari Amministrativi: requisiti, domanda, prove

Uno dei profili previsti dal Concorso INAIL 2024 per il reclutamento di 577 unità è quello di Funzionario Amministrativo. Per questo profilo l’INAIL assume ben 293 unità a tempo indeterminato, da suddividere in 11 diverse sedi in varie regioni italiane.

Per la partecipazione è richiesta la laurea, triennale o magistrale, in aree giuridiche, economiche e socio-politiche. Per il concorso è prevista una riserva del 40% di posti al personale che ha svolto almeno 36 mesi di servizio a tempo determinato per le pubbliche amministrazioni nell’ambito delle assunzioni per il PNRR.

Vediamo nei prossimi paragrafi tutte le sedi e la suddivisione dei posti, i requisiti per partecipare e come funzioneranno le prove del Concorso INAIL 2024 per 293 Funzionari Amministrativi. Per i dettagli sugli altri profili del concorso è disponibile l’approfondimento dedicato.

Concorso INAIL 2024, 293 Funzionari Amministrativi: suddivisione posti Nella tabella seguente sono elencate tutte le sedi presso cui è possibile fare domanda con il relativo codice concorso e il numero dei posti per ogni sede.

Codice Concorso Sedi Numero Posti AMM.1 Direzione generale 29 AMM.2 Regione Emilia-Romagna 40 AMM.3 Regione Friuli-Venezia Giulia 22 AMM.4 Regione Lazio 16 AMM.5 Regione Liguria 20 AMM.6 Regione Lombardia 70 AMM.7 Regione Piemonte 11 AMM.8 Regione Sardegna 10 AMM.9 Regione Toscana 36 AMM.10 Regione Veneto 32 AMM.11 Sede regionale di Aosta 7

Concorso INAIL 2024, 293 Funzionari Amministrativi: requisiti Per la partecipazione al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti: cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso si riferisce;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 21 dicembre 1985;

per i soli candidati al profilo di funzionario amministrativo della sede regionale di Aosta (Codice AMM.11) conoscenza, oltre che della lingua italiana, anche della lingua francese;

Possesso di uno dei seguenti titoli di studio :

: Laurea magistrale (LM) : LMG/01 Giurisprudenza; LM-16 Finanza; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell’economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle Pubbliche amministrazioni; LM-76 Scienze economiche per I’ambiente e la cultura; LM-77 Scienze economico – aziendali; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

: LMG/01 Giurisprudenza; LM-16 Finanza; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell’economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle Pubbliche amministrazioni; LM-76 Scienze economiche per I’ambiente e la cultura; LM-77 Scienze economico – aziendali; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Laurea (L): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; L-39 Servizio sociale; L-40 Sociologia; L-41 Statistica o titoli equiparati secondo la normativa vigente. Tutti i requisiti vanno posseduti entro la scadenza del termine per l’invio della domanda di partecipazione.

Concorso INAIL 2024, 293 Funzionari Amministrativi: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, collegandosi a questa pagina, cliccando su “Invia la tua candidatura per il profilo di Funzionario Amministrativo” e accedendo tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni che saranno fornite durante la presentazione della domanda. È inoltre richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al candidato o di un domicilio digitale. Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 12 agosto 2024.

Concorso INAIL 2024, 293 Funzionari Amministrativi: prova scritta La selezione si articolerà in: una prova scritta;

una prova orale;

valutazione dei titoli. La prova scritta avrà una durata di 60 minuti, consisterà in un test di 40 domande a risposta multipla e sarà così composto: 25 quesiti sulle materie d’esame relative al profilo di funzionario amministrativo;

8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale;

7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti

nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30. Le materie d’esame sono le seguenti: diritto costituzionale;

diritto amministrativo;

elementi di diritto dell’Unione Europea;

diritto civile con particolare riferimento ad obbligazioni e contratti;

diritto del lavoro e legislazione sociale;

normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

contabilità pubblica;

elementi di scienze delle finanze;

elementi di diritto processuale civile;

elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;

disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti;

ordinamento e attribuzioni dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

Concorso INAIL 2024, 293 Funzionari Amministrativi: prova orale La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie della prova scritta. In sede di prova orale si procederà inoltre all’accertamento: della disamina di casi pratici, al fine di accertare le conoscenze tecniche, la capacita espositiva, la capacita di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti, la capacita di giudizio critico dei candidati;

della conoscenza della lingua inglese, attraverso una conversazione che accerti le competenze linguistiche di livello almeno A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

della conoscenza e dell’uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali. Per i candidati per la sede regionale di Aosta (Codice AMM.11) che, in sede di domanda di partecipazione, non hanno dichiarato di possedere i presupposti per l’esonero dalla prova di accertamento della lingua francese ai sensi dell’articolo 51 della legge 16 maggio 1978 n. 196, la prova orale ricomprende anche una conversazione in lingua francese volta ad accertare la conoscenza della lingua stessa.

Anche la prova orale si intenderà superata con un punteggio di almeno 21/30.

Concorso INAIL 2024, 293 Funzionari Amministrativi: valutazione titoli La valutazione dei titoli sarà effettuata solo alla fine della prova orale e solo nei confronti dei candidati che avranno superato entrambe le prove. La valutazione viene fatta sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso e consiste nell’attribuzione di un punteggio massimo di 10 punti, suddivisi secondo i seguenti criteri:

Voto di laurea (90-100/110) 1,5 punti Voto di laurea (101-106/110) 2 punti Voto di laurea (107-110/110) 2,5 punti Voto di laurea (Lode) 0,5 punti ulteriori Laurea Specialistica/Magistrale ulteriore (se titolo di accesso è Laurea Triennale) 1 punto Titolo ulteriore (Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento/Laurea Specialistica/Laurea Magistrale) 1 punto Laurea Triennale ulteriore 1 punto Laurea Magistrale/Specialistica/Diploma di Laurea ulteriore 2 punti Dottorato di ricerca 2,5 punti Corso o diploma di specializzazione 2 punti Master universitario di secondo livello 2 punti Master universitario di primo livello 1 punto Certificazione linguistica (livello B1 o superiore) 1 punto

Concorso INAIL 2024, 293 Funzionari Amministrativi: come prepararsi

