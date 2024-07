Concorso Comune di Torino 2024, bando per 15 Geometri: requisiti e prove

FORMATO CARTACEO

Una guida chiara, esauriente e aggiornata per i partecipanti ai concorsi indetti dagli Enti locali per la copertura del ruolo di Istruttore e Istruttore direttivo nell’Area Tecnica (cat. C e D).Il volume riassume, infatti, tutti gli argomenti oggetto delle prove previste dai bandi di concorso per i profili professionali di geometra, ingegnere e architetto impiegati presso Comuni e altri Enti locali.Questa ottava edizione tiene conto degli ultimi interventi normativi rilevanti per il settore.Indice degli argomenti:Ordinamento degli Enti locali: › Titolo V › Evoluzione e natura giuridica › Province › Città metropolitana › Comuni › Giunta › Disposizioni › Funzioni normative e amministrative › Contabilità e bilancio › Controlli › PNRRRapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione locale: › Ordinamento degli uffici e del personale › Codice di comportamento › Responsabilità › Normativa AnticorruzioneDiritto amministrativo e Privacy: › Procedimento amministrativo › Diritto di accesso › Autotutela e patologia dell’atto › PrivacyLegislazione urbanistica: › Legislazione urbanistica italiana › Pianificazione urbanistica › Tutela dell’ambiente › Limitazioni e vincoli › Piani attuativi › Nuovi strumenti › PPANormativa edilizia: › Tipologie edilizie › Interventi e titoli › Procedure e atti abilitativi › Tutela del paesaggio › Sanzioni › Normativa tecnicaL’espropriazione per pubblica utilitàL’aggiornamento dei Contratti Pubblici: › Nuovo Codice › Digitalizzazione e accesso agli atti › Programmazione e progettazione › Avvio procedura › Aggiudicazione › Partenariato pubblico privato › EsecuzioneSalute e sicurezza sui luoghi di lavoro: › D.lgs. 81/2008 › Sistema istituzionale › Misure di tutela › Valutazione dei rischi › Servizio di prevenzione e protezione › Gestione delle emergenze › Rappresentanti dei lavoratori › Luoghi di lavoro › Attrezzature › Dispositivi di protezione › Cantieri temporanei e mobili › Tutela dagli agenti fisiciStefano BertuzziAvvocato, specializzato in Diritto amministrativo, autore e curatore di testi giuridici.https://www.legalebertuzziassociati.it

Stefano Bertuzzi, Cristina Brugoni, Gianluca Cottarelli, Celine Cusumano, Marco Ventura | Maggioli Editore 2023