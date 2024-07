Concorso Polizia di Stato 2024, 1306 Allievi Agenti: come partecipare

È stato pubblicato sul Portale InPA il bando del Concorso Polizia di Stato 2024 per il reclutamento di 1306 allievi agenti. Una nuova opportunità per chi vuole accedere al pubblico impiego nel Corpo di Polizia. Sarà possibile fare domanda dalle ore 00.00 del 24 luglio 2024 alle ore 23.59 del 22 agosto 2024 utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica della Polizia di Stato.



Dei posti messi a concorso, 12 sono riservati ai possessori dell’attestato di bilinguismo (lingue italiana e tedesca) di livello di competenza B2. Il numero dei posti potrà inoltre essere aumentato qualora, all’esito degli accertamenti dell’efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali del precedente concorso per 1.887 allievi agenti della Polizia di Stato il numero degli idonei risultasse insufficiente a garantire l’integrale copertura dei relativi posti.



Potranno partecipare alla selezione tutti i candidati maggiorenni che non abbiano ancora compiuto 26 anni. Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i requisiti, come fare domanda e quai saranno le prove del concorso.

Concorso Polizia di Stato 2024, 1306 Allievi Agenti: requisiti Per poter partecipare al concorso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 26° anno di età (il limite è elevato per un massimo di tre anni in caso di servizio militare svolto dai candidati);

(il limite è elevato per un massimo di tre anni in caso di servizio militare svolto dai candidati); diploma di scuola secondaria di secondo grado o equipollente ( diploma di maturità ). Il diploma può essere conseguito entro la data di svolgimento della prova scritta;

). Il diploma può essere conseguito entro la data di svolgimento della prova scritta; qualità morali e di condotta richieste dalla relativa normativa;

idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia. Non potranno essere ammessi alla selezione i candidati che siano stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle forze armate. Inoltre, non saranno ammessi al concorso coloro che: sono stati dimessi o espulsi per motivi penali o disciplinari da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nei ruoli o nelle carriere della Polizia di Stato;

sono stati destinatari della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio o dall’impiego ovvero nei cui confronti risulti ancora pendente il procedimento disciplinare per l’irrogazione della stessa sanzione;

sono o sono stati sospesi, a qualsiasi titolo, cautelarmente dal servizio per motivi penali o per motivi disciplinari per fatti per i quali è ancora pendente il giudizio penale o disciplinare.

Concorso Polizia di Stato 2024, 1306 Allievi Agenti: come fare domanda La domanda di partecipazione al concorso potrà essere inviata esclusivamente per via telematica attraverso il portale concorsi della Polizia di Stato all’indirizzo concorsionline.poliziadistato.it, accedendo tramite SPID o CIE. Per la partecipazione è richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al candidato. Sarà possibile fare domanda dalle ore 00.00 del 24 luglio 2024 alle ore 23.59 del 22 agosto 2024.

Concorso Polizia di Stato 2024, 1306 Allievi Agenti: prove Il concorso Polizia di Stato 2024 per il reclutamento di 1306 allievi agenti prevede le seguenti fasi: prova d’esame scritta;

accertamenti dell’efficienza fisica;

accertamento dell’idoneità psico-fisica;

accertamento dell’idoneità attitudinale. La prova scritta consisterà in un test a risposta multipla sulle seguenti materie: cultura generale

lingua e letteratura italiana,

storia,

matematica,

cittadinanza e costituzione

inglese,

informatica. Il questionario sarà composto: per il 30% da domande facili;

per il 50% da domande di media difficoltà;

per il 20% da domande difficili. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 18/30. La banca dati sarà pubblicata sul sito istituzionale almeno 20 giorni prima dell’inizio dello svolgimento della prova d’esame. Il diario delle prove che sarà pubblicato in data 31 ottobre 2024 sul sito istituzionale della Polizia di Stato.



Accederanno alle successive prove di efficienza fisica i primi 2.600 candidati risultati idonei alla prova d’esame scritta, tenuto conto delle riserve limitatamente ai candidati bilingui risultati idonei alla medesima prova.

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di concorsi pubblici iscriviti gratuitamente al canale Whatsapp e alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso: