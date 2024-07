Concorso Comune di Napoli 2024, bando per 130 posti: requisiti e prove

In esecuzione del Piano triennale dei Fabbisogni del Personale 2024-2026 e a meno di un anno dalla precedente selezione è stato indetto un nuovo Concorso Comune di Napoli 2024 per la copertura di 130 posti totali in vari profili professionali. In particolare la selezione si occuperà di coprire:

Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i profili messi a concorso, come fare domanda e quali saranno le prove del Concorso Comune di Napoli 2024.

I requisiti specifici riguardano principalmente il titolo di studio richiesto per la partecipazione, che varia per ogni profilo. Si anticipa che per i profili da istruttore è necessario possedere il diploma, mentre per i profili da funzionario è richiesta la laurea. Per conoscere con esattezza i titoli di studio richiesti da ogni profilo si rimanda al bando di concorso.

Per la partecipazione al concorso è innanzitutto necessario essere in possesso dei seguenti requisiti generali, comuni a tutti i codici concorso:

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 25 agosto 2024 . Oltre alla compilazione del modulo di domanda, è richiesto il versamento di una quota di partecipazione di 10 euro per ciascun codice concorsuale per cui si intende partecipare. Questo versamento non è rimborsabile, anche in caso di mancata partecipazione alle prove.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente per via telematica attraverso il Portale del Reclutamento “inPA”. Per accedere al portale, i candidati devono collegarsi alla pagina dedicata al concorso e autenticarsi utilizzando uno dei seguenti strumenti di identità digitale: SPID, CIE, CNE o eIDAS.

Concorso Comune di Napoli 2024: prove

La selezione si articolerà in:

una prova preselettiva;

una prova scritta;

una prova di efficienza fisica (solo per i candidati al profilo di agenzi di Polizia Locale).

La banca dati dei quesiti sarà messa a disposizione dei candidati, tramite apposita pubblicazione sul sito del Comune di Napoli, prima dello svolgimento delle prove concorsuali. Le eventuali prove preselettive e le prove scritte si svolgono esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

La prova preselettiva consiste in 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 50 minuti. I quesiti coprono abilità logico-matematiche e altre competenze generali, oltre alle materie specifiche del bando. Il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti, con 0,75 punti per ogni risposta esatta, -0,25 punti per ogni risposta errata, e 0 punti per le risposte non date.

Per ogni profilo, la prova scritta comprende 40 quesiti a risposta multipla da completare in 60 minuti, con un punteggio massimo di 30 punti. Le materie variano in base al profilo professionale e sono elencate all’interno del bando. Il punteggio è calcolato con 0,75 punti per risposta esatta, -0,25 punti per risposta errata, e 0 punti per le risposte omesse.