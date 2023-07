Concorso Comune di Napoli 2023: centinaia di assunzioni in arrivo

Nuovo Concorso Comune di Napoli 2023 in arrivo per assumere centinaia di unità di personale nelle seguenti posizioni: sorveglianti, maestre e istruttori direttivi tecnici. Queste nuove assunzioni prevedono contratti a tempo indeterminato per circa 125 posti disponibili, a cui si aggiungeranno ulteriori bandi nel 2024. Le selezioni dovrebbero quindi partire già nel corso del 2023 e si aggiungeranno alle oltre mille assunzioni effettuate con il “concorsone” dell’anno precedente.



Oltre al nuovo concorso vi saranno ulteriori assunzioni tramite lo scorrimento delle graduatorie del concorso svolto nel 2022. Questo consentirà l’assunzione di altre circa 250 persone, tra maestre, Istruttori Socio Educativi e Istruttori di Polizia Locale, fino al completamento dello scorrimento degli idonei. Previste infine stabilizzazioni degli Istruttori di Polizia Locale e progressioni verticali.



Queste iniziative rappresentano un importante sforzo da parte del Comune di Napoli per rinforzare e ampliare il proprio personale per par fronte ai pensionamenti degli anni scorsi e alla necessità di turn over, migliorando così i servizi offerti alla comunità locale. Vediamo nei prossimi paragrafi quali saranno i profili del prossimo Concorso Comune di Napoli, in attesa si aggiornamenti sull’arrivo dei bandi.

Concorso Comune di Napoli 2023: i bandi in arrivo Come anticipato, già nel corso del 2023 dovrebbero essere pubblicati i bandi per: 50 maestre;

50 istruttori direttivi tecnici;

25 sorveglianti. Si ricorda che con il nuovo Regolamento dei Concorsi pubblici in vigore dal 14 luglio scorso le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare i bandi sul Portale InPA e non più in Gazzetta Ufficiale. Per il 2024 dovrebbero essere previsti nuovi bandi, in particolare per: 50 maestre di sostegno;

50 agenti di Polizia Locale;

30 istruttori socio educativi.

Concorso Comune di Napoli 2023: come fare domanda La procedura per l’invio delle domande del Concorso Comune di Napoli 2023 potrebbe essere inserita direttamente nel Portale InPA. In questo articolo è disponibile una guida alla registrazione al portale. I bandi potranno inoltre essere pubblicati nella sezione concorsi del sito del Comune di Napoli. Si attendono quindi aggiornamenti sulla pubblicazione, che saranno pubblicati tempestivamente su questo articolo.

Concorso Comune di Napoli: le altre assunzioni Come anticipato, le assunzioni non arriveranno solo tramite il nuovo Concorso Comune di Napoli, ma ci saranno anche scorrimenti delle graduatorie del concorsone 2022. Queste riguarderanno i profili di: Maestre;

Istruttori socio educativi;

Agenti di Polizia Locale. A queste si aggiungeranno delle progressioni verticali che riguarderanno collaboratori e istruttori direttivi amministrativi, e stabilizzazioni del personale a tempo determinato già in forza al Comune.

Concorso Comune di Napoli 2023: cosa studiare Il libro “Concorso Istruttore educativo pedagogico Cat. C e D negli Enti locali” è un utilissimo strumento di preparazione al concorso e oltre a focalizzarsi sulle materie d’esame allarga lo sguardo sulle più recenti teorie di neuro-didattica e le strategie educative nei nuovi servizi 0-6 anni; i programmi di studio riprendono le formulazioni di diversi pedagogisti sugli itinerari formativi, onde fornire ai candidati una preparazione adeguata e complessiva circa l’azione educativo-didattica. Il manuale “Concorso Istruttore e Istruttore direttivo Area tecnica Cat. C e D negli Enti locali” rappresenta una guida chiara, esauriente e aggiornata per i partecipanti ai concorsi indetti dagli Enti locali per la copertura del ruolo di Istruttore e Istruttore direttivo nell’Area Tecnica, riassumendo tutti gli argomenti oggetto delle prove previste dai bandi di concorso per i profili professionali di geometra, ingegnere e architetto impiegati presso Comuni e altri Enti locali. Il volume “Il Vigile Urbano 2023“, infine, è un testo completo e approfondito sull’ordinamento e sui servizi di Polizia Locale, in grado di soddisfare tutte le richieste che i vari bandi di concorso possono presentare. Aggiornatissimo e al contempo innovativo, al passo con i tempi e con le nuove procedure che la normativa richiede, il volume consente al candidato di apprendere tutte le materie e le competenze richieste nei bandi di concorso per le diverse qualifiche dei Corpi di Polizia Locale (Municipale e Provinciale) e rappresenta un prezioso strumento di aggiornamento anche per chi già opera.

Coma anticipato, non è ancora nota la data di pubblicazione dei bandi del nuovo concorso, che resta tuttavia prevista entro la fine del 2023. Aggiornamenti saranno pubblicati su questa pagina non appena la data sarà nota.