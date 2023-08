Concorsi agosto 2023: tutti i bandi in scadenza

Concorsi agosto 2023, quali sono i bandi in scadenza questo mese? Nelle scorse settimane sono stati pubblicati diversi bandi di concorsi pubblici per vari profili professionali, alcuni rivolti a diplomati e altri riservati a laureati, per diverse migliaia di posti. Alla luce di ciò, nel seguente articolo sono raccolti i bandi in scadenza nel mese di agosto, per i quali è ancora possibile fare domanda, insieme ad alcune informazioni utili per la partecipazione come per esempio le modalità per fare domanda e il pagamento di eventuali tasse di concorso, nonché i volumi utili per prepararsi.

Concorsi agosto 2023: 50 posti Università la Sapienza Roma L’Università degli studi “La Sapienza” di Roma ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 50 posti di categoria C, posizione economica C1, dell’area amministrativa, a tempo indeterminato, per le esigenze delle Aree dell’Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti/Facoltà.



Dei posti messi a bando: 5 sono riservati ai volontari delle Forze Armate ;

; 7 sono riservati a favore degli operatori volontari che hanno concluso il Servizio civile universale senza demerito. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando di concorso, e inviata esclusivamente tramite PEC personale all’indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it indicando nell’oggetto “Domanda concorso pubblico 50/C/AMMINISTRATIVI-2023”. C’è tempo fino al 3 agosto 2023. In questo approfondimento tutte le info sul concorso e il bando da scaricare.

Concorsi agosto 2023: 23 posti Comune di Sessa Aurunca (CE) Il Comune di Sessa Aurunca in provincia di Caserta ha indetto due concorsi per il reclutamento di un totale di 23 unità, così suddivise: 9 unità dell’Area dei Funzionari (ex cat. D) – Scarica il bando qui – di cui: Istruttore direttivo amministrativo n°3 unità Istruttore Direttivo Economico Finanziario n°2 unità Istruttore Direttivo Tecnico n°1 unità Istruttore Direttivo Servizi alla Persona n° 1 unità Istruttore Direttivo Geologo n° 1 unità Istruttore Direttivo Polizia Locale n°1 unità La domanda andrà inviata attraverso il Portale InPA all’indirizzo inpa.gov.it entro il 4 agosto 2023 . Per la partecipazione è richiesto il pagamento della tassa di concorso di 10,33 euro. La selezione si articolerà in una prova scritta, una prova orale e, solo per i profili di Polizia Locale, una prova di efficienza fisica.



Concorsi agosto 2023: 1650 allievi agenti Polizia di Stato aperto ai civili La selezione recentemente indetta per il reclutamento di 1650 allievi agenti, il cui bando è stato pubblicato sul portale InPA, è aperta ai civili, dopo il precedente bando riservato ai volontari in ferma prefissata, e prevede una riserva di 15 posti ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca). Una nuova opportunità per chi vuole accedere al pubblico impiego nel Corpo di Polizia. La domanda di partecipazione al concorso potrà essere inviata esclusivamente per via telematica attraverso il portale concorsi della Polizia di Stato all’indirizzo concorsionline.poliziadistato.it, accedendo tramite SPID o CIE. Per la partecipazione è richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata al candidato. Sarà possibile fare domanda fino alle ore 23.59 del 10 agosto 2023. In questo articolo un approfondimento sul concorso e cosa sapere per partecipare e per prepararsi.

Concorso agosto 2023: 22 amministrativi diplomati Comune di Modena Dopo il precedente concorso bandito nel 2022 la cui graduatoria si è già esaurita, è stato indetto un nuovo Concorso Comune di Modena per istruttori amministrativi diplomati, questa volta per la copertura di 22 posti. La domanda di partecipazione al concorso andrà inviata esclusivamente per via telematica tramite il Portale InPA, all’indirizzo inpa.gov.it, entro le ore 13 del 16 agosto 2023, accedendo tramite credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS. Per la partecipazione al concorso è richiesto il pagamento della tassa di concorso di 10 euro effettuabile seguendo le istruzioni presenti durante l’invio della domanda.

Concorsi agosto 2023: 45 infermieri Asst Lecco L’Asst lombarda di Lecco ha indetto un concorso per il reclutamento di 45 Infermieri a tempo indeterminato, di cui 27 da assegnare prioritariamente alla Rete Territoriale. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente per via telematica, presente nel sito https://asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it, e inviata entro il 17 agosto 2023.



Scarica qui il bando. La selezione si svolgerà attraverso una prova scritta, una prova orale e la valutazione dei titoli.

Concorsi agosto 2023: 300 Funzionari MAECI È stato pubblicato sul Portale InPA il bando del Concorso MAECI 2023, una selezione per titoli ed esami per il reclutamento di 300 unità di personale non dirigenziale dell’Area dei Funzionari, rivolta quindi a candidati in possesso di Laurea triennale o magistrale.



Il concorso è gestito da RIPAM e non è prevista una prova preselettiva. La domanda andrà inviata tramite il Portale InPA all’indirizzo inpa.gov.it accedendo tramite credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS. Per la partecipazione è richiesto il possesso di un indirizzo PEC personale o di un domicilio digitale. Per la partecipazione è richiesto inoltre il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni che saranno fornite durante l’invio della domanda. Sarà possibile fare domanda fino al 19 agosto 2023. In questo approfondimento sono disponibili tutte le informazioni sul concorso, i bandi da scaricare e come prepararsi alle prove.

Concorsi agosto 2023: 4500 Funzionari Agenzia delle Entrate Sono stati pubblicati i bandi dei nuovi Concorsi Agenzia Entrate 2023. Nello specifico, sono previste 4500 assunzioni di Funzionari laureati in due diversi profili, ovvero: 3970 unità funzionari per attività tributaria – codice TRIB;

unità funzionari per attività tributaria – codice TRIB; 530 unità funzionari per servizi di pubblicità immobiliare – Codice SPI. La domanda di partecipazione potrà essere inviata esclusivamente online attraverso il Portale Inpa, raggiungibile all’indirizzo inpa.gov.it accedendo con credenziali SPIC, CIE, CNS o eIDAS. Per la partecipazione occorre anche il possesso di un indirizzo PEC personale o di un domicilio digitale. Ci sarà un’unica prova scritta, diversa per i due profili, che consisterà in un test a risposta multipla. Sarà possibile fare domanda fino al 28 agosto 2023. Accedi al nostro Speciale Concorsi Agenzia Entrate, dove è possibile trovare diversi articoli di approfondimento sulla domanda, sulle prove e sulle FAQ del concorso.

Concorsi agosto 2023: 1542 posti al Ministero della Difesa Sono stati pubblicati sul Portale InPA due nuovi bandi di Concorso Ministero Difesa per il reclutamento di un totale di 1452 posti, sia per assistente con diploma sia per funzionari laureati, nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa. Nello specifico, si tratta di: 1139 assistenti Area funzionale II, fascia retributiva F2;

Area funzionale II, fascia retributiva F2; 313 funzionari Area funzionale Terza, fascia retributiva F1. La domanda di partecipazione al concorso potrà essere inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, all’indirizzo inpa.gov.it e cliccando sulla pagina che riguarda la selezione dei 1139 Assistenti, o su quella che riguarda i 313 Funzionari. Dalla pagina principale si potrà fare poi domanda per i singoli profili accedendo tramite SPID, CIE o CNS. In questo articolo la guida completa al concorso del Ministero della Difesa. Sarà possibile fare domanda fino alle 23.59 del 27 agosto 2023. È ammessa la partecipazione per un solo profilo professionale per Assistenti e per un solo profilo professionale per Funzionari, tra quelli inseriti a bando.

È previsto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro.

