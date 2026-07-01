Concorsi Pubblici luglio 2026: bandi in scadenza per oltre 3.400 posti

Luglio 2026 chiude il primo semestre con un calendario fitto di scadenze per diplomati e laureati. Tra i bandi più consistenti: la progressione verticale del Ministero della Giustizia per 1.500 posti da assistente a funzionario (scadenza 29 luglio), il concorso INPS per 1.695 Funzionari PECS dopo l’ampliamento dei posti (scadenza 27 luglio) e il concorso aggregato ASL Roma 3 per 131 Assistenti Amministrativi nelle aziende sanitarie del Lazio (scadenza 21 luglio).
Nei prossimi paragrafi trovi tutti i dettagli sui principali concorsi pubblici luglio 2026: posti disponibili, requisiti di accesso, prove previste e come fare domanda.
Indice
- Concorsi Pubblici luglio 2026: ASL Roma 3 – 131 Assistenti Amministrativi
- Concorsi Pubblici luglio 2026: INPS – 1.695 Funzionari PECS
- Concorsi Pubblici luglio 2026: Ministero della Giustizia – Progressione verticale 1.500 posti
- Concorsi Pubblici luglio 2026: MAECI – 95 Funzionari RIPAM
- Riepilogo concorsi pubblici luglio 2026: tabella scadenze
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Concorso INPS 2026 1695 funzionari PECS (Progettazione, Erogazione e Controllo dei Servizi) – Prova preselettiva Teoria e Quiz per la preparazione
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Concorso INPS 2026 1695 funzionari PECS (Progettazione, Erogazione e Controllo dei Servizi) – Manuale Teoria e Quiz per la preparazione della prova scritta
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Concorsi Pubblici luglio 2026: ASL Roma 3 – 131 Assistenti Amministrativi
Tra i concorsi pubblici luglio 2026 c’è il concorso aggregato con ASL Roma 3 capofila, che mette a disposizione 131 posti di Assistente Amministrativo a tempo pieno e indeterminato nel Servizio Sanitario Regionale del Lazio. La procedura coinvolge nove aziende sanitarie della Capitale — ASL Roma 1, ASL Roma 2, ARES 118 e i principali policlinici universitari romani — e produce un’unica graduatoria da cui tutti gli enti attingono per le proprie assunzioni. La scadenza per presentare domanda è fissata alle ore 23:59 del 21 luglio 2026.
È richiesto il solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado. La selezione prevede un’eventuale preselezione a quiz, una prova scritta (30 punti, soglia 21/30), una prova pratica (20 punti, soglia 14/20) e una prova orale (20 punti, soglia 14/20), oltre alla valutazione dei titoli.
|Ente
|ASL Roma 3 (capofila) + 8 aziende sanitarie del Lazio
|Posti
|131 (ripartiti tra ASL Roma 1, 2, 3, ARES 118 e 5 policlinici universitari)
|Titolo richiesto
|Diploma di scuola superiore
|Prove
|Eventuale preselezione + prova scritta (30 pt) + prova pratica (20 pt) + prova orale (20 pt) + titoli
|Scadenza domanda
|21 luglio 2026, ore 23:59
|Come fare domanda
|aslroma3.concorsismart.it (SPID o CIE)
Per tutti i dettagli su posti per azienda, requisiti, prove e materie leggi l’articolo dedicato al Concorso ASL Roma 3 per 131 Assistenti Amministrativi.
Concorsi Pubblici luglio 2026: INPS – 1.695 Funzionari PECS
Il concorso più atteso dell’estate per i laureati è quello INPS per Funzionari PECS (progettazione, erogazione e controllo dei servizi): nato per 1.024 posti, è stato ampliato con delibera del CdA del 24 giugno 2026 fino a 1.695 posti a tempo indeterminato, distribuiti tra le direzioni regionali, i coordinamenti metropolitani e la Direzione generale. Il bando è stato pubblicato il 25 giugno 2026 sul portale inPA e le domande si chiudono alle ore 23:59 del 27 luglio 2026.
È richiesto un diploma di laurea del vecchio ordinamento (o titolo equiparato) in una delle discipline economiche, giuridiche, sociali o umanistiche ammesse dal bando; la sola laurea triennale non basta. La selezione prevede un’eventuale preselezione oltre le 4.000 domande, una prova scritta in due sezioni (soglia 21/30 in ciascuna) e la valutazione dei titoli.
|Ente
|INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
|Posti
|1.695 (ampliati da 1.024 con delibera CdA n. 108 del 24/06/2026)
|Titolo richiesto
|Diploma di laurea vecchio ordinamento o equiparato (discipline economiche, giuridiche, sociali, umanistiche)
|Prove
|Eventuale preselettiva (60 quiz, oltre 4.000 domande) + prova scritta in 2 sezioni (soglia 21/30 ciascuna) + titoli
|Scadenza domanda
|27 luglio 2026, ore 23:59
|Come fare domanda
|Portale inPA (SPID, CIE, CNS o eIDAS)
Per tutti i dettagli su posti per sede, requisiti, domanda e graduatoria leggi l’articolo dedicato al Concorso INPS 2026 per 1.695 Funzionari PECS. Per capire nel dettaglio di cosa si occupa questa figura e quanto guadagna, leggi l’approfondimento su mansioni e stipendio del Funzionario PECS INPS.
Concorsi Pubblici luglio 2026: Ministero della Giustizia – Progressione verticale 1.500 posti
Il Ministero della Giustizia avvia una procedura di progressione verticale interna riservata al personale già in servizio: 1.500 posti per il passaggio dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari dell’Organizzazione giudiziaria. Non è un concorso aperto all’esterno, ma una selezione valutativa per i dipendenti a tempo indeterminato già inquadrati come assistenti nelle cancellerie e nelle strutture giudiziarie. Il termine per presentare domanda è fissato alle ore 12:00 del 29 luglio 2026.
La selezione valuta tre componenti fino a un massimo di 100 punti: esperienza professionale (max 35), titoli di studio (max 35) e una prova scritta di 30 quesiti a risposta multipla in 30 minuti (max 30, soglia 21/30) su procedura penale, procedura civile, diritto amministrativo e servizi di cancelleria.
|Ente
|Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Personale e della Formazione
|Posti
|1.500 (da Area Assistenti ad Area Funzionari, Organizzazione giudiziaria)
|Chi può partecipare
|Solo dipendenti a tempo indeterminato già inquadrati come Assistenti, con requisiti di laurea + 5 anni o diploma + 10 anni di servizio
|Prova
|30 quesiti a risposta multipla in 30 minuti (soglia 21/30)
|Punteggio totale
|100 punti (35 esperienza + 35 titoli + 30 prova)
|Scadenza domanda
|29 luglio 2026, ore 12:00
|Come fare domanda
|proveconcorsi.giustizia.it (SPID, CIE o CNS)
Per tutti i dettagli su requisiti, punteggi e materie leggi l’articolo dedicato alla Progressione verticale Ministero Giustizia 2026.
Concorsi Pubblici luglio 2026: MAECI – 95 Funzionari RIPAM
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale apre le selezioni per 95 nuovi funzionari attraverso la Commissione RIPAM, ripartiti in tre famiglie professionali: amministrazione, contabilità e attività consolari (ACC, 60 posti), attività economiche e statistiche (EXPORT-STAT, 20 posti), architettura e ingegneria (ARCH/ING, 15 posti). La domanda si presenta online dal 30 giugno al 30 luglio 2026, ore 23:59, sul Portale inPA.
I profili richiedono una solida preparazione giuridica, economico-statistica o tecnica e una buona conoscenza delle lingue straniere (inglese C1 per tutti i profili, più una seconda lingua straniera B2 per la prova orale). Le prove comprendono un’eventuale preselettiva, la prova scritta (soglia 21/30), la prova orale (soglia 21/30), un’eventuale prova facoltativa in lingua straniera e la valutazione dei titoli.
|Ente
|Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)
|Posti
|95 (ACC 60, EXPORT-STAT 20, ARCH/ING 15)
|Titolo richiesto
|Laurea (magistrale o triennale a seconda del profilo ARCH/ING)
|Prove
|Eventuale preselettiva + prova scritta (soglia 21/30) + prova orale (soglia 21/30) + eventuale prova facoltativa lingue + titoli
|Scadenza domanda
|30 luglio 2026, ore 23:59
|Come fare domanda
|Portale inPA (SPID, CIE, CNS o eIDAS)
Per tutti i dettagli su posti, riserve, requisiti e materie leggi l’articolo dedicato al Concorso MAECI 2026 per 95 Funzionari.
Preparati con i Manuali dedicati!
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Concorso INPS 2026 1695 funzionari PECS (Progettazione, Erogazione e Controllo dei Servizi) – Prova preselettiva Teoria e Quiz per la preparazione
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Concorso INPS 2026 1695 funzionari PECS (Progettazione, Erogazione e Controllo dei Servizi) – Manuale Teoria e Quiz per la preparazione della prova scritta
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Riepilogo concorsi pubblici luglio 2026: tabella scadenze
|Concorso
|Posti
|Titolo richiesto
|Scadenza domanda
|ASL Roma 3 e aziende sanitarie Lazio – Assistente Amministrativo
|131
|Diploma di scuola superiore
|21 luglio 2026, ore 23:59
|INPS – Funzionari PECS
|1.695
|Diploma di laurea vecchio ordinamento o equiparato
|27 luglio 2026, ore 23:59
|Ministero della Giustizia – Progressione verticale (interno)
|1.500
|Laurea + 5 anni servizio o Diploma + 10 anni servizio
|29 luglio 2026, ore 12:00
|MAECI – Funzionari RIPAM (non ancora pubblicato)
|95
|Laurea (magistrale/triennale secondo profilo)
|30 luglio 2026, ore 23:59
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Foto di copertina: iStock/photo_Pawel
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