Concorso ASL Roma 3, 131 posti di Assistente Amministrativo: bando in arrivo per diplomati

Nuovo Concorso Asl Roma 3, 131 posti nel Servizio Sanitario Regionale del Lazio, tutti a tempo pieno e indeterminato. L’ASL Roma 3, ente capofila della procedura, ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il profilo di Assistente Amministrativo — Area degli Assistenti, ruolo amministrativo — in forma aggregata con altre otto aziende sanitarie della Capitale: ASL Roma 1, ASL Roma 2, ARES 118 e i principali policlinici universitari romani.
La procedura è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 42 del 26 maggio 2026; le domande potranno essere presentate a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa nelle prossime settimane. In questo articolo trovi requisiti, istruzioni per la domanda, struttura delle prove e materie da studiare per arrivare preparati al Concorso Asl Roma 3.
Indice
Preparati con il Manuale dedicato!
Concorso 131 Assistenti amministrativi ASL Roma 3 e altre strutture sanitarie – Manuale completo
Il presente Manuale si configura come uno strumento indispensabile e mirato per la preparazione a tutte le prove del concorso pubblico aggregato, con ASL Roma 3 capofila, per la copertura di 131 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Assistente Amministrativo, proponendo un’approfondita trattazione delle principali materie richieste dal bando. Contiene tutti gli aggiornamenti normativi commentati legati al Covid-19, al D.M. 77/2022, ai progetti di sviluppo del S.S.N. (Documento AGENAS e Missioni 5 e 6 PNRR), al Decreto Correttivo del Codice dei Contratti (D.lgs. 209/2024) e alle ultime evoluzioni della sanità digitale. Il volume inizia con una riflessione sul diritto alla salute per poi passare all’analisi dell’evoluzione del Sistema Sanitario Nazionale prima e dopo la legge n. 833/1978. La disamina prosegue focalizzando l’attenzione sul sistema di finanziamento, il rapporto fra Stato e Regioni e il ruolo degli enti locali.Il manuale analizza i principali aspetti del SSN – la governance, l’organizzazione, l’integrazione socio-sanitaria e la committenza – e prende in esame il ruolo del cittadino, il welfare di comunità, i livelli essenziali di assistenza e la sanità integrativa. Segue un’attenta disamina sull’evoluzione dei sistemi informativi e informatici, della ricerca scientifica, del sistema dei controlli, del rapporto di lavoro all’interno del SSN e della contabilità e dei bilanci. I temi del contrasto alla corruzione, della trasparenza amministrativa, dei contratti e degli appalti sono al centro degli ultimi capitoli che si concludono con i profili generali delle discipline di base, diritto costituzionale e diritto amministrativo. Il Manuale si conclude con una ricca rassegna dei testi di normativa e giurisprudenza più importanti per il settore. Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono disponibili i testi degli atti amministrativi in formato word e i testi delle leggi.
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Concorso ASL Roma 3: per chi ha fretta
- Ente capofila: ASL Roma 3; procedura aggregata con ARES 118, ASL Roma 2, ASL Roma 1 e cinque aziende ospedaliero-universitarie romane — 131 posti di Assistente Amministrativo (Area degli Assistenti, ruolo amministrativo) a tempo pieno e indeterminato
- Scadenza domanda: ore 23:59 del 30° giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale — data non ancora disponibile (concorso in arrivo)
- Domanda: esclusivamente online su aslroma3.concorsismart.it con SPID o CIE; contributo di partecipazione di €10,00 tramite bonifico bancario
- Prove: eventuale preselezione a quiz; prova scritta (30 pt, soglia 21/30), prova pratica (20 pt, soglia 14/20), prova orale (20 pt, soglia 14/20) + valutazione titoli (30 pt)
- Requisito minimo: diploma di istruzione secondaria di secondo grado; PEC personale intestata al candidato obbligatoria
- Bando: Scaricalo qui
Concorso Asl Roma 3: posti disponibili per azienda
La procedura aggregata produce una graduatoria unica a valenza non regionale, utilizzata da tutte le aziende per coprire i rispettivi fabbisogni. All’atto dell’iscrizione ogni candidato indica le preferenze di azienda in ordine progressivo, assegnando il numero “1” all’ente di maggiore gradimento e proseguendo con le restanti opzioni. La preferenza è vincolante ma non garantisce l’assegnazione: le chiamate seguono l’ordine di graduatoria e i posti disponibili per ciascuna sede.
|Azienda
|Posti
|ASL Roma 2
|50
|ASL Roma 1
|32
|ASL Roma 3 (Capofila)
|28
|A.O.U. Policlinico Umberto I
|10
|A.O.U. Sant’Andrea
|4
|ARES 118
|3
|A.O.U. Policlinico Tor Vergata
|2
|A.O. San Camillo Forlanini
|1
|A.O. San Giovanni Addolorata
|1
|Totale
|131
Concorso Asl Roma 3: requisiti di partecipazione
È ammesso chi possiede la cittadinanza italiana o di un Paese membro dell’Unione Europea. Sono inclusi anche i cittadini ucraini ai sensi del D.L. n. 21/2022, i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e i beneficiari di protezione internazionale. I candidati stranieri devono dimostrare un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
L’idoneità fisica si attesta con autocertificazione; la verifica medica è effettuata dall’azienda prima dell’immissione in servizio. I candidati portatori di handicap possono richiedere ausili e tempi aggiuntivi per le prove, allegando idonea certificazione sanitaria. Gli ulteriori requisiti generali richiesti sono:
- godimento dei diritti civili e politici
- non essere stati licenziati o destituiti da una pubblica amministrazione per produzione di documenti falsi
- nessuna condanna che comporti interdizione dai pubblici uffici; nessun procedimento penale in corso per reati contro la Pubblica Amministrazione
Come requisito specifico è sufficiente il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. I titoli conseguiti all’estero sono validi se riconosciuti equipollenti entro la scadenza della procedura. Non sono previsti limiti di età, fatta salva la normativa sul collocamento a riposo obbligatorio. È obbligatorio possedere una casella PEC personale, intestata unicamente al candidato, per ricevere tutte le comunicazioni ufficiali relative al concorso.
Come fare domanda per il Concorso Asl Roma 3
La candidatura si presenta esclusivamente in via telematica sulla piattaforma Concorsi Smart, all’indirizzo aslroma3.concorsismart.it. L’accesso è consentito con SPID o CIE. I termini partiranno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: la scadenza è fissata alle ore 23:59 del trentesimo giorno successivo; se quel giorno è festivo, è prorogata al primo giorno lavorativo utile.
- Accedere al portale e autenticarsi con SPID o CIE
- Compilare tutte le sezioni del modulo online e indicare nella sezione “Informazioni Aggiuntive” le preferenze di azienda in ordine progressivo di gradimento
- Effettuare il bonifico di €10,00 sul conto ASL Roma 3 — IBAN IT53X0100503266000000218000 BNL Gruppo BNP Paribas, causale: “contributo di partecipazione concorso pubblico aggregato 131 posti di Assistente Amministrativo”
- Allegare la ricevuta del bonifico in formato PDF o JPG (dimensione massima: 20 MB per file)
- Inviare la domanda e conservare la ricevuta di conferma trasmessa automaticamente dal sistema
Il curriculum vitae non va allegato: le esperienze professionali e formative si dichiarano direttamente nelle sezioni dedicate della domanda online. La piattaforma consente modifiche fino alla scadenza tramite la funzione di riapertura della candidatura. Si raccomanda di non attendere le ultime ore: l’assistenza tecnica è disponibile solo fino alle ore 18:00 dell’ultimo giorno utile.
Le prove del concorso Asl Roma 3
Se le domande ricevute sono particolarmente numerose, l’azienda può attivare una preselezione a quiz a risposta multipla. Il punteggio ottenuto non incide sulla graduatoria finale e non si applicano riserve né preferenze. Sono esenti i candidati con invalidità certificata pari o superiore all’80%, ammessi direttamente alla prima prova scritta.
La prova scritta vale 30 punti e consiste in un elaborato a risposta sintetica o in quesiti a risposta multipla. La soglia di sufficienza è 21/30. Chi la supera accede alla prova pratica (20 punti), dedicata alla predisposizione di atti e all’applicazione di tecniche proprie del profilo, con eventuale soluzione di quesiti sintetici o multipli. La soglia è 14/20. L’azienda si riserva di svolgere le due prove nella medesima giornata, in sessioni distinte e consecutive.
La prova orale (20 punti) verte sulle stesse materie della parte scritta, con l’aggiunta della verifica delle conoscenze informatiche e della conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese e francese. Chi non indica una preferenza viene esaminato d’ufficio in inglese. La soglia minima è 14/20. La prova si svolge in aula aperta al pubblico.
Materie e preparazione
Le materie oggetto della prova scritta, confermate nella prova orale, coprono l’intero perimetro dell’attività amministrativa nel Servizio Sanitario Nazionale:
- Elementi di Diritto Amministrativo
- Elementi di Legislazione Sanitaria Nazionale, Regionale e organizzazione delle Aziende Sanitarie
- Principi generali sul rapporto di lavoro pubblico nel SSN
- Documentazione amministrativa e accesso agli atti
- Trattamento e protezione dei dati personali, trasparenza e anticorruzione
- Contabilità e bilancio delle Aziende Sanitarie pubbliche
- Acquisizione di beni e servizi nelle Aziende Sanitarie pubbliche
- Responsabilità Civile, Penale, Amministrativa e Contabile del dipendente pubblico
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Graduatoria e assunzione
Al termine delle prove la commissione forma una graduatoria unica per tutte e nove le aziende, con valenza non regionale e validità di due anni dall’approvazione. La graduatoria può essere utilizzata anche per assunzioni a tempo determinato. Si applicano le riserve di legge a favore delle categorie protette (L. 68/1999), dei militari congedati e dei volontari del servizio civile universale.
Il candidato dichiarato vincitore o idoneo ha cinque giorni dalla ricezione della PEC per accettare l’incarico. Rifiutare la proposta di un’azienda aggregata non comporta la decadenza dalla graduatoria: il candidato rimane disponibile per le chiamate degli altri enti partecipanti. Chi viene assunto non può richiedere trasferimento ad altra azienda per i primi cinque anni di servizio effettivo.
Domande frequenti
Le domande più frequenti dei candidati al concorso per Assistente Amministrativo nelle aziende sanitarie laziali.
Quando si aprono le domande per questo concorso?
La procedura è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 42 del 26 maggio 2026, ma le domande diventano operative solo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non ancora avvenuta. Da quella data partiranno i 30 giorni per presentare la candidatura online, con scadenza alle ore 23:59 dell’ultimo giorno. Per conoscere la data esatta è necessario monitorare il sito www.aslroma3.it, sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso”, dove l’informazione sarà pubblicata non appena disponibile.
Posso scegliere in quale azienda lavorare?
In fase di domanda è obbligatorio indicare le preferenze di azienda in ordine progressivo: si assegna “1” all’ente di maggiore gradimento e numeri crescenti alle restanti. Non è possibile attribuire lo stesso valore a più aziende. Le preferenze sono vincolanti ma non costituiscono un diritto soggettivo: le assegnazioni avvengono in base all’ordine di graduatoria e ai posti disponibili per ciascuna sede. Rifiutare la proposta di un’azienda aggregata non fa perdere la posizione in graduatoria per le altre.
Come si calcola il punteggio finale?
Il punteggio complessivo è di 100 punti: 70 per le prove d’esame e 30 per la valutazione dei titoli. Le prove valgono rispettivamente 30 punti (scritta), 20 punti (pratica) e 20 punti (orale). I titoli si ripartiscono in: titoli di carriera 15 pt, curriculum formativo e professionale 7 pt, titoli accademici e di studio 5 pt, pubblicazioni e titoli scientifici 3 pt. Non superare la soglia di sufficienza in una prova preclude automaticamente l’accesso alle fasi successive.
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Foto di copertina: iStock/eternalcreative
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