Concorso ARCS Friuli, 19 amministrativi: posti per diplomati e laureati, come partecipare

Nuovo Concorso ARCS Friuli: l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute del Friuli-Venezia Giulia, apre due concorsi pubblici per un totale di 19 posti a tempo indeterminato nel comparto sanità regionale. Dieci posizioni sono riservate ad assistenti amministrativi, con accesso tramite diploma di scuola superiore; nove sono destinate a collaboratori amministrativo-professionali, per cui è richiesta una laurea in ambito giuridico, economico o statistico.



Le due procedure daranno luogo, ciascuna, a sei graduatorie distinte per altrettanti enti del Servizio Sanitario Regionale. La domanda si presenta esclusivamente online e la scadenza per entrambi i concorsi è fissata al 9 agosto 2026. In questo articolo trovi la ripartizione dei posti per ente, i requisiti richiesti per ciascun profilo, la procedura di candidatura, le prove d’esame e le materie da preparare per il Concorso ARCS Friuli 2026.

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Concorso ARCS Friuli: per chi ha fretta ARCS FVG: 19 posti a tempo indeterminato — 10 assistenti amministrativi (diploma) e 9 collaboratori amministrativo-professionali (laurea)

— 10 assistenti amministrativi (diploma) e 9 collaboratori amministrativo-professionali (laurea) Scadenza domanda per entrambi i concorsi: 9 agosto 2026, ore 23:59:59

Domanda esclusivamente online, con SPID o CIE, sul portale arcssanitafvg.iscrizioneconcorsi.it

Prove previste: scritta, pratica e orale, con eventuale preselezione in caso di elevato numero di domande

Contributo di segreteria: 15 euro, non rimborsabile

Ogni concorso genera 6 graduatorie distinte, una per ciascun ente del Servizio Sanitario Regionale FVG

Concorso ARCS Friuli: posti e ripartizione tra gli enti Entrambi i bandi del Concorso ARCS Friuli sono gestiti centralmente da ARCS per conto degli enti del Servizio Sanitario Regionale, ma ogni ente mantiene una graduatoria propria: il candidato indica in domanda, in modo vincolante e non modificabile, l’ente per cui intende concorrere. Le assunzioni restano di competenza del singolo ente, mentre ad ARCS spettano l’organizzazione delle prove e l’approvazione delle graduatorie.

Ente Assistente amministrativo Collaboratore amministrativo-professionale Azienda Sanitaria Friuli Occidentale 3 4 IRCCS Centro di Riferimento Oncologico 1 1 Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 1 1 IRCCS Burlo Garofolo 3 1 Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale 1 1 ARCS 1 1 Totale 10 9

Concorso ARCS Friuli: requisiti di partecipazione Per entrambi i profili sono richiesti i requisiti generali comuni ai concorsi del Servizio Sanitario Nazionale: cittadinanza italiana o equiparata (con le estensioni previste per cittadini UE e di Paesi terzi), piena idoneità alle mansioni del profilo, godimento dei diritti civili e politici, assenza di licenziamenti o destituzioni da una pubblica amministrazione per motivi disciplinari o di rendimento, posizione regolare rispetto agli obblighi di leva ove applicabili, e una conoscenza della lingua italiana adeguata al ruolo. Il titolo di studio richiesto cambia invece in base al profilo scelto. Per assistente amministrativo è sufficiente il diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a una facoltà universitaria, oppure un titolo equivalente conseguito all’estero e riconosciuto in Italia. Per collaboratore amministrativo-professionale serve invece una laurea in ambito giuridico, economico, statistico o dell’amministrazione pubblica: rientrano, tra le altre, le classi di laurea in Scienze dei servizi giuridici, Scienze dell’economia e della gestione aziendale, Scienze statistiche, Scienze politiche, Giurisprudenza e le corrispondenti lauree specialistiche o magistrali equiparate secondo il D.I. 9 luglio 2009. Chi possiede un titolo estero non ancora riconosciuto può comunque partecipare con riserva. Assistente amministrativo: diploma di scuola secondaria di secondo grado (o titolo estero equiparato)

Collaboratore amministrativo-professionale: laurea in ambito giuridico, economico, statistico o dell’amministrazione pubblica (classi equiparate ai sensi del D.I. 11/11/2011 e D.I. 09/07/2009)

Concorso ARCS Friuli: come fare domanda La domanda per il Concorso ARCS Friuli si presenta esclusivamente tramite la procedura telematica raggiungibile dal portale arcssanitafvg.iscrizioneconcorsi.it, unico canale valido: modalità diverse di invio comportano l’esclusione dal concorso. L’accesso avviene tramite identità digitale SPID o CIE; i cittadini stranieri residenti all’estero privi di questi strumenti possono richiedere assistenza direttamente dalla piattaforma. Accesso al portale con SPID o CIE e selezione del concorso di interesse tra quelli disponibili

Compilazione della scheda anagrafica, con allegato obbligatorio del documento di identità

Compilazione di tutte le sezioni del format (requisiti, titoli, esperienze), salvabili anche in più momenti

Versamento del contributo di segreteria di 15 euro secondo le istruzioni generate dalla piattaforma

Invio definitivo con “Conferma ed invio”: da quel momento la domanda risulta bloccata Curriculum allegati, elenchi di documenti o materiali non dichiarati nelle apposite sezioni della domanda non vengono considerati ai fini della valutazione. Fino alla scadenza del concorso è comunque possibile riaprire la domanda per integrare titoli o documenti, ma l’operazione annulla la versione precedente e richiede una nuova compilazione integrale.

Le prove del Concorso ARCS Friuli per 19 amministrativi Entrambi i concorsi seguono lo stesso schema di selezione. In caso di un numero elevato di domande, ARCS può disporre una preselezione basata su quiz a risposta multipla sulle materie del concorso e sulla cultura generale; chi ha un’invalidità pari o superiore all’80% è esonerato da questa fase. Superata l’eventuale preselezione, i candidati affrontano tre prove: una prova scritta, che consiste nello svolgimento di un tema o nella soluzione di quesiti a risposta multipla, sintetica o a completamento; una prova pratica, dedicata alla stesura o descrizione di atti e documenti tipici del profilo; una prova orale, che verifica anche una conoscenza almeno iniziale della lingua inglese e degli elementi di informatica. Il superamento della prova scritta richiede una votazione di almeno 21/30, mentre per la prova pratica e per quella orale è necessario raggiungere almeno 14/20. Chi non supera anche solo una delle tre prove viene escluso dalla relativa graduatoria di merito. Le date e le sedi delle prove vengono comunicate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito ARCS, senza convocazione a domicilio: almeno 15 giorni prima per la prova scritta e almeno 20 giorni prima per le prove pratica e orale.

Concorso ARCS Friuli: materie e preparazione Le materie della prova scritta cambiano in parte tra i due profili, riflettendo il diverso livello di responsabilità richiesto. Per assistente amministrativo il programma è il seguente: Legislazione sanitaria nazionale e regionale

Prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (L. 190/2012, D.Lgs. 33/2013 e 97/2016)

Tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003, GDPR 679/2016)

Disciplina del rapporto di lavoro nel SSN

Appalti per l’acquisto di beni, servizi e contratti pubblici

Sistemi di contabilità delle aziende sanitarie

Elementi di diritto amministrativo Per collaboratore amministrativo-professionale il programma è più ampio e approfondisce gli aspetti economico-finanziari: Legislazione sanitaria nazionale e regionale

Elementi di diritto amministrativo, civile e penale, con attenzione ai reati contro la pubblica amministrazione

Prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (L. 190/2012, D.Lgs. 33/2013 e 97/2016)

Tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003, GDPR 679/2016)

Disciplina del rapporto di lavoro nel SSN

Appalti per l’acquisto di beni, servizi e contratti pubblici

Contabilità economico-patrimoniale delle aziende sanitarie pubbliche

Sistemi di finanziamento, programmazione e controllo di gestione delle aziende del SSR FVG Per entrambi i profili, la prova pratica riguarda la stesura o la descrizione di atti e documenti tipici del ruolo, mentre la prova orale ripassa le stesse materie della prova scritta, aggiungendo una verifica di base della lingua inglese e degli strumenti informatici.

Il Manuale Concorso collaboratore e assistente amministrativo Aziende sanitarie (ASL e aziende ospedaliere) offre una trattazione ampia, sistematica e operativa delle principali materie richieste dai bandi, con un percorso di studio che unisce inquadramento teorico, aggiornamento normativo e strumenti di supporto online.



Questa settima edizione è aggiornata alle più recenti novità, tra cui normativa Covid-19, D.M. 77/2022, Missioni 5 e 6 del PNRR, sanità digitale, intelligenza artificiale in sanità, Decreto correttivo al Codice dei contratti e nuovi contratti collettivi della dirigenza e del comparto. Il testo è acquistabile anche su Amazon.

Concorso ARCS Friuli: valutazione titoli, riserve e graduatorie La commissione dispone di 100 punti complessivi: 30 per i titoli e 70 per le prove d’esame, così suddivisi tra prova scritta (30 punti), prova pratica (20 punti) e prova orale (20 punti). Sul fronte titoli, il punteggio massimo è di 15 punti per i titoli di carriera, 5 per i titoli accademici e di studio, 3 per pubblicazioni e titoli scientifici, 7 per il curriculum formativo e professionale. La valutazione dei titoli riguarda solo i candidati ammessi alla prova orale. Le graduatorie applicano le riserve di legge nell’ordine previsto dalla normativa: prima le categorie protette di cui alla L. 68/1999, poi le riserve per il personale delle Forze Armate, infine quelle per gli operatori del servizio civile universale o nazionale che lo hanno concluso senza demerito. Per il concorso da assistente amministrativo un posto è riservato al personale delle Forze Armate presso l’IRCCS Burlo Garofolo; per il concorso da collaboratore amministrativo-professionale la stessa riserva si applica presso l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale. A parità di punteggio si applicano inoltre le preferenze di legge, incluso il riequilibrio di genere quando il differenziale tra i due generi nell’ente supera il 30%: in tutti gli enti coinvolti da entrambi i concorsi la componente femminile risulta oggi nettamente prevalente, per cui l’eventuale preferenza si applica a favore dei candidati di genere maschile. Le graduatorie dei vincitori e degli idonei, una volta approvate, vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e restano valide per il periodo previsto dalla normativa vigente; possono essere utilizzate anche da altri enti del Servizio Sanitario Regionale o da altre pubbliche amministrazioni, previo accordo con l’ente titolare della graduatoria.

Concorso ARCS Friuli: le FAQ

Posso partecipare a entrambi i concorsi ARCS? Sì, le due procedure sono indipendenti e riguardano profili diversi: assistente amministrativo richiede il diploma, collaboratore amministrativo-professionale richiede la laurea. Se possiedi entrambi i titoli puoi presentare domanda per ciascun concorso separatamente, seguendo per ognuno la relativa procedura online. Ricorda però che per ciascun concorso dovrai comunque scegliere un solo ente tra quelli disponibili, in modo vincolante e non modificabile, e versare il relativo contributo di segreteria di 15 euro. Le due domande restano completamente distinte anche nella gestione delle graduatorie, che sono sei per ogni profilo, una per ente.

Quando scade la domanda e come si presenta? La domanda per entrambi i concorsi scade il 9 agosto 2026 alle ore 23:59:59, termine perentorio oltre il quale la piattaforma si disattiva automaticamente e non è più possibile inviare la domanda, produrre documenti aggiuntivi o correggere quanto già inserito. La procedura è esclusivamente telematica e si svolge sul portale arcssanitafvg.iscrizioneconcorsi.it, accessibile con SPID o CIE. Non sono ammesse altre modalità di invio, nemmeno tramite PEC o raccomandata: chi utilizza canali diversi da quello previsto viene escluso dalla procedura, indipendentemente dal rispetto dei termini.

Come vengono valutati i titoli e quanto pesano sul punteggio finale? I titoli valgono fino a 30 punti sui 100 complessivi disponibili, ripartiti tra titoli di carriera (15 punti), titoli accademici e di studio (5 punti), pubblicazioni e titoli scientifici (3 punti) e curriculum formativo e professionale (7 punti). La valutazione riguarda però solo i candidati che superano la prova orale: chi non raggiunge la soglia minima nelle prove d’esame non vede valutato il proprio curriculum. I criteri di dettaglio per l’attribuzione dei punti vengono stabiliti dalla commissione esaminatrice prima dell’inizio delle prove e resi noti ai candidati ammessi all’orale prima del colloquio stesso.

È prevista una prova preselettiva? Non è automatica: ARCS si riserva la facoltà di introdurla solo in caso di un numero elevato di domande per una singola graduatoria, con un test a risposta multipla sulle materie del concorso e sulla cultura generale. Se attivata, la data, la sede e il numero di ammessi alla prova scritta vengono comunicati con almeno 10 giorni di anticipo esclusivamente sul sito ARCS, senza convocazione individuale. Il punteggio della preselezione non concorre al punteggio finale delle prove scritta, pratica e orale: serve solo a stabilire chi accede alla fase successiva. È inoltre prevista l’esenzione automatica per i candidati con un’invalidità pari o superiore all’80%.

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