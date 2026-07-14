Concorso Azienda Zero Piemonte 2026: 331 posti da Infermiere, scadenza 6 agosto

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Il kit è un ottimo strumento di preparazione a tutte le prove dei bandi di concorso per: 5 posti per l’A.S.L. Città di Torino; 1 posto per l’A.S.L. TO3; 1 posto per l’A.S.L. TO4; 1 posto per l’A.S.L. TO5; 100 posti per l’A.S.L. AL; 1 posto per l’A.S.L. AT; 40 posti per l’A.S.L. CN1; 1 posto per l’A.S.L. CN2; 37 posti per l’A.S.L. NO; 5 posti per l’A.S.L. VCO; 60 posti per l’A.S.L. VC; 1 posto per l’A.S.L. BI; 1 posto per l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino; 1 posto per l’A.O. Sante Croce e Carle di Cuneo; 60 posti per l’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara; 15 posti l’A.O.U. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo AL; 1 posto per l’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano.Il bando prevede di selezionare i candidati attraverso le seguenti prove:- prova scritta: prevede la risoluzione di quesiti a risposta multipla e/o a risposta sintetica o un tema (anche con possibile combinazione totale o parziale delle predette modalità) su argomenti inerenti i contenuti e i metodi scientifici della professione in tutte le aree di possibile intervento- prova pratica: riguarda l’esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta, anche mediante quesiti a risposta multipla e/o sintetica- prova orale: prevede un colloquio di approfondimento delle materie delle prove scritta e pratica. Sarà valutata la conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.IL KIT COMPLETO COMPRENDE:• MANUALE PER L’INFERMIEREManuale teorico con tutti gli argomenti del bando, casi clinici assistenziali pianificati e procedure di base e specialistiche;• QUIZ PER INFERMIEREVolume con oltre 6000 quesiti a risposta multipla svolti e commentati e simulatore online.Ivano CervellaLaurea in Infermieristica, Master di I° Livello in Management e Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie, Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Master di II° Livello in Organizzazione, Management, Innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni.Progettista percorsi formativi ECM (Educazione Continua in Medicina), Membro di “Selezioni – Equipe didattica – Esami OSS”, Docente SSN. di Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (Università Piemonte Orientale) e del corso OSS, vanta numerose esperienze professionali e didattiche in campo sanitario.Carlo CatanesiLaurea in Infermieristica, Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Master di I° livello in Management e Coordinamento delle professioni sanitarie, Master di II° livelloin Management e Direzione di strutture complesse. Infermiere presso la S.S. Grandi Ustioni dell’AOU CSS di Torino, Docente SSN, vanta numerose pubblicazioni scientifiche ed esperienze professionali e didattiche in ambito sanitario.

Ivano Cervella, Carlo Catanesi | Maggioli Editore 2026