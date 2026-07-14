Concorso Azienda Zero Piemonte 2026: 331 posti da Infermiere, scadenza 6 agosto

Concorso Azienda Zero Piemonte 2026: Azienda Zero, per conto del Servizio Sanitario Regionale del Piemonte, apre le selezioni per 331 posti di Infermiere a tempo indeterminato, da distribuire tra le Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere della regione.
Un’opportunità di rilievo per chi ha conseguito la laurea in Infermieristica o un titolo equivalente e cerca una stabilizzazione nel Servizio Sanitario Nazionale. In questo articolo trovi la distribuzione dei posti per azienda, i requisiti richiesti, le modalità di presentazione della domanda entro il 6 agosto 2026 e le prove previste dalla selezione.
Indice
- Concorso Azienda Zero Piemonte 2026: per chi ha fretta
- Concorso Azienda Zero Piemonte 2026: posti e riserve
- Concorso Azienda Zero Piemonte 2026: requisiti di partecipazione
- Concorso Azienda Zero Piemonte 2026: come fare domanda
- Le prove del Concorso Azienda Zero Piemonte 2026
- Concorso Azienda Zero Piemonte 2026: materie e preparazione
- Fonti ufficiali
Preparati con il Kit dedicato!
Concorso 331 Infermieri Azienda Zero di Torino – KIT per tutte le prove di selezione
Il kit è un ottimo strumento di preparazione a tutte le prove dei bandi di concorso per: 5 posti per l’A.S.L. Città di Torino; 1 posto per l’A.S.L. TO3; 1 posto per l’A.S.L. TO4; 1 posto per l’A.S.L. TO5; 100 posti per l’A.S.L. AL; 1 posto per l’A.S.L. AT; 40 posti per l’A.S.L. CN1; 1 posto per l’A.S.L. CN2; 37 posti per l’A.S.L. NO; 5 posti per l’A.S.L. VCO; 60 posti per l’A.S.L. VC; 1 posto per l’A.S.L. BI; 1 posto per l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino; 1 posto per l’A.O. Sante Croce e Carle di Cuneo; 60 posti per l’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara; 15 posti l’A.O.U. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo AL; 1 posto per l’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano.Il bando prevede di selezionare i candidati attraverso le seguenti prove:- prova scritta: prevede la risoluzione di quesiti a risposta multipla e/o a risposta sintetica o un tema (anche con possibile combinazione totale o parziale delle predette modalità) su argomenti inerenti i contenuti e i metodi scientifici della professione in tutte le aree di possibile intervento- prova pratica: riguarda l’esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta, anche mediante quesiti a risposta multipla e/o sintetica- prova orale: prevede un colloquio di approfondimento delle materie delle prove scritta e pratica. Sarà valutata la conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.IL KIT COMPLETO COMPRENDE:• MANUALE PER L’INFERMIEREManuale teorico con tutti gli argomenti del bando, casi clinici assistenziali pianificati e procedure di base e specialistiche;• QUIZ PER INFERMIEREVolume con oltre 6000 quesiti a risposta multipla svolti e commentati e simulatore online.Ivano CervellaLaurea in Infermieristica, Master di I° Livello in Management e Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie, Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Master di II° Livello in Organizzazione, Management, Innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni.Progettista percorsi formativi ECM (Educazione Continua in Medicina), Membro di “Selezioni – Equipe didattica – Esami OSS”, Docente SSN. di Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (Università Piemonte Orientale) e del corso OSS, vanta numerose esperienze professionali e didattiche in campo sanitario.Carlo CatanesiLaurea in Infermieristica, Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Master di I° livello in Management e Coordinamento delle professioni sanitarie, Master di II° livelloin Management e Direzione di strutture complesse. Infermiere presso la S.S. Grandi Ustioni dell’AOU CSS di Torino, Docente SSN, vanta numerose pubblicazioni scientifiche ed esperienze professionali e didattiche in ambito sanitario.
Ivano Cervella, Carlo Catanesi | Maggioli Editore 2026
51.30 €
Concorso Azienda Zero Piemonte 2026: per chi ha fretta
- Azienda Zero (Regione Piemonte): concorso per 331 posti di Infermiere a tempo indeterminato, distribuiti su 17 Aziende Sanitarie piemontesi.
- Scadenza domanda: 6 agosto 2026, ore 23:59:59.
- Domanda esclusivamente online, tramite SPID/CIE oppure registrazione con credenziali dedicate.
- Contributo di partecipazione: 10 euro, tramite pagoPA sul Portale Salute Piemonte.
- Prove previste: scritta, pratica e orale, con accertamento di lingua inglese e informatica.
- Link diretti: piattaforma di iscrizione e pagina concorsi Azienda Zero.
Concorso Azienda Zero Piemonte 2026: posti e riserve
I 331 posti a concorso riguardano il profilo di Infermiere, Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, e vengono assegnati alle Aziende Sanitarie piemontesi che hanno aderito alla procedura. In fase di domanda ogni candidato indica una sola azienda di destinazione: la scelta è vincolante e determina la graduatoria in cui verrà inserito.
Il concorso riserva inoltre una quota di posti ai volontari delle Forze Armate e a chi ha concluso il servizio civile universale o nazionale senza demerito, oltre alle riserve previste dalla legge 407/1998 per i familiari delle vittime del terrorismo e dalla legge 68/1999 per i lavoratori con invalidità. Chi intende avvalersene deve dichiararlo espressamente nella domanda, altrimenti perde il diritto al beneficio.
|Azienda Sanitaria
|Posti
|ASL Città di Torino
|5
|ASL TO3
|1
|ASL TO4
|1
|ASL TO5
|1
|ASL AL
|100
|ASL AT
|1
|ASL CN1
|40
|ASL CN2
|1
|ASL NO
|37
|ASL VCO
|5
|ASL VC
|60
|ASL BI
|1
|A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino
|1
|A.O. Santa Croce e Carle di Cuneo
|1
|A.O.U. Maggiore della Carità di Novara
|60
|A.O.U. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo AL
|15
|A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano
|1
Concorso Azienda Zero Piemonte 2026: requisiti di partecipazione
Per partecipare al Concorso Azienda Zero Piemonte 2026 occorre possedere, alla data di scadenza della domanda, i seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, con le equiparazioni previste per familiari e cittadini di Paesi terzi titolari di specifici permessi di soggiorno.
- Laurea nella classe delle Professioni Sanitarie L/SNT1 (Infermieristica), oppure diploma universitario di Infermiere, oppure titolo equipollente secondo la normativa vigente.
- Iscrizione al relativo Ordine professionale, ammessa anche in un altro Stato UE, con obbligo di iscrizione in Italia prima dell’assunzione.
- Godimento dei diritti civili e politici e assenza di destituzione, dispensa o licenziamento da una pubblica amministrazione.
- Idoneità fisica incondizionata a mansioni organizzate su turni nelle 24 ore, verificata dall’Azienda Sanitaria di assegnazione prima dell’immissione in servizio.
- Versamento di un contributo di partecipazione di 10 euro, non rimborsabile, tramite pagoPA sul Portale Salute Piemonte.
Concorso Azienda Zero Piemonte 2026: come fare domanda
La domanda si presenta esclusivamente in modalità telematica, seguendo questi passaggi:
- Accedere alla piattaforma di iscrizione tramite SPID, CIE oppure registrandosi con credenziali dedicate.
- Compilare tutte le sezioni richieste (anagrafica, requisiti generali e specifici, titoli), salvando progressivamente i dati.
- Indicare nella sezione “Aziende destinatarie” una sola Azienda Sanitaria tra quelle aderenti: la scelta è definitiva.
- Versare il contributo di 10 euro tramite pagoPA sul Portale Salute Piemonte e allegare la ricevuta nella pagina “Requisiti generici”.
- Allegare carta d’identità, domanda firmata digitalizzata per intero e, se pertinenti, pubblicazioni scientifiche o titoli conseguiti all’estero con il relativo decreto di riconoscimento.
- Concludere la procedura nella scheda “Conferma e invio” entro il 6 agosto 2026, alle ore 23:59:59.
Il sistema resta attivo 24 ore su 24, ma le richieste di assistenza tecnica non vengono gestite nei tre giorni precedenti la scadenza: conviene quindi completare la domanda con qualche giorno di anticipo.
Le prove del Concorso Azienda Zero Piemonte 2026
La selezione si articola in tre prove: una prova scritta sui contenuti e i metodi scientifici della professione infermieristica, una prova pratica sull’esecuzione di tecniche specifiche della professione, e una prova orale di approfondimento sulle materie delle prove precedenti. In sede di prova orale viene accertata anche la conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Ogni prova richiede una valutazione minima per essere superata: almeno 21/30 nella prova scritta e almeno 14/20 in ciascuna delle prove pratica e orale. Chi non raggiunge la soglia nella prova scritta non accede alle prove successive. Nei 30 punti dedicati ai titoli, la Commissione valuta separatamente titoli di carriera, titoli accademici, pubblicazioni scientifiche e curriculum formativo e professionale, ma solo per i candidati ammessi alla prova orale.
|Voce
|Punti
|Titoli
|30
|Prova scritta
|30
|Prova pratica
|20
|Prova orale
|20
|Totale
|100
Concorso Azienda Zero Piemonte 2026: materie e preparazione
Per la prova scritta il riferimento sono i contenuti e i metodi scientifici della professione infermieristica in tutte le aree di intervento clinico e assistenziale. La prova pratica verte sull’esecuzione di tecniche specifiche della professione, mentre la prova orale riprende gli argomenti delle due prove precedenti, aggiungendo un accertamento di lingua inglese e di informatica di base.
Preparati con il Kit dedicato!
Concorso 331 Infermieri Azienda Zero di Torino – KIT per tutte le prove di selezione
Il kit è un ottimo strumento di preparazione a tutte le prove dei bandi di concorso per: 5 posti per l’A.S.L. Città di Torino; 1 posto per l’A.S.L. TO3; 1 posto per l’A.S.L. TO4; 1 posto per l’A.S.L. TO5; 100 posti per l’A.S.L. AL; 1 posto per l’A.S.L. AT; 40 posti per l’A.S.L. CN1; 1 posto per l’A.S.L. CN2; 37 posti per l’A.S.L. NO; 5 posti per l’A.S.L. VCO; 60 posti per l’A.S.L. VC; 1 posto per l’A.S.L. BI; 1 posto per l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino; 1 posto per l’A.O. Sante Croce e Carle di Cuneo; 60 posti per l’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara; 15 posti l’A.O.U. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo AL; 1 posto per l’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano.Il bando prevede di selezionare i candidati attraverso le seguenti prove:- prova scritta: prevede la risoluzione di quesiti a risposta multipla e/o a risposta sintetica o un tema (anche con possibile combinazione totale o parziale delle predette modalità) su argomenti inerenti i contenuti e i metodi scientifici della professione in tutte le aree di possibile intervento- prova pratica: riguarda l’esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta, anche mediante quesiti a risposta multipla e/o sintetica- prova orale: prevede un colloquio di approfondimento delle materie delle prove scritta e pratica. Sarà valutata la conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.IL KIT COMPLETO COMPRENDE:• MANUALE PER L’INFERMIEREManuale teorico con tutti gli argomenti del bando, casi clinici assistenziali pianificati e procedure di base e specialistiche;• QUIZ PER INFERMIEREVolume con oltre 6000 quesiti a risposta multipla svolti e commentati e simulatore online.Ivano CervellaLaurea in Infermieristica, Master di I° Livello in Management e Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie, Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Master di II° Livello in Organizzazione, Management, Innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni.Progettista percorsi formativi ECM (Educazione Continua in Medicina), Membro di “Selezioni – Equipe didattica – Esami OSS”, Docente SSN. di Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (Università Piemonte Orientale) e del corso OSS, vanta numerose esperienze professionali e didattiche in campo sanitario.Carlo CatanesiLaurea in Infermieristica, Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Master di I° livello in Management e Coordinamento delle professioni sanitarie, Master di II° livelloin Management e Direzione di strutture complesse. Infermiere presso la S.S. Grandi Ustioni dell’AOU CSS di Torino, Docente SSN, vanta numerose pubblicazioni scientifiche ed esperienze professionali e didattiche in ambito sanitario.
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51.30 €
Fonti ufficiali
Le informazioni di questo articolo derivano dal testo del concorso pubblicato da Azienda Zero (Regione Piemonte), Servizio Sanitario Nazionale, con deliberazione n. 0000151/01.02/2026 del 17 giugno 2026. Per la domanda online e per restare aggiornati su comunicazioni, diario delle prove e graduatorie, i canali di riferimento sono la piattaforma di iscrizione e la pagina concorsi dell’Azienda.
- Piattaforma di iscrizione: aziendazeropiemonte.iscrizioneconcorsi.it
- Pagina concorsi Azienda Zero: aziendazero.piemonte.it
Quando scade la domanda per il concorso Infermiere di Azienda Zero Piemonte?
La domanda deve essere inviata esclusivamente online entro il 6 agosto 2026, alle ore 23:59:59. Dopo questo termine il sistema non consente più modifiche, integrazioni o l’invio della domanda. È consigliabile completare la procedura con alcuni giorni di anticipo, perché l’assistenza tecnica non risponde nei tre giorni precedenti la scadenza e alcuni passaggi, come il pagamento del contributo e l’upload dei documenti firmati, richiedono tempo per essere completati correttamente.
Quali titoli servono per partecipare al concorso da Infermiere?
Serve la laurea nella classe delle Professioni Sanitarie L/SNT1 (Infermieristica), oppure il diploma universitario di Infermiere conseguito secondo la normativa precedente, oppure un titolo equipollente riconosciuto ai fini dell’esercizio della professione. È richiesta anche l’iscrizione al relativo Ordine professionale, ammessa anche in un altro Stato dell’Unione Europea purché regolarizzata in Italia prima dell’assunzione. Chi ha conseguito il titolo all’estero deve indicare gli estremi del decreto di riconoscimento nella domanda online.
Come si scelgono l’azienda e la sede di assunzione?
Nella domanda online, nella sezione “Aziende destinatarie”, ogni candidato indica una sola Azienda Sanitaria tra quelle aderenti al concorso: la scelta è vincolante e determina in quale graduatoria verrà inserito il candidato risultato idoneo. Non è possibile optare per più aziende contemporaneamente né modificare la scelta dopo l’invio della domanda. Le graduatorie vengono gestite autonomamente da ciascuna azienda, che pubblica gli scorrimenti sul proprio sito istituzionale.
Quali prove bisogna superare e con quale punteggio minimo?
La selezione prevede una prova scritta, una prova pratica e una prova orale, per un totale di 70 punti su 100 (i restanti 30 sono per i titoli). La prova scritta richiede almeno 21/30, mentre la pratica e l’orale richiedono almeno 14/20 ciascuna. Chi non supera la prova scritta non accede alle prove successive. In sede di prova orale viene verificata anche la conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici più comuni.
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Foto di copertina: iStock/South_agency
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