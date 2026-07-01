Progressione verticale Ministero Giustizia 2026: 1500 posti da assistente a funzionario, come partecipare

Progressione verticale Ministero Giustizia 2026: il Ministero della Giustizia avvia una procedura di progressione verticale interna: sono disponibili 1.500 posti per il transito dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari dell’Organizzazione giudiziaria, con riconoscimento giuridico ed economico dalla presa di possesso. L’avviso, protocollato il 26 giugno 2026 dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione, non è un concorso aperto all’esterno: è riservato esclusivamente ai dipendenti a tempo indeterminato già inquadrati nell’Area degli Assistenti, in servizio nelle cancellerie e nelle strutture giudiziarie italiane.

La selezione valuta tre componenti: l’esperienza professionale maturata, il titolo di studio e una prova scritta a risposta multipla su materie giudiziarie e di diritto amministrativo. Il termine per presentare la domanda è fissato alle ore 12:00 del 29 luglio 2026. Nelle sezioni che seguono trovate i requisiti di accesso, le istruzioni per la candidatura, i criteri di punteggio, le materie oggetto della prova e il manuale consigliato per la preparazione.

Preparati con il Manuale dedicato! VOLUME Concorso Ministero della Giustizia 1500 funzionari – Manuale per la preparazione della prova scritta Questo volume costituisce un supporto indispensabile per la preparazione alla prova scritta del concorso per la progressione verticale di 1.500 unità dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari dell’Organizzazione giudiziaria.Il testo raccoglie una trattazione teorica chiara e approfondita unita a quesiti a risposta multipla commentati, specificamente calibrati sulle materie d’esame previste dal bando:- Elementi di Procedura penale- Elementi di Procedura civile- Elementi di Diritto amministrativo, con particolare riguardo al codice dei contratti pubblici, alla trasparenza e alla responsabilità del dipendente pubblico- Servizi di cancelleria.Grazie all’impostazione pratica e mirata, il manuale è lo strumento ideale per affrontare con successo i 30 quesiti a risposta multipla in 30 minuti e conseguire il punteggio necessario per il superamento della prova.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense. Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2026 29.45 € Scopri di più

Progressione verticale Ministero Giustizia 2026: per chi ha fretta Ente: Ministero della Giustizia – progressione da Area Assistenti ad Area Funzionari (Organizzazione giudiziaria), 1.500 posti su scala nazionale

Ministero della Giustizia – progressione da Area Assistenti ad Area Funzionari (Organizzazione giudiziaria), 1.500 posti su scala nazionale Scadenza domanda: 29 luglio 2026, ore 12:00

29 luglio 2026, ore 12:00 Come si presenta: esclusivamente online su proveconcorsi.giustizia.it, con autenticazione SPID, CIE o CNS – nessuna tassa di iscrizione

esclusivamente online su proveconcorsi.giustizia.it, con autenticazione SPID, CIE o CNS – nessuna tassa di iscrizione Procedura: valutazione di esperienza professionale (max 35 pt) + titoli di studio (max 35 pt) + prova scritta (max 30 pt) = 100 punti totali

valutazione di esperienza professionale (max 35 pt) + titoli di studio (max 35 pt) + prova scritta (max 30 pt) = 100 punti totali Prova: 30 quesiti a risposta multipla in 30 minuti; soglia minima di superamento 21/30

30 quesiti a risposta multipla in 30 minuti; soglia minima di superamento 21/30 Comunicazioni ufficiali: sito del Ministero della Giustizia (giustizia.it), con valore di notifica

Progressione verticale Ministero Giustizia 2026: chi può partecipare La progressione verticale è aperta ai soli dipendenti a tempo indeterminato dell’Organizzazione giudiziaria, inquadrati nell’Area degli Assistenti alla data di scadenza della domanda. Sono previsti due percorsi alternativi in base al titolo di studio: Percorso A: laurea triennale o magistrale (o titolo equiparato) e almeno cinque anni di esperienza nell’Area degli Assistenti dell’Organizzazione giudiziaria;

laurea triennale o magistrale (o titolo equiparato) e almeno cinque anni di esperienza nell’Area degli Assistenti dell’Organizzazione giudiziaria; Percorso B: diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno dieci anni di esperienza nella stessa area. Sono validi anche i periodi trascorsi in aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo. Non possono invece partecipare i dipendenti che, nei due anni precedenti la scadenza, abbiano ricevuto sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto o siano stati sottoposti a misure cautelari di sospensione (salvo successiva assoluzione almeno in primo grado). È escluso altresì chi si trovi in sospensione cautelare alla data di presentazione della domanda e chi presti servizio in comando senza un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’Organizzazione giudiziaria.

Progressione verticale Ministero Giustizia 2026: come presentare la domanda La candidatura si presenta esclusivamente in via telematica tramite il portale proveconcorsi.giustizia.it, attivo dalle ore 12:00 del 29 giugno 2026. Per accedere è richiesta una delle seguenti credenziali digitali: SPID, CIE o CNS. Accedere a proveconcorsi.giustizia.it e autenticarsi con SPID, CIE o CNS.

Selezionare la procedura dalla sezione «Concorsi».

Compilare tutte le sezioni del modulo, incluse le esperienze lavorative e i titoli di studio. Non allegare il curriculum vitae: i dati si dichiarano esclusivamente nelle apposite sezioni, con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

Cliccare «Invia domanda» entro le ore 12:00 del 29 luglio 2026. La domanda è modificabile fino all’invio definitivo: per riaprirla basta selezionare «Annulla invio domanda» dal riepilogo, apportare le correzioni e reinviare. Vale solo l’ultima candidatura trasmessa. Al completamento dell’iscrizione, il sistema invia all’indirizzo e-mail indicato una ricevuta in formato PDF con codice candidatura alfanumerico. Si consiglia di non attendere le ultime ore dell’ultimo giorno per evitare sovraccarichi della piattaforma.

Progressione verticale Ministero Giustizia 2026: come si calcola il punteggio Il punteggio complessivo è di 100 punti, ripartiti tra tre componenti. La Commissione valuta l’esperienza e i titoli solo dopo lo svolgimento della prova scritta. Esperienza professionale maturata (max 35 punti). Il coefficiente varia in base al tipo di servizio: 1 punto per ogni anno nell’Area Assistenti del Ministero della Giustizia (Comparto Funzioni Centrali); 0,75 punti per anno in un’altra Area dello stesso Ministero; 0,50 punti per anno presso altra pubblica amministrazione o altro comparto. Si contano anche le frazioni pari o superiori a sei mesi. Sono esclusi dal computo specifici periodi di aspettativa, congedo non retribuito e sospensione sindacale elencati nell’avviso. Al personale in possesso dei requisiti e vincitore del concorso per 2.700 Cancellieri esperti (GU n. 96 dell’11 dicembre 2020) spetta un punteggio aggiuntivo di +0,50. Titoli di studio (max 35 punti). Si considera il titolo più elevato posseduto alla data di scadenza: 27 punti per il diploma di scuola secondaria, 30 per la laurea triennale, 33 per la laurea magistrale, specialistica, a ciclo unico o vecchio ordinamento. Sono sommabili incrementi per titoli ulteriori: +1 punto per un master di primo livello; +1,50 per un master di secondo livello o diploma di specializzazione; +2 punti per dottorato di ricerca, abilitazione professionale o iscrizione a un albo vigilato dal Ministero della Giustizia, purché connessa alle competenze della famiglia professionale. Competenze professionali – prova scritta (max 30 punti). La prova consiste in 30 quesiti a risposta multipla da svolgere in 30 minuti. Ogni risposta corretta vale 1 punto; le risposte omesse o errate non penalizzano. La soglia minima è 21/30: chi non la raggiunge non è inserito in graduatoria, indipendentemente dai punteggi maturati per esperienza e titoli.

Progressione verticale Ministero Giustizia 2026: materie della prova scritta I quesiti vertono sulle competenze specifiche della qualifica del funzionario dei servizi giudiziari. Le materie oggetto della prova sono: Elementi di procedura penale

Elementi di procedura civile

Servizi di cancelleria

Elementi di diritto amministrativo, con particolare riguardo al codice dei contratti pubblici, alla trasparenza e alla responsabilità del dipendente pubblico Data e sede della prova saranno comunicati sul sito del Ministero almeno quindici giorni prima dello svolgimento. I candidati con disabilità ai sensi della legge 104/1992 o con disturbi specifici di apprendimento (legge 170/2010) possono richiedere misure compensative allegando la documentazione alla domanda. Misure specifiche sono garantite anche alle candidate in gravidanza o in allattamento, previo invio della relativa documentazione all’indirizzo PEC uff3.dgpersonale.dog@giustiziacert.it entro dieci giorni dalla data della prova.

Preparati con il Manuale dedicato! VOLUME Concorso Ministero della Giustizia 1500 funzionari – Manuale per la preparazione della prova scritta Questo volume costituisce un supporto indispensabile per la preparazione alla prova scritta del concorso per la progressione verticale di 1.500 unità dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari dell’Organizzazione giudiziaria.Il testo raccoglie una trattazione teorica chiara e approfondita unita a quesiti a risposta multipla commentati, specificamente calibrati sulle materie d’esame previste dal bando:- Elementi di Procedura penale- Elementi di Procedura civile- Elementi di Diritto amministrativo, con particolare riguardo al codice dei contratti pubblici, alla trasparenza e alla responsabilità del dipendente pubblico- Servizi di cancelleria.Grazie all’impostazione pratica e mirata, il manuale è lo strumento ideale per affrontare con successo i 30 quesiti a risposta multipla in 30 minuti e conseguire il punteggio necessario per il superamento della prova.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense. Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2026 29.45 € Scopri di più

Graduatoria e passaggio di area La Commissione redige una graduatoria nazionale ordinata per punteggio complessivo. In caso di parità si applicano nell’ordine: servizio prestato temporaneamente all’estero, maggiore anzianità nel ruolo del Ministero della Giustizia, maggiore anzianità nella pubblica amministrazione, minore età anagrafica. La graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione e pubblicata sul sito del Ministero con valore di notifica. I vincitori sono inquadrati nell’Area dei Funzionari – Famiglia professionale dei servizi giudiziari. Il rapporto di lavoro ha decorrenza giuridica ed economica dalla presa di possesso, previa firma del contratto individuale. La mancata presentazione senza giustificato motivo nel giorno stabilito comporta la decadenza dalla graduatoria. Chi si trovi in posizione di comando o fuori ruolo presso altra amministrazione cessa automaticamente da tale assegnazione con la sottoscrizione del nuovo contratto.

Chi può partecipare alla progressione verticale del Ministero della Giustizia? Possono presentare domanda i dipendenti a tempo indeterminato dell’Organizzazione giudiziaria inquadrati nell’Area degli Assistenti. Sono previsti due percorsi alternativi: laurea (triennale o magistrale) con almeno cinque anni di esperienza nell’area, oppure diploma di scuola secondaria con almeno dieci anni. Non possono partecipare i dipendenti in sospensione cautelare, chi abbia ricevuto sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto negli ultimi due anni, né chi presti servizio in comando senza un contratto a tempo indeterminato con l’Organizzazione giudiziaria.

Come si calcola il punteggio finale nella graduatoria? Il punteggio complessivo è di 100 punti, distribuiti tra tre criteri: fino a 35 punti per l’esperienza professionale (con coefficienti diversi a seconda del tipo di servizio prestato), fino a 35 punti per il titolo di studio (da 27 per il diploma fino a 33 per la laurea magistrale, con possibili incrementi per titoli ulteriori), e fino a 30 punti per la prova scritta. La Commissione valuta esperienza e titoli solo dopo lo svolgimento della prova, sommando poi i tre punteggi per formare la graduatoria nazionale.

Cosa succede se non si raggiunge il punteggio minimo alla prova scritta? La prova si considera superata con un punteggio minimo di 21 punti su 30. Chi ottiene un risultato inferiore non viene inserito nella graduatoria finale, indipendentemente dal punteggio che avrebbe conseguito per esperienza e titoli. La prova è composta da 30 quesiti a risposta multipla: ogni risposta corretta vale 1 punto, mentre le risposte errate o omesse non comportano penalizzazioni e valgono 0 punti.

Dove vengono comunicate la data e la sede della prova scritta? Tutte le comunicazioni relative alla procedura – comprese data e sede della prova, esiti e graduatoria – sono pubblicate esclusivamente sul sito del Ministero della Giustizia (giustizia.it) con valore di notifica. La data e il luogo di svolgimento sono resi noti almeno quindici giorni prima della prova. I candidati vengono identificati tramite il codice alfanumerico ricevuto al termine dell’iscrizione, senza indicazione dei dati anagrafici.

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