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Progressione verticale Ministero Giustizia 2026: 1500 posti da assistente a funzionario, come partecipare

Il Ministero della Giustizia seleziona 1.500 assistenti dell’Organizzazione giudiziaria per il passaggio all’Area dei Funzionari: procedura valutativa su esperienza, titoli e prova scritta, domanda online entro il 29 luglio 2026.

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Progressione verticale Ministero Giustizia 2026: il Ministero della Giustizia avvia una procedura di progressione verticale interna: sono disponibili 1.500 posti per il transito dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari dell’Organizzazione giudiziaria, con riconoscimento giuridico ed economico dalla presa di possesso. L’avviso, protocollato il 26 giugno 2026 dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione, non è un concorso aperto all’esterno: è riservato esclusivamente ai dipendenti a tempo indeterminato già inquadrati nell’Area degli Assistenti, in servizio nelle cancellerie e nelle strutture giudiziarie italiane.

La selezione valuta tre componenti: l’esperienza professionale maturata, il titolo di studio e una prova scritta a risposta multipla su materie giudiziarie e di diritto amministrativo. Il termine per presentare la domanda è fissato alle ore 12:00 del 29 luglio 2026. Nelle sezioni che seguono trovate i requisiti di accesso, le istruzioni per la candidatura, i criteri di punteggio, le materie oggetto della prova e il manuale consigliato per la preparazione.

Indice

Preparati con il Manuale dedicato!

VOLUME

Concorso Ministero della Giustizia 1500 funzionari – Manuale per la preparazione della prova scritta

Questo volume costituisce un supporto indispensabile per la preparazione alla prova scritta del concorso per la progressione verticale di 1.500 unità dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari dell’Organizzazione giudiziaria.Il testo raccoglie una trattazione teorica chiara e approfondita unita a quesiti a risposta multipla commentati, specificamente calibrati sulle materie d’esame previste dal bando:- Elementi di Procedura penale- Elementi di Procedura civile- Elementi di Diritto amministrativo, con particolare riguardo al codice dei contratti pubblici, alla trasparenza e alla responsabilità del dipendente pubblico- Servizi di cancelleria.Grazie all’impostazione pratica e mirata, il manuale è lo strumento ideale per affrontare con successo i 30 quesiti a risposta multipla in 30 minuti e conseguire il punteggio necessario per il superamento della prova.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

 

Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2026

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Progressione verticale Ministero Giustizia 2026: per chi ha fretta

  • Ente: Ministero della Giustizia – progressione da Area Assistenti ad Area Funzionari (Organizzazione giudiziaria), 1.500 posti su scala nazionale
  • Scadenza domanda: 29 luglio 2026, ore 12:00
  • Come si presenta: esclusivamente online su proveconcorsi.giustizia.it, con autenticazione SPID, CIE o CNS – nessuna tassa di iscrizione
  • Procedura: valutazione di esperienza professionale (max 35 pt) + titoli di studio (max 35 pt) + prova scritta (max 30 pt) = 100 punti totali
  • Prova: 30 quesiti a risposta multipla in 30 minuti; soglia minima di superamento 21/30
  • Comunicazioni ufficiali: sito del Ministero della Giustizia (giustizia.it), con valore di notifica

Progressione verticale Ministero Giustizia 2026: chi può partecipare

La progressione verticale è aperta ai soli dipendenti a tempo indeterminato dell’Organizzazione giudiziaria, inquadrati nell’Area degli Assistenti alla data di scadenza della domanda. Sono previsti due percorsi alternativi in base al titolo di studio:

  • Percorso A: laurea triennale o magistrale (o titolo equiparato) e almeno cinque anni di esperienza nell’Area degli Assistenti dell’Organizzazione giudiziaria;
  • Percorso B: diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno dieci anni di esperienza nella stessa area.

Sono validi anche i periodi trascorsi in aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo. Non possono invece partecipare i dipendenti che, nei due anni precedenti la scadenza, abbiano ricevuto sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto o siano stati sottoposti a misure cautelari di sospensione (salvo successiva assoluzione almeno in primo grado). È escluso altresì chi si trovi in sospensione cautelare alla data di presentazione della domanda e chi presti servizio in comando senza un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’Organizzazione giudiziaria.

Progressione verticale Ministero Giustizia 2026: come presentare la domanda

La candidatura si presenta esclusivamente in via telematica tramite il portale proveconcorsi.giustizia.it, attivo dalle ore 12:00 del 29 giugno 2026. Per accedere è richiesta una delle seguenti credenziali digitali: SPID, CIE o CNS.

  • Accedere a proveconcorsi.giustizia.it e autenticarsi con SPID, CIE o CNS.
  • Selezionare la procedura dalla sezione «Concorsi».
  • Compilare tutte le sezioni del modulo, incluse le esperienze lavorative e i titoli di studio. Non allegare il curriculum vitae: i dati si dichiarano esclusivamente nelle apposite sezioni, con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
  • Cliccare «Invia domanda» entro le ore 12:00 del 29 luglio 2026.

La domanda è modificabile fino all’invio definitivo: per riaprirla basta selezionare «Annulla invio domanda» dal riepilogo, apportare le correzioni e reinviare. Vale solo l’ultima candidatura trasmessa. Al completamento dell’iscrizione, il sistema invia all’indirizzo e-mail indicato una ricevuta in formato PDF con codice candidatura alfanumerico. Si consiglia di non attendere le ultime ore dell’ultimo giorno per evitare sovraccarichi della piattaforma.

Progressione verticale Ministero Giustizia 2026: come si calcola il punteggio

Il punteggio complessivo è di 100 punti, ripartiti tra tre componenti. La Commissione valuta l’esperienza e i titoli solo dopo lo svolgimento della prova scritta.

Esperienza professionale maturata (max 35 punti). Il coefficiente varia in base al tipo di servizio: 1 punto per ogni anno nell’Area Assistenti del Ministero della Giustizia (Comparto Funzioni Centrali); 0,75 punti per anno in un’altra Area dello stesso Ministero; 0,50 punti per anno presso altra pubblica amministrazione o altro comparto. Si contano anche le frazioni pari o superiori a sei mesi. Sono esclusi dal computo specifici periodi di aspettativa, congedo non retribuito e sospensione sindacale elencati nell’avviso. Al personale in possesso dei requisiti e vincitore del concorso per 2.700 Cancellieri esperti (GU n. 96 dell’11 dicembre 2020) spetta un punteggio aggiuntivo di +0,50.

Titoli di studio (max 35 punti). Si considera il titolo più elevato posseduto alla data di scadenza: 27 punti per il diploma di scuola secondaria, 30 per la laurea triennale, 33 per la laurea magistrale, specialistica, a ciclo unico o vecchio ordinamento. Sono sommabili incrementi per titoli ulteriori: +1 punto per un master di primo livello; +1,50 per un master di secondo livello o diploma di specializzazione; +2 punti per dottorato di ricerca, abilitazione professionale o iscrizione a un albo vigilato dal Ministero della Giustizia, purché connessa alle competenze della famiglia professionale.

Competenze professionali – prova scritta (max 30 punti). La prova consiste in 30 quesiti a risposta multipla da svolgere in 30 minuti. Ogni risposta corretta vale 1 punto; le risposte omesse o errate non penalizzano. La soglia minima è 21/30: chi non la raggiunge non è inserito in graduatoria, indipendentemente dai punteggi maturati per esperienza e titoli.

Progressione verticale Ministero Giustizia 2026: materie della prova scritta

I quesiti vertono sulle competenze specifiche della qualifica del funzionario dei servizi giudiziari. Le materie oggetto della prova sono:

  • Elementi di procedura penale
  • Elementi di procedura civile
  • Servizi di cancelleria
  • Elementi di diritto amministrativo, con particolare riguardo al codice dei contratti pubblici, alla trasparenza e alla responsabilità del dipendente pubblico

Data e sede della prova saranno comunicati sul sito del Ministero almeno quindici giorni prima dello svolgimento. I candidati con disabilità ai sensi della legge 104/1992 o con disturbi specifici di apprendimento (legge 170/2010) possono richiedere misure compensative allegando la documentazione alla domanda. Misure specifiche sono garantite anche alle candidate in gravidanza o in allattamento, previo invio della relativa documentazione all’indirizzo PEC uff3.dgpersonale.dog@giustiziacert.it entro dieci giorni dalla data della prova.

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VOLUME

Concorso Ministero della Giustizia 1500 funzionari – Manuale per la preparazione della prova scritta

Questo volume costituisce un supporto indispensabile per la preparazione alla prova scritta del concorso per la progressione verticale di 1.500 unità dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari dell’Organizzazione giudiziaria.Il testo raccoglie una trattazione teorica chiara e approfondita unita a quesiti a risposta multipla commentati, specificamente calibrati sulle materie d’esame previste dal bando:- Elementi di Procedura penale- Elementi di Procedura civile- Elementi di Diritto amministrativo, con particolare riguardo al codice dei contratti pubblici, alla trasparenza e alla responsabilità del dipendente pubblico- Servizi di cancelleria.Grazie all’impostazione pratica e mirata, il manuale è lo strumento ideale per affrontare con successo i 30 quesiti a risposta multipla in 30 minuti e conseguire il punteggio necessario per il superamento della prova.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense.

 

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Graduatoria e passaggio di area

La Commissione redige una graduatoria nazionale ordinata per punteggio complessivo. In caso di parità si applicano nell’ordine: servizio prestato temporaneamente all’estero, maggiore anzianità nel ruolo del Ministero della Giustizia, maggiore anzianità nella pubblica amministrazione, minore età anagrafica. La graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione e pubblicata sul sito del Ministero con valore di notifica.

I vincitori sono inquadrati nell’Area dei Funzionari – Famiglia professionale dei servizi giudiziari. Il rapporto di lavoro ha decorrenza giuridica ed economica dalla presa di possesso, previa firma del contratto individuale. La mancata presentazione senza giustificato motivo nel giorno stabilito comporta la decadenza dalla graduatoria. Chi si trovi in posizione di comando o fuori ruolo presso altra amministrazione cessa automaticamente da tale assegnazione con la sottoscrizione del nuovo contratto.

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Alessandro Sodano

Laureato in Scienze Politiche, giornalista, mi occupo da diversi anni di lavoro pubblico e di concorsi pubblici. Appassionato di Intelligenza Artificiale e delle sue implicazioni nel mondo del lavoro e della comunicazione.

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