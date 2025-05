Concorso Cancellieri Esperti 2025: in arrivo 2800 posti per diplomati al Ministero della Giustizia

In arrivo il nuovo Concorso Cancellieri Esperti 2025. Il Ministero della Giustizia ha annunciato un maxi concorso pubblico per 2800 cancellieri esperti in area seconda, rivolto a diplomati. L’annuncio ufficiale è stato dato dal viceministro Sisto il 19 maggio 2025, durante il convegno “Ufficio per il processo, non una persona di meno” .

Si tratta di una delle maggiori occasioni occupazionali del 2025 nel settore pubblico, finalizzata a potenziare l’organico e migliorare l’efficienza degli uffici giudiziari. La selezione si inquadra in un piano più ampio di riorganizzazione che prevede complessivamente circa 3800 posti al Ministero della Giustizia. Oltre ai 2800 posti per cancellieri di area seconda, è stato richiesto alla Funzione Pubblica un concorso per altri mille posti che potrebbero arrivare dalla rimodulazione degli organici. Questa strategia mira a garantire una distribuzione capillare delle nuove risorse nei diversi dipartimenti ministeriali, con ruoli amministrativi e tecnici a supporto delle attività giudiziarie.



Vediamo nei prossimi paragrafi tutte le novità sul Concorso Cancellieri Esperti 2025, e come cominciare a prepararsi con il Manuale dedicato.

Concorso Cancellieri Esperti 2025: quanti sono i posti disponibili Stando alle parole del viceministro Sisto, è stata richiesta l’autorizzazione ad assumere un numero compreso tra 2600 e 2800 unità per il profilo di Cancellieri Esperti da destinare all’Area Assistenti. Si tratta di una selezione su scala nazionale, con posti da suddividere tra gli uffici di diverse Regioni. Si attende il bando per maggior dettagli.

Concorso Cancellieri Esperti 2025: requisiti e riserve di posti Per accedere al concorso sarà richiesto almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Oltre a ciò, valgono i consueti requisiti generali per i concorsi pubblici, come per esempio: maggiore età

idoneità fisica,

posizione regolare rispetto agli obblighi di leva,

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici,

godimento di diritti civili e politici. Per quanto riguarda il requisito della cittadinanza, possono partecipare i cittadini italiani o dell’Unione europea, i loro familiari con diritto di soggiorno anche se non UE, nonché i cittadini di Paesi terzi con permesso di soggiorno UE di lungo periodo, status di rifugiato o protezione sussidiaria, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Chi ha già lavorato nell’Ufficio per il Processo (UPP) potrà beneficiare di punteggi aggiuntivi o riserve di posti. Lo stesso vale per chi ha svolto le funzioni di magistrato onorario e chi è iscritto all’albo degli avvocati.

Concorso Cancellieri Esperti 2025: mansioni e stipendio Il profilo del cancelliere esperto è centrale nel funzionamento dell’amministrazione giudiziaria. Si tratta di un ruolo tecnico-amministrativo con funzioni che vanno dalla gestione documentale all’assistenza ai magistrati, fino al coordinamento delle attività d’ufficio e alla redazione di verbali.

I vincitori del concorso saranno assunti a tempo indeterminato nell’Area funzionale Seconda – Area Assistenti, con assegnazione agli uffici giudiziari su tutto il territorio nazionale. Lo stipendio iniziale annuo di un Cancelliere Esperto ammonta a 20.884,37 € lordi di retribuzione di base, a cui aggiungere la tredicesima e le ulteriori indennità previste da CCNL.

Concorso Cancellieri Esperti 2025, 2800 posti: come fare domanda Alla pubblicazione del bando, sarà possibile inviare la domanda di partecipazione attraverso il Portale inPA, all’indirizzo inpa.gov.it. Per accedere sarà necessario essere in possesso di credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS. Potrebbe essere richiesto il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale, e il pagamento di una tassa di concorso.

Concorso Cancellieri Esperti 2025, 2800 posti: prove e tempistiche stimate La scorsa selezione prevedeva: valutazione dei titoli come preselezione;

prova orale. Il bando ufficiale è atteso entro la fine del 2025, subordinatamente all’autorizzazione della Funzione Pubblica, già richiesta dal Ministero. L’avvio delle procedure è stato confermato dal Vice Ministro durante l’annuncio.

Concorso Cancellieri Esperti 2025, 2800 posti: come prepararsi Vista l’importanza del concorso e la tipologia di prove, è consigliabile cominciare a prepararsi già da ora. le materie previste per il Concorso Cancellieri Esperti 2025 sono le seguenti: elementi di diritto amministrativo,

normativa anticorruzione e trasparenza nella Pubblica Amministrazione,

elementi di diritto processuale civile,

elementi di diritto processuale penale,

ordinamento giudiziario,

servizi di cancelleria,

lingua inglese;

informatica.

Il Manuale Concorso Ministero della giustizia – 2800 Cancellieri tratta in maniera approfondita tutte le materie previste per il concorso.

Nella sezione online collegata al volume, accessibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al testo, saranno disponibili: Tutor Digitale per il ripasso degli argomenti e la simulazione delle prove;

Simulatore di quiz online;

Quiz di lingua inglese;

Teoria e quiz di informatica.

