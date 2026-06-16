Funzionario PECS INPS: cosa fa? Mansioni e stipendio

Nel Concorso INPS 2026 da 1.024 posti la figura ricercata è il funzionario progettazione, erogazione e controllo dei servizi, spesso indicato anche come funzionario PECS INPS. È una delle famiglie professionali centrali dell’Istituto, perché riguarda i processi con cui l’INPS disegna, gestisce, controlla ed eroga servizi a cittadini, lavoratori, imprese e amministrazioni.

Capire bene cosa fa questa figura è utile per leggere il bando con maggiore consapevolezza, ma anche per orientare la preparazione: non basta studiare le materie giuridiche, perché la prova punta anche su capacità operative, casi situazionali, problem solving e gestione delle priorità.

Di seguito vediamo quando è nata questa famiglia professionale, quali profili vi sono confluiti, quali titoli servono per accedere, quali mansioni svolge il funzionario PECS INPS e qual è lo stipendio aggiornato all’ipotesi di rinnovo del CCNL Funzioni Centrali 2025-2027. Per posti, sedi, domanda, prove e graduatoria resta disponibile l’approfondimento generale sul Concorso INPS 2026 per 1.024 funzionari.

Funzionario PECS INPS: per chi ha fretta Profilo: Area dei funzionari, famiglia professionale funzionario progettazione, erogazione e controllo dei servizi.

Area dei funzionari, famiglia professionale funzionario progettazione, erogazione e controllo dei servizi. Concorso: 1.024 assunzioni INPS a tempo pieno e indeterminato, per titoli ed esami.

1.024 assunzioni INPS a tempo pieno e indeterminato, per titoli ed esami. Nascita della figura: la famiglia professionale è stata formalizzata in INPS con l’Accordo a stralcio sulle famiglie professionali del CCNI 2022-2023, sottoscritto l’11 dicembre 2023, in attuazione del nuovo ordinamento del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021.

la famiglia professionale è stata formalizzata in INPS con l’Accordo a stralcio sulle famiglie professionali del CCNI 2022-2023, sottoscritto l’11 dicembre 2023, in attuazione del nuovo ordinamento del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021. Cosa vi è confluito: in prima applicazione sono confluiti, dall’ex Area C, il profilo amministrativo, il profilo analista di processo-consulente professionale e il profilo consulente protezione sociale.

in prima applicazione sono confluiti, dall’ex Area C, il profilo amministrativo, il profilo analista di processo-consulente professionale e il profilo consulente protezione sociale. Titolo di accesso: diploma di laurea del vecchio ordinamento o titolo equiparato ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, in una delle discipline ammesse dal bando. La sola laurea triennale non basta come requisito di accesso.

diploma di laurea del vecchio ordinamento o titolo equiparato ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, in una delle discipline ammesse dal bando. La sola laurea triennale non basta come requisito di accesso. Stipendio: la retribuzione tabellare annua di accesso per i funzionari, secondo l’ipotesi CCNL 2025-2027, è pari a 26.735,93 euro lordi annui dal 1° gennaio 2026, per 12 mensilità, a cui aggiungere la tredicesima e le voci accessorie spettanti.

la retribuzione tabellare annua di accesso per i funzionari, secondo l’ipotesi CCNL 2025-2027, è pari a 26.735,93 euro lordi annui dal 1° gennaio 2026, per 12 mensilità, a cui aggiungere la tredicesima e le voci accessorie spettanti. Prove: eventuale preselezione sopra le 4.000 domande e prova scritta in due sezioni: brani tecnico-giuridici e casi situazionali operativi.

Che figura è il Funzionario PECS INPS Il funzionario PECS INPS è la figura dell’Area dei funzionari chiamata a operare nei processi caratterizzanti dell’Istituto: progettazione dei servizi, erogazione delle prestazioni e attività di controllo. In altre parole, non è un generico profilo amministrativo, ma una famiglia professionale costruita attorno alle competenze necessarie per presidiare il ciclo dei servizi INPS. L’accordo sulle famiglie professionali descrive questo ambito come quello che comprende le competenze necessarie per operare nei processi finalizzati al disegno dei servizi, alla loro erogazione, alle attività di controllo e alla valorizzazione delle persone. È quindi una figura trasversale, che può essere impiegata in attività diverse a seconda della sede, della struttura e del processo assegnato. Il punto chiave, per chi prepara il concorso, è questo: il funzionario PECS deve conoscere norme e procedure, ma deve anche saperle applicare a casi concreti, anche complessi, con capacità di analisi, organizzazione del lavoro e orientamento alla qualità del servizio.

Quando è stata creata la famiglia professionale La figura va letta dentro il nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022. Quel contratto ha superato la logica dei profili professionali costruiti solo sulle mansioni e ha introdotto un ordinamento basato su aree e famiglie professionali, cioè ambiti omogenei di competenze, conoscenze e capacità. Per l’INPS, la famiglia professionale del funzionario progettazione, erogazione e controllo dei servizi è stata individuata con il CCNI 2022-2023, Accordo a stralcio in materia di famiglie professionali, sottoscritto l’11 dicembre 2023. In prima applicazione, il personale in servizio è stato ricondotto alle nuove aree e alle nuove famiglie sulla base delle tabelle di corrispondenza previste dall’accordo. Da ricordare: la figura non nasce come “nuovo mestiere” separato da tutto ciò che esisteva prima. Nasce come nuova famiglia professionale, dentro un sistema che raggruppa e descrive le professionalità dell’INPS in base alle competenze richieste.

Cosa è confluito nel funzionario PECS INPS La tabella di corrispondenza dell’accordo sulle famiglie professionali è utile per capire da dove arriva questa figura. Per il personale già in servizio, nell’inquadramento “funzionario progettazione, erogazione e controllo dei servizi” sono confluiti alcuni profili dell’ex Area C: profilo amministrativo;

profilo analista di processo-consulente professionale;

profilo consulente protezione sociale. Restano invece distinte altre famiglie dell’Area dei funzionari: il profilo informatico è ricondotto al funzionario informatico, il profilo geometra-perito industriale al funzionario tecnico, il profilo sanitario al funzionario sanitario. Il ruolo degli ispettori di vigilanza viene indicato come ruolo ad esaurimento e non viene innovato dall’accordo. Questa ricostruzione aiuta anche i candidati esterni: il concorso 2026 non cerca solo personale “da sportello”, ma funzionari capaci di presidiare processi amministrativi, previdenziali, organizzativi e di servizio con un livello di autonomia coerente con l’Area dei funzionari.

Titoli di accesso: quali lauree servono Il bando richiede il diploma di laurea del vecchio ordinamento, precedente al DM 509/1999, oppure titoli equiparati secondo il decreto interministeriale 9 luglio 2009. Devono però rientrare in una delle discipline indicate nel bando. Le discipline ammesse coprono un perimetro ampio, ma non illimitato. Rientrano, tra le altre: area economica: Economia aziendale, Economia e commercio, Economia politica, Economia delle amministrazioni pubbliche, Economia e gestione dei servizi, Economia assicurativa e previdenziale e altre lauree economiche indicate dal bando;

Economia aziendale, Economia e commercio, Economia politica, Economia delle amministrazioni pubbliche, Economia e gestione dei servizi, Economia assicurativa e previdenziale e altre lauree economiche indicate dal bando; area giuridico-politica, amministrativa e sociale: Giurisprudenza, Scienze dell’amministrazione, Scienze politiche, Sociologia, Scienze internazionali e diplomatiche, Discipline economiche e sociali;

Giurisprudenza, Scienze dell’amministrazione, Scienze politiche, Sociologia, Scienze internazionali e diplomatiche, Discipline economiche e sociali; area comunicazione, relazioni pubbliche e interculturalità: Comunicazione internazionale, Relazioni pubbliche, Scienze della comunicazione, Scienze e tecniche dell’interculturalità, Scienze della cultura;

Comunicazione internazionale, Relazioni pubbliche, Scienze della comunicazione, Scienze e tecniche dell’interculturalità, Scienze della cultura; area umanistica e formazione: Filosofia, Lettere, Lingua e cultura italiana, Lingue e letterature straniere, Materie letterarie, Storia, Pedagogia, Scienze dell’educazione, Scienze della formazione primaria;

Filosofia, Lettere, Lingua e cultura italiana, Lingue e letterature straniere, Materie letterarie, Storia, Pedagogia, Scienze dell’educazione, Scienze della formazione primaria; Psicologia e Ingegneria gestionale. Chi possiede una laurea specialistica o magistrale deve verificare l’equiparazione al corrispondente diploma di laurea del vecchio ordinamento. I titoli conseguiti all’estero consentono la partecipazione con riserva: il riconoscimento va richiesto prima della stipula del contratto e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale. Laurea triennale: basta? No, la sola laurea triennale non è indicata come requisito di accesso. Può rilevare nella valutazione dei titoli solo come ulteriore titolo di studio, se afferente alle materie ammesse e non coincidente con il naturale proseguimento della laurea specialistica o magistrale usata per accedere.

Mansioni del funzionario progettazione, erogazione e controllo servizi INPS Nel nuovo ordinamento, parlare di mansioni in senso rigido è riduttivo: l’accordo INPS descrive soprattutto competenze professionali. Da quelle competenze, però, si ricavano chiaramente le attività che il funzionario PECS può essere chiamato a svolgere. gestire processi di progettazione, erogazione e controllo dei servizi, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

assicurare qualità dei servizi e dei risultati nei processi di competenza;

utilizzare le infrastrutture procedurali e consultare gli archivi dell’Istituto;

svolgere attività di consulenza specialistica all’utenza, quando richiesta dal processo di lavoro;

gestire casistiche rare e complesse al di fuori dello standard operativo;

analizzare dati e informazioni, individuando elementi rilevanti e priorità operative;

pianificare, organizzare e monitorare la propria attività e, quando previsto, quella altrui;

assumere responsabilità diretta di moduli organizzativi e garantire la circolarità delle informazioni;

sviluppare e sostenere soluzioni innovative ai problemi. Tradotto in chiave concorsuale, il profilo richiede una preparazione che unisca diritto, previdenza, legislazione sociale, organizzazione amministrativa, capacità di analisi e capacità di scelta nei casi operativi. È la stessa impostazione della prova scritta, che affianca i brani tecnico-giuridici ai casi situazionali.

Conoscenze e competenze richieste Le conoscenze richieste ruotano attorno a tre blocchi. 1. Conoscenze normative e procedurali. Il funzionario deve possedere conoscenze teoriche specialistiche di carattere normativo e procedurale nell’ambito dei processi di progettazione, erogazione e controllo dei servizi. Deve inoltre conoscere la disciplina generale dell’ambito professionale di riferimento e la relativa evoluzione normativa e procedurale. 2. Competenze operative e digitali. L’attività richiede uso pieno delle procedure, consultazione degli archivi e capacità di lavorare con dati e informazioni. Anche per questo il bando prevede l’accertamento delle competenze informatiche e della lingua inglese. 3. Competenze trasversali. Sono centrali la capacità decisionale, il giudizio, l’individuazione delle priorità, il problem solving, l’organizzazione del lavoro e le competenze relazionali e comportamentali. Queste capacità vengono misurate in particolare attraverso gli scenari o casi situazionali a contenuto operativo.

Stipendio funzionario INPS: tabellare, tredicesima e indennità La retribuzione di accesso va distinta dalla retribuzione effettiva. La prima è lo stipendio tabellare dell’Area dei funzionari; la seconda comprende anche tredicesima, indennità e voci accessorie previste dal CCNL e dalla contrattazione integrativa. Secondo l’ipotesi di CCNL Funzioni Centrali 2025-2027, la nuova retribuzione tabellare annua dell’Area dei funzionari è la seguente:

Decorrenza Tabellare annuo lordo per 12 mensilità Tredicesima stimata Totale tabellare lordo con 13ª Dal 1.1.2025 26.049,53 euro 2.170,79 euro 28.220,32 euro Dal 1.1.2026 26.735,93 euro 2.227,99 euro 28.963,92 euro Dal 1.1.2027 27.304,73 euro 2.275,39 euro 29.580,12 euro

Per chi guarda al concorso 2026, il dato da tenere presente è quindi 26.735,93 euro lordi annui per 12 mensilità, a cui aggiungere la tredicesima. In termini puramente tabellari, la tredicesima stimata corrisponde a circa 2.227,99 euro lordi, per un totale tabellare lordo annuo di circa 28.963,92 euro.

A questo importo si aggiungono le voci che accompagnano il ruolo, nei limiti e secondo le condizioni previste dal contratto nazionale e dalla contrattazione integrativa INPS. Tra le voci da considerare ci sono:

l’indennità di ente prevista per gli enti pubblici non economici;

i trattamenti accessori finanziati dal Fondo risorse decentrate, secondo i criteri della contrattazione integrativa;

eventuali compensi collegati alla performance e alle specifiche responsabilità, se spettanti;

i buoni pasto, secondo le regole applicabili nell’amministrazione;

eventuali differenziali stipendiali maturabili nel tempo attraverso le progressioni economiche interne all’area;

eventuali indennità di posizione organizzativa o professionale, ma solo se viene conferito uno specifico incarico.

Su quest’ultimo punto è importante evitare equivoci: l’indennità di posizione organizzativa o professionale non è automatica per tutti i funzionari. Il CCNL prevede incarichi a termine per i dipendenti dell’Area dei funzionari, su posizioni previamente individuate, con compiti di maggiore responsabilità e professionalità. L’indennità va da 1.200 a 3.500 euro lordi annui per 13 mensilità, con possibilità di elevazione del limite massimo in sede di contrattazione integrativa.

Stipendio: cosa comunicare ai candidati. Il tabellare non esaurisce la retribuzione. La cifra certa da bando/CCNL è il trattamento tabellare dell’Area dei funzionari; la retribuzione effettiva può crescere per tredicesima, indennità di ente, trattamento accessorio, performance, buoni pasto, progressioni e incarichi, ma non tutte le voci spettano in modo identico e automatico a ogni neoassunto.

Come prepararsi al concorso per funzionario PECS INPS La prova scritta del concorso 2026 è costruita per verificare sia conoscenze tecnico-specialistiche sia competenze trasversali. Le materie indicate dal bando sono: diritto del lavoro e della previdenza;

legislazione sociale;

pianificazione e controllo di gestione;

organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione;

lingua inglese;

competenze informatiche. La prima sezione della prova scritta prevede l’analisi di tre brani tecnico-giuridici con parole o frasi mancanti e quesiti di comprensione. La seconda sezione propone due o più scenari o casi situazionali a contenuto operativo. Per superare la prova occorre ottenere almeno 21/30 in entrambe le sezioni. Per il dettaglio su posti, sedi, riserve, domanda, prove, valutazione dei titoli e graduatoria finale, consulta l’articolo generale: Concorso INPS 2026, bando in arrivo per 1024 Funzionari: cosa sapere.

Domande frequenti

Che cosa significa funzionario PECS INPS? PECS è l’acronimo usato per indicare la famiglia professionale “progettazione, erogazione e controllo dei servizi”. È il funzionario dell’Area dei funzionari che opera nei processi caratterizzanti dell’INPS collegati ai servizi dell’Istituto.

La figura è nuova? È nuova come famiglia professionale del sistema di classificazione INPS. È stata formalizzata con l’accordo sulle famiglie professionali sottoscritto l’11 dicembre 2023, in attuazione del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021. Le attività, però, derivano da professionalità già presenti nell’Istituto.

Quali vecchi profili sono confluiti nel funzionario PECS? In prima applicazione, dall’ex Area C sono confluiti il profilo amministrativo, il profilo analista di processo-consulente professionale e il profilo consulente protezione sociale.

La laurea triennale è sufficiente per partecipare? No. Il bando richiede il diploma di laurea del vecchio ordinamento o un titolo equiparato, nelle discipline ammesse. La laurea triennale può essere valutata come ulteriore titolo solo nei casi previsti dal bando, ma non basta da sola per l’accesso.

Quanto guadagna un funzionario INPS PECS? Con l’ipotesi di CCNL Funzioni Centrali 2025-2027, dal 1° gennaio 2026 la retribuzione tabellare dell’Area dei funzionari è pari a 26.735,93 euro lordi annui per 12 mensilità, a cui si aggiunge la tredicesima. Alla retribuzione tabellare si sommano poi le indennità e le voci accessorie spettanti.

Tutti i funzionari ricevono l’indennità di posizione? No. L’indennità di posizione organizzativa o professionale spetta solo in caso di conferimento di specifico incarico. Il CCNL indica valori annui lordi da 1.200 a 3.500 euro per 13 mensilità, con possibile elevazione del limite massimo nella contrattazione integrativa.

Qual è il modo migliore per prepararsi? Serve una preparazione doppia: da un lato le materie giuridiche, previdenziali, sociali e organizzative; dall’altro l’allenamento sui casi situazionali, perché il bando valuta capacità decisionali, gestione delle priorità, problem solving, organizzazione del lavoro e competenze relazionali.

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