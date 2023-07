Concorso Agenzia Entrate 2023, come fare domanda: la guida passo per passo

Dopo la pubblicazione dei bandi del Concorso Agenzia Entrate 2023 per 4500 funzionari, in questo articolo vogliamo fornire agli aspiranti candidati una guida sulla compilazione e l’invio della domanda di partecipazione attraverso il Portale InPA.

Il nuovo Portale del Reclutamento sta ormai diventando il punto di riferimento per i concorsi pubblici, dopo la riforma che ha tolto l’obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale spostandolo proprio su InPA. Come si legge nei bandi del concorso, “non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione “.

Vediamo quindi nei prossimi paragrafi come fare domanda per il Concorso Agenzia Entrate 2023, dalla registrazione al portale all’invio definitivo, ricordando che non è previsto il pagamento di alcuna tassa di concorso.



>> Concorsi Agenzia Entrate 2023, pubblicati i bandi per 4500 posti: profili, requisiti e cosa studiare <<

Concorso Agenzia Entrate 2023: chi può partecipare Per poter partecipare al concorso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti generali, che andranno dichiarati in fase di presentazione della domanda: cittadinanza italiana;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

godimento dei diritti politici e civili;

idoneità fisica all’impiego. Sono inoltre esclusi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati ovvero licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili. I titoli di studio richiesti variano a seconda del profilo scelto, e sono elencati nel nostro approfondimento.

Concorso Agenzia Entrate 2023: come fare domanda Come anticipato, la domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, entro le 23.59 del 26 agosto 2023. Si raccomanda tuttavia di non inviare la domanda al limite della scadenza poiché il portale potrebbe essere sovraccarico in quel momento. La prima cosa da fare è collegarsi al portale InPA e accedere alla pagina del concorso. Basterà collegarsi all’indirizzo inpa.gov.it e cercare il Concorso Agenzia Entrate 2023 nell’apposita sezione, o in alternativa cliccare qui e attendere il caricamento completo della pagina. In fondo alla pagina saranno presenti due pulsanti che permetteranno di inoltrare la domanda, uno per ciascun profilo.

Dopo aver cliccato sul pulsante dedicato al profilo prescelto si aprirà la schermata di accesso alla procedura. Sarà possibile accedere tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Una volta effettuato l’accesso si aprirà la scheda riepilogativa della selezione, contenente la suddivisione e il numero dei posti, i termini per fare domanda e ulteriori informazioni sul bando. Occorrerà scorrere la pagina fino in fondo e cliccare sul pulsante “Presenta una nuova domanda“. A questo punto si entrerà nel vivo della procedura. Se è la prima volta che si accede al portale InPA, la prima scheda che si aprirà sarà la scheda anagrafica dove andranno indicati: Codice Fiscale,

Cognome,

Nome,

Data e luogo di nascita,

Sesso,

Stato civile,

indirizzo email non certificata,

indirizzo PEC personale (è obbligatoria per il concorso) ,

, cellulare,

numero figli a carico se presenti,

residenza,

domicilio (se diverso da residenza),

patente di guida.

Successivamente si proseguirà con le altre schede, tra cui quelle riguardanti i requisiti generali e i requisiti specifici, oltre che le eventuali riserve a cui si ha diritto.

Importante, nella sezione “requisiti specifici”, oltre alle indicazioni sul godimento dei diritti civili e politici e della cittadinanza italiana, la scelta della Direzione provinciale o regionale per la quale si intende concorrere. Sarà possibile scegliere una sola destinazione.

Dopo aver compilato la domanda in tutte le schede e in tutti i campi obbligatori (quelli contrassegnati dall’asterisco*), occorrerà cliccare sulla sezione “Verifica e invio”, dove sarà possibile scaricare il riepilogo della domanda, controllare che tutti i campi siano stati compilati correttamente, e infine cliccare su “Conferma e Invia“. In alternativa è possibile annullare l’intera domanda cliccando su “Annulla domanda”.

Ricordiamo che per la partecipazione non è richiesto il pagamento della tassa di concorso. La domanda potrà essere inviata anche dopo l’invio, accedendo all’area riservata del Portale InPA tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS nella sezione “Le mie domande”, cliccando sulla “Vai alla domanda”, scorrendo fino a “Riepilogo domanda” e infine cliccando su “Annulla invio domanda“.

Concorso Agenzia Entrate 2023: come prepararsi La selezione prevede, per entrambi i bandi, un’unica prova scritta, che consisterà in una serie di domande a risposta multipla sulle materie d’esame, diverse per ogni profilo. La prova si intenderà superata con un punteggio di almeno 21/30. Per prepararsi al concorso per Funzionari tributari è disponibile il volume “Concorso Agenzia delle Entrate 2023 – FUNZIONARI TRIBUTARI – Manuale e Quiz per la preparazione”.

Anche per il concorso per Funzionari immobiliari è disponibile il manuale ad hoc per la preparazione alla prova scritta.

Per restare aggiornato su tutte le novità che riguardano il concorso Agenzia delle Entrate 2023 e i nuovi bandi in arrivo, iscriviti gratis alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso: