Concorsi Agenzia Entrate 2023, pubblicati i bandi per 4500 posti: profili, requisiti e cosa studiare

In linea con quanto anticipato la settimana scorsa, sono stati pubblicati i bandi dei nuovi Concorsi Agenzia Entrate 2023. Si tratta dei due profili già annunciati, ovvero:

3970 unità funzionari per attività tributaria – codice TRIB;

Attraverso il Programma di pubblicazione l’Agenzia delle Entrate ha reso noti i profili che saranno assunti coi prossimi bandi, si tratta di 11mila posti entro il 2024.



Alla luce della pubblicazione dei bandi vediamo come partecipare ai nuovi concorsi Agenzia Entrate 2023, i requisiti necessari, come fare domanda e i manuali consigliati per prepararsi al meglio.

Concorsi Agenzia Entrate 2023: pubblicati i bandi per 4500 posti Il 27 luglio 2023 sono stati pubblicati, sul sito riqualificazione.formez.it e sul Portale del reclutamento Inpa, i due bandi dell’Agenzia delle Entrate per la copertura di un totale di 4500 unità da inquadrare nell’Area dei Funzionari, così suddivise: 3970 unità da destinare ad attività tributaria ( codice concorso TRIB )

Concorsi Agenzia Entrate 2023, 4500 funzionari: requisiti Per quanto riguarda i requisiti generali necessari per la partecipazione al bando, questi sono: cittadinanza italiana;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

godimento dei diritti politici e civili;

idoneità fisica all’impiego. Sono esclusi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati ovvero licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili. I titoli di studio richiesti variano a seconda del profilo scelto, e sono riportati nella tabella sottostante:

Profilo Mansioni Titoli di studio richiesti Funzionari per attività tributaria attività in materia fiscale, assistenza e consulenza all’utenza su adempimenti contabili e fiscali, attività di gestione ed erogazione dei servizi fiscali e di analisi ed elaborazione della modulistica fiscale, attività di analisi e ricerca dei fenomeni illeciti, attività esterne di verifica e accesso mirato, attività di controllo sostanziale e di accertamento fiscale, contenzioso tributario e riscossione. · laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Scienze economiche (L-33) Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18); · oppure: diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge; · oppure: laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009. Funzionari per servizi di pubblicità immobiliare servizi di pubblicità immobiliare, assistenza e consulenza agli utenti, attività di aggiornamento e conservazione delle banche dati di pubblicità immobiliare, procedimenti di volontaria giurisdizione, attività di monitoraggio in caso di rifiuto o riserva dei conservatori. · laurea triennale (L) in Scienze dei servizi giuridici (L-14); · oppure: diploma di laurea in Giurisprudenza, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge; · oppure: laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Concorsi Agenzia Entrate 2023, 4500 funzionari: domanda La domanda di partecipazione potrà essere inviata esclusivamente online attraverso il Portale Inpa, raggiungibile all’indirizzo inpa.gov.it accedendo con credenziali SPIC, CIE, CNS o eIDAS. Per la partecipazione occorre anche il possesso di un indirizzo PEC personale o di un domicilio digitale.



Sarà possibile fare domanda fino alle 23.59 del 26 agosto 2023.

Concorsi Agenzia Entrate 2023, 4500 funzionari: unica prova scritta La selezione prevede, per entrambi i bandi, un’unica prova scritta, che consisterà in una serie di domande a risposta multipla sulle materie d’esame, diverse per ogni profilo. La prova si intenderà superata con un punteggio di almeno 21/30. Nella tabella seguente è disponibile l’elenco delle materie d’esame per i due profili:

Profilo Materie d’esame Funzionari per attività tributaria · a) Diritto tributario ed elementi di teoria dell’imposta; · b) Diritto civile e commerciale; · c) Diritto amministrativo; · d) Contabilità aziendale; · e) Elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e ai reati tributari. Funzionari per servizi di pubblicità immobiliare · a) Diritto civile · b) Diritto amministrativo · c) Elementi di diritto processuale civile · d) Elementi di diritto tributario · e) Elementi di diritto penale

Concorsi Agenzia Entrate: gli altri bandi in arrivo Come anticipato, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il programma di pubblicazione dei bandi di concorso per il 2023 e per il 2024, aggiungendo tre nuovi profili di Funzionario. In particolare, queste saranno le selezioni previste per il 2023: Concorso per il reclutamento di funzionari per attività tributaria – 3970 posti (pubblicato);

– 530 posti (pubblicato); Concorso per il reclutamento di funzionari per processi di logistica e approvvigionamenti , a sua volta suddiviso in tre profili: Profilo tecnico; Profilo giuridico-economico; Profilo gestionale. Per quanto riguarda i bandi dei Concorsi Agenzia Entrate da pubblicare nel 2024 , invece: Concorso per il reclutamento di funzionari per attività di selezione, valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane ; Concorso per il reclutamento di funzionari tecnici ; Concorso per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia da destinare prioritariamente agli uffici preposti alla gestione delle risorse umane e materiali dell’Agenzia delle entrate.

