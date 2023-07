Il Portale InPA diventa l’unica via d’accesso per il reclutamento del personale nella Pubblica Amministrazione. Tutti i concorsi pubblici ora vengono pubblicati lì, nella piattaforma che appresta a sostituire presto la gazzetta ufficiale (per quanto riguarda le assunzioni nella pa).



Il nuovo regolamento, pubblicato in gazzetta lo scorso 29 giugno infatti, cambia le regole di concorsi pubblici dal 2023, e mette nero su bianco la prima grande novità: l’obbligo di pubblicazione dei bandi di concorso sul Portale InPA e non più in Gazzetta ufficiale, come da prassi fino ad oggi.



Mezza novità in realtà: si sapeva già da tempo che presto ci sarebbe stato questo cambio di rotta. Con la pubblicazione del Decreto Legge 36/2022 e della Circolare del 1 luglio rilasciata dal Dipartimento della Funzione pubblica, era stato avviato il progetto: già da inizio luglio 2022 le amministrazioni centrali e le autorità indipendenti potevano scegliere di pubblicare i propri bandi di concorso su InPA, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato.



Portale che è diventato ufficialmente l’unico portale da utilizzare sia per le amministrazioni, sia per i candidati che intendono partecipare alle procedure concorsuali pubbliche dal 1° novembre 2022. Ora, con l’entrata in vigore del nuovo regolamento dei concorsi pubblici 2023 tutto diventa operativo.



All’interno della nuova piattaforma i cittadini possono caricare il proprio curriculum vitae, aggiornarsi sulle procedure concorsuali attivate in Italia e candidarsi tramite la registrazione con le credenziali CNS, CIE o Spid. Ma come funzionano l’iscrizione al sito e l’invio delle candidature online?



Nei prossimi paragrafi forniamo al lettore una guida dettagliata alla registrazione e al funzionamento della piattaforma InPA.



Portale InPA, come funziona? Dal 14 luglio 2023 (giorno di entrata in vigore del nuovo regolamento concorsi) InPA diventa l’unica porta d’accesso per il reclutamento del personale della PA rivolta a cittadini e Pubbliche Amministrazioni. Infatti, la pubblicazione dei bandi di concorso dovrà avvenire sul portale e sul sito istituzionale dell’amministrazione che attiva la procedura di selezione. Attraverso il nuovo Portale InPA è possibile svolgere le seguenti attività: pubblicare i bandi per il reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato, gli avvisi per la mobilità dei dipendenti pubblici e gli avvisi di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo;

ricevere e monitorare le candidature relative ai bandi e agli avvisi;

acquisire e ricercare i curricula vitae dei candidati alle procedure;

pubblicare le graduatorie finali di merito e gli esiti delle procedure; ricercare professionisti ed esperti a cui conferire incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo;

effettuare comunicazioni dirette ai candidati

La pubblicazione dei bandi pubblici sul Portale InPA, esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale. Avremo quindi un Gazzetta concorsi sempre più povera.

Portale InPA, come registrarsi? Nell’area riservata del Portale InPA è possibile gestire tutti gli avvisi, i bandi, le candidature inviate, le ricerche per area geografica, le procedure concorsuali attive per entrare nel mondo della Pubblica Amministrazione.



Ecco, quindi, come registrarsi al portale per avere accesso alla propria area riservata e sfruttare le varie funzionalità di InPA: per prima cosa, l’utente dovrà collegarsi a questo link per accedere alla piattaforma InPA online, per poi cliccare sul pulsante “Registrati” nel riquadro a destra;

in seguito comparirà una schermata in cui l’utente dovrà inserire le proprie credenziali, scegliendo tra SPID, CIE, CNS ed eIDAS;

dopo essersi autenticato, l’utente dovrà accettare le seguenti clausole mettendo una spunta nelle relative caselle: Confermo di aver letto e ben compreso l’informativa sul trattamento dati. Rilascio dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e s.m.i. – Testo Unico delle disposizioni amministrative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Dichiaro di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sotto la mia personale responsabilità (artt. 75 e 76 D.P.R n° 445 del 28/12/2000 e s.m.i.).

le seguenti clausole mettendo una spunta nelle relative caselle:

Di seguito il video rilasciato sul sito ufficiale di InPA per conoscere nei dettagli la procedura di registrazione alla piattaforma

Portale InPA: come iscriversi ai Concorsi pubblici Una volta terminata la procedura di registrazione e di caricamento del proprio curriculum vitae, l’utente avrà accesso alle funzionalità del portale, tra cui la ricerca dei concorsi attivi e l’invio delle candidature. Nella sezione Ultimi bandi e avvisi pubblicati, l’utente può ottimizzare la ricerca inserendo preferenze geografiche e temporali, scegliendo tra le seguenti categorie: concorsi ordinari;

concorsi DFP;

Formez PA avvisi;

mobilità selezione professionisti ed esperti.

Per inviare la propria candidatura ad un concorso pubblico, l’utente dovrà selezionare la procedura designata (utilizziamo come esempio il Concorso Ministero della Difesa per 69 Funzionari tecnici) cliccare su “Invia candidatura”;

nella schermata successiva, contenente il riepilogo delle informazioni sul concorso scelto, cliccare sul pulsante “Presenta una domanda per questa procedura”;

compilare le schede seguenti dichiarando di essere in possesso dei requisiti richiesti, inserendo tutti i dati utili ai fini della partecipazione al concorso (come il titolo di studio, titoli di preferenza, esperienze lavorative ecc…);

una volta compilati tutti i campi, cliccare su “Verifica e Invio” e procedere con l’inoltro della domanda di partecipazione.

Portale InPA: come cercare i Concorsi pubblici Dalla homepage di InPA è possibile visualizzare la banca dati con tutti gli avvisi in ordine di pubblicazione e, passando il cursore sulla cartina collocata sulla destra, è possibile effettuare una ricerca in base ai propri interessi: per regione, per settore, per categoria, per data e per salario (Qui sotto l’immagine della schermata):

Come cambiano i Concorsi pubblici 2023 Oltre alla novità sulla pubblicazione dei bandi, il nuovo regolamento dei concorsi 2023 ha dato il via anche ad altri cambiamenti: modalità di accesso a questi bandi;

i requisiti necessari per partecipare;

le modalità di svolgimento, che devono essere decise in base i criteri che ne garantiscano l’imparzialità, l’efficienza, l’efficacia e la celerità di espletamento. Inoltre, prevedere l’utilizzo di sistemi automatizzati (dispositivi informatici) diretti anche a realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate.

