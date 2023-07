Concorso Università Sapienza Roma: bando per 50 amministrativi diplomati

È indetto un nuovo concorso Università Sapienza Roma. L’Ateneo romano ha infatti indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 50 posti di categoria C, posizione economica C1, dell’area amministrativa, a tempo indeterminato, per le esigenze delle Aree dell’Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti/Facoltà.



Dei posti messi a bando:

5 sono riservati ai volontari delle Forze Armate ;

; 7 sono riservati a favore degli operatori volontari che hanno concluso il Servizio civile universale senza demerito.

Trattandosi di posti di categoria C, possono partecipare alla selezione i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.



Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i requisiti richiesti, cosa bisogna studiare e come saranno le prove del concorso.

Concorso Università Sapienza Roma: requisiti Come anticipato, per partecipare al concorso è necessario essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Gli altri requisiti richiesti dal bando sono i seguenti: cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) oppure cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea. In alternativa: cittadinanza di un Paese terzo, per i familiari di cittadini europei non aventi cittadinanza di uno Stato membro. ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadinanza di un Paese terzo, per coloro che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; cittadinanza di un Paese terzo per i familiari non comunitari del titolare dello status di protezione sussidiaria presenti sul territorio nazionale, che individualmente non hanno diritto a tale status, ai sensi dell’art. 22, commi 2 e 3 del D. Lgs. 251/2007; Non possono accedere al concorso coloro che: siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo; siano stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale; siano stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; siano stati licenziati per motivi disciplinari a norma dei Contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione; siano stati licenziati ai sensi dell’art. 1, comma 61 L. 622/96.



Concorso Università Sapienza Roma: come prepararsi Per la preparazione al concorso si consiglia il Manuale di legislazione universitaria, volume che racchiude, in un unico testo di facile lettura, tutta la materia del diritto delle amministrazioni universitarie e della loro gestione finanziaria e contabile.

Concorso Università Sapienza Roma: come fare domanda La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando di concorso, e inviata esclusivamente tramite PEC personale all’indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it indicando nell’oggetto “Domanda concorso pubblico 50/C/AMMINISTRATIVI-2023”. Dopo aver inviato la domanda occorrerà inoltre compilare un form online disponibile a questo indirizzo. L’invio della domanda tramite PEC e la compilazione del form online dovranno avvenire entro il termine ultimo per la presentazione, ovvero entro il 3 agosto 2023. Per la partecipazione è inoltre richiesto il pagamento della tassa di concorso di 10 euro, effettuabile online seguendo le indicazioni contenute all’interno del bando.

Concorso Università Sapienza Roma: materie d’esame I candidati, secondo quanto stabilito dal bando, devono possedere conoscenze e competenze nei seguenti ambiti e materie: elementi di diritto amministrativo;

disciplina sulla privacy e disciplina sulla trasparenza e anticorruzione;

elementi di contabilità nelle Università;

legislazione Universitaria;

tatuto dell’Ateneo e Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la

Contabilità pubblicati sul sito web di Sapienza Università di Roma;

buona conoscenza della lingua inglese;

applicazioni informatiche più in uso.

Concorso Università Sapienza Roma: prove d’esame Il concorso prevede le seguenti fasi: Eventuale prova preselettiva;

Prova scritta;

Prova orale. In caso di un elevato numero di domande pervenute, l’Amministrazione si riserva di sottoporre i

candidati ad una preselezione attraverso forme preselettive attuate mediante la somministrazione di

test a risposta multipla volti ad indagare, in riferimento alla posizione ed al profilo oggetto del

concorso, il livello di cultura generale e/o le capacità di analisi, sintesi, logicità del ragionamento,

soluzione dei problemi e/o le abilità logico-matematiche, espressivo-linguistiche e/o le conoscenze

tecnico-professionali riferite al profilo messo a concorso. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati collocati nella graduatoria della prova preselettiva entro i primi 800 posti. Saranno altresì ammessi i candidati classificati ex aequo nell’ultima posizione. La prova scritta verterà su una o più delle conoscenze, materie o ambiti previsti dal bando di concorso.

L’Università potrà disporre lo svolgimento della prova scritta mediante l’utilizzo di strumenti

informatici e digitali forniti dall’Amministrazione. Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30. La prova orale verterà su una o più delle conoscenze, materie o ambiti previsti dal bando di concorso.

L’Università potrà disporre che lo svolgimento della prova orale avvenga a distanza per via telematica, utilizzando lo strumento della teleconferenza in audio e video mediante il ricorso ad apposite piattaforme e applicativi informatici. Anche la prova orale si intenderà superata con un punteggio minimo di 21/30. A partire dal giorno 8 settembre 2023, mediante pubblicazione nel sito web dell’Ateneo, verrà data comunicazione dell’ora, del giorno e della sede in cui si terrà la prova preselettiva. Per restare aggiornato su tutte le novità che riguardano i concorsi pubblici iscriviti gratuitamente alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso: