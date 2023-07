Concorso Ministero della Difesa, 1452 posti per diplomati e laureati: come partecipare

Sono stati pubblicati sul Portale InPA due nuovi bandi di Concorso Ministero Difesa per il reclutamento di un totale di 1452 posti, sia per assistente con diploma sia per funzionari laureati, nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa. Nello specifico, si tratta di:

1139 assistenti Area funzionale II, fascia retributiva F2;

Area funzionale II, fascia retributiva F2; 313 funzionari Area funzionale Terza, fascia retributiva F1.

Vediamo nei prossimi paragrafi come saranno suddivisi i posti, tutti i profili professionali richiesti, come fare domanda e come si svolgeranno le prove del concorso.

Concorso Ministero della Difesa, 1452 posti: profili per diplomati I 1139 posti per assistenti diplomati del concorso Ministero della Difesa sono così suddivisi: Codice FA32 – ASSISTENTE LINGUISTICO N° 1 unità

– ASSISTENTE LINGUISTICO Codice FT35 – ASSISTENTE AI SERVIZI DI SUPPORTO N° 24 unità

– ASSISTENTE AI SERVIZI DI SUPPORTO Codice FT36 – ASSISTENTE PER L’ALIMENTAZIONE E LA RISTORAZIONE N° 6 unità

– ASSISTENTE PER L’ALIMENTAZIONE E LA RISTORAZIONE Codice FT37 – ASSISTENTE AI SERVIZI DI VIGILANZA N° 77 unità

– ASSISTENTE AI SERVIZI DI VIGILANZA Codice FS41 – ASSISTENTE SANITARIO N° 9 unità

– ASSISTENTE SANITARIO Codice FT45 – ASSISTENTE TECNICO PER L’INFORMATICA N° 61 unità

– ASSISTENTE TECNICO PER L’INFORMATICA Codice FT46 – ASSISTENTE TECNICO PER I SISTEMI INFORMATIVI N° 3 unità

– ASSISTENTE TECNICO PER I SISTEMI INFORMATIVI Codice FT47 – ASSISTENTE TECNICO PER I SISTEMI ELETTRICI ED ELETTROMECCANICI N° 135 unità

– ASSISTENTE TECNICO PER I SISTEMI ELETTRICI ED ELETTROMECCANICI Codice FT48 – ASSISTENTE TECNICO PER LA CARTOGRAFIA E LA GRAFICA N° 81 unità

– ASSISTENTE TECNICO PER LA CARTOGRAFIA E LA GRAFICA Codice FT49 – ASSISTENTE TECNICO CHIMICO-FISICO N° 34 unità

– ASSISTENTE TECNICO CHIMICO-FISICO Codice FT50 – ASSISTENTE TECNICO ARTIFICIERE N° 10 unità

– ASSISTENTE TECNICO ARTIFICIERE Codice FT51 – ASSISTENTE TECNICO PER L’EDILIZIA E LE MANUTENZIONI N° 113 unità

– ASSISTENTE TECNICO PER L’EDILIZIA E LE MANUTENZIONI Codice FT52 – ASSISTENTE TECNICO N° 52 unità

– ASSISTENTE TECNICO Codice FT53 – ASSISTENTE TECNICO PER L’ELETTRONICA, L’OPTOELETTRONICA E LE TELECOMUNICAZIONI N° 127 unità

– ASSISTENTE TECNICO PER L’ELETTRONICA, L’OPTOELETTRONICA E LE TELECOMUNICAZIONI Codice FT54 – ASSISTENTE TECNICO PER LE LAVORAZIONI N° 130 unità

– ASSISTENTE TECNICO PER LE LAVORAZIONI Codice FT55 – ASSISTENTE TECNICO PER LA MOTORISTICA, LA MECCANICA E LE ARMI N° 275 unità

Concorso Ministero della Difesa, 1452 posti: profili per laureati I 313 posti per Funzionari laureati sono invece così suddivisi: Codice FA02 – FUNZIONARIO LINGUISTICO N° 31 unità

– FUNZIONARIO LINGUISTICO N° Codice FA03 – FUNZIONARIO INTERPRETE TRADUTTORE N° 8 unità

– FUNZIONARIO INTERPRETE TRADUTTORE N° Codice FT10 – FUNZIONARIO TECNICO PER L’INFORMATICA N° 18 unità

– FUNZIONARIO TECNICO PER L’INFORMATICA N° Codice FT11 – FUNZIONARIO TECNICO PER I SISTEMI INFORMATIVI N° 2 unità

– FUNZIONARIO TECNICO PER I SISTEMI INFORMATIVI N° Codice FT12 – FUNZIONARIO TECNICO PER LA CARTOGRAFIA N° 22 unità

– FUNZIONARIO TECNICO PER LA CARTOGRAFIA N° Codice FT13 – FUNZIONARIO TECNICO PER LA BIOLOGIA, LA CHIMICA E LA FISICA N° unità15

– FUNZIONARIO TECNICO PER LA BIOLOGIA, LA CHIMICA E LA FISICA N° Codice FT14 – FUNZIONARIO TECNICO PER L’ EDILIZIA N° 48 unità

– FUNZIONARIO TECNICO PER L’ EDILIZIA N° Codice FT15 – FUNZIONARIO TECNICO PER L’ELETTRONICA, L’OPTOELETTRONICA E LE TELECOMUNICAZIONI N° 22 unità

– FUNZIONARIO TECNICO PER L’ELETTRONICA, L’OPTOELETTRONICA E LE TELECOMUNICAZIONI N° Codice FT16 – FUNZIONARIO TECNICO PER I SISTEMI ELETTRICI ED ELETTROMECCANICI N° 22 unità

– FUNZIONARIO TECNICO PER I SISTEMI ELETTRICI ED ELETTROMECCANICI N° Codice FT17 – FUNZIONARIO TECNICO PER LA NAUTICA N° 2 unità

– FUNZIONARIO TECNICO PER LA NAUTICA N° Codice FT18 – FUNZIONARIO TECNICO PER LA MOTORISTICA E LA MECCANICA N° 64 unità

– FUNZIONARIO TECNICO PER LA MOTORISTICA E LA MECCANICA N° Codice FT19 – FUNZIONARIO SPECIALISTA TECNICO N° 48 unità

– FUNZIONARIO SPECIALISTA TECNICO N° Codice FT20 – FUNZIONARIO SPECIALISTA SCIENTIFICO N° 11 unità Per ogni profilo è prevista una ulteriore ripartizione dei posti di ogni profilo tra diverse Regioni. Si rimanda al bando per tutte suddivisioni in base al profilo di interesse.

Concorso Ministero della Difesa, 1452 posti: chi può partecipare Per la partecipazione a questo maxi-concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: essere cittadino italiano;

avere un’età non inferiore a diciotto anni;

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;

essere in possesso della condotta incensurabile ai sensi dell’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai profili di Assistente tecnico si potrà accedere con qualsiasi diploma di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto. Per quanto riguarda i profili da Funzionario, come anticipato, è richiesta la laurea (triennale o magistrale). Si rimanda ai bandi per conoscere con esattezza il titolo di studio richiesto per il profilo per il quale si intende concorrere.

Preparati alla prova preselettiva con i volumi: FORMATO CARTACEO Quiz di logica e psicoattitudinali Questo libro si presenta come uno strumento di preparazione per la prova preselettiva di tutti i concorsi, unico nel suo genere, in grado di offrire al candidato uno strumento completo di studio: un libro cartaceo con espansioni online consistenti in videolezioni a supporto della parte cartacea. Il testo è stato concepito come una “palestra” con la quale allenarsi in vista della prova preselettiva perché:• offre un’ampia panoramica delle tipologie di quiz di logica assegnate negli ultimi anni (serie numeriche, ragionamento astratto e capacità visiva, logica figurale, logica matematica, ragionamento critico numerico, problem solving, logica deduttiva, logica verbale, comprensione verbale, serie verbali, analogie verbali, ragionamento verbale, frasi da completare, grammatica, ragionamento critico verbale);• fornisce 16 simulazioni di prove, che permettono al candidato di esercitarsi nella gestione del tempo e verificare il proprio livello di preparazione;• accanto ai quiz delle simulazioni è riportato il riferimento alle videolezioni (sono in tutto oltre 250) in cui sono spiegati, schematizzati e illustrati i passaggi e le tecniche da adottare per arrivare alla risoluzione;• dopo ogni simulazione sono fornite le spiegazioni di tutti i quiz. Un libro e un videocorso fusi in un unico prodotto editoriale, che ha avuto ottimi riscontri positivi per i precedenti concorsi di Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e altri enti pubblici, per offrire al candidato uno strumento completo che consenta di superare la prova attitudinale. Nella sezione online, raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono disponibili:- videolezioni di logica;- software di simulazione per nuove esercitazioni. Giuseppe CotruvoÈ uno dei più conosciuti e apprezzati esperti nazionali di didattica e manualistica concorsuale: vanta un’esperienza ultradecennale nell’insegnamento della quizzistica di logica ed è autore di decine di manuali editi da Maggioli. Giuseppe Cotruvo | Maggioli Editore 2020 32.30 € Scopri di più

Concorso Ministero della Difesa, 1452 posti: domanda La domanda di partecipazione al concorso potrà essere inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, all’indirizzo inpa.gov.it e cliccando sulla pagina che riguarda la selezione dei 1139 Assistenti, o su quella che riguarda i 313 Funzionari. Dalla pagina principale si potrà fare poi domanda per i singoli profili accedendo tramite SPID, CIE o CNS. In questo articolo la guida completa per la registrazione sul Portale InPA. Sarà possibile fare domanda fino alle 23.59 del 27 agosto 2023. È ammessa la partecipazione per un solo profilo professionale per Assistenti e per un solo profilo professionale per Funzionari, tra quelli inseriti a bando. È previsto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro.

Concorso Ministero della Difesa, 1452 posti: prove La selezione si articolerà in: Eventuale prova preselettiva (solo per i profili da Funzionario);

Prova scritta;

Prova orale. La prova preselettiva, ove svolta, consisterà in un test di n. 40 domande a risposta multipla,

da risolvere in 60 minuti, e avrà ad oggetto la cultura generale e il ragionamento logico-deduttivo. Per la preparazione si consigliano i volumi “Quiz di cultura generale per tutti i concorsi” e “Quiz di logica e psicoattitudinali” La prova scritta sarà diversa per ogni profilo, verterà sulle materie specifiche legate a ciascun profilo professionale, e consisterà in: un test con 60 domande con risposte a scelta multipla, da risolvere in 90 minuti, per i profili da Assistente;

tre quesiti a risposta aperta, da svolgere in 180 minuti, per i profili da Funzionario. La prova orale, infine, consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nelle materie della prova scritta, oltre che ad accertare le competenze linguistiche e informatiche dei candidati. Le prove scritte e orali saranno valutate in trentesimi e il punteggio minimo per superare le prove sarà di 21/30.

Per restare aggiornato su tutte le novità che riguardano i concorsi pubblici iscriviti gratuitamente alla nostra Newsletter concorsi compilando il form qui in basso: