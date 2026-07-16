Detrazione pensionati: attenzione se si hanno anche redditi da lavoro

Cos’è la detrazione pensionati? L’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, riconosce una riduzione dell’IRPEF lorda ai soggetti titolari di uno o più redditi di pensione.

La misura ha l’obiettivo di diminuire il carico fiscale per il contribuente, in ragione delle spese che lo stesso, anche se non svolge più un’attività lavorativa, continua a sostenere.

Dall’operazione IRPEF lorda meno detrazioni si ottiene pertanto l’imposta effettivamente a carico del contribuente.

Se la detrazione in parola è automaticamente riconosciuta dall’INPS in sede di calcolo del cedolino mensile, particolare attenzione dev’essere posta alle ipotesi di pensionati che svolgono anche un’attività di lavoro dipendente.

Analizziamo in dettaglio perché.

Al pari di quanto avviene per le detrazioni spettanti a coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati, la misura prevista per i pensionati è calcolata non in base a determinati costi effettivamente sostenuti dal contribuente ma in misura forfettaria, secondo quanto disposto dal TUIR .

Sempre sulla falsariga di quanto avviene per la detrazione riconosciuta ai percettori di redditi di lavoro dipendente, anche per i pensionati la prima fascia di reddito, non superiore a 8.500,00 euro, riconosce una detrazione fissa pari a 1.955,00 euro annui.

A tutela del contribuente, tuttavia, la detrazione, pur essendo riproporzionata in base ai giorni di produzione del reddito nell’anno, non può essere inferiore a 713,00 euro.

Si precisa inoltre che, per i redditi da 25.000 a 29.000 euro, l’importo della detrazione risultante dalla tabella è aumentato di 50,00 euro.

Qual è il rischio per il pensionato?

Il pensionato che svolge anche un’attività di lavoro dipendente vede trattenersi, nel corso dell’anno, l’IRPEF e le addizionali regionali e comunali dal datore di lavoro e dall’INPS, entrambi in qualità di sostituti d’imposta.

In assenza di comunicazioni contrarie da parte del dipendente, il datore di lavoro calcola l’IRPEF considerando i soli redditi dallo stesso erogati, in quanto unico dato noto, e applicando le detrazioni per redditi di lavoro.

L’INPS, parimenti, trattiene l’IRPEF nel cedolino della pensione considerando i soli redditi erogati dall’Istituto e applicando la detrazione per redditi da pensione.

Nel momento in cui il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi, si vede costretto a restituire delle somme all’Erario a titolo di imposte ancora dovute, avendo beneficiato di una detrazione di troppo, sia essa quella da pensione o quella da lavoro dipendente, essendo le stesse incompatibili.

La restituzione delle somme, con un conguaglio fiscale negativo, a causa delle detrazioni fruite in eccesso, avviene con una corrispondente trattenuta nel cedolino della pensione o in busta paga, a seconda del sostituto d’imposta indicato dal contribuente in dichiarazione dei redditi.