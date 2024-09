Concorsi settembre 2024: tutti i bandi in scadenza

Concorsi settembre 2024: quali sono i bandi ancora attivi per cui è possibile fare domanda? Nelle scorse settimane sono stati banditi importanti concorsi pubblici per il reclutamento di centinaia di unità di personale da inserire all’interno delle varie amministrazioni pubbliche del nostro Paese.



Tante possibilità per laureati e diplomati, in diversi settori che vanno dalla sanità all’amministrazione passando per Agenzie Fiscali e Ministeri.



Vediamo quindi nei prossimi paragrafi tutti i concorsi settembre 2024 ancora aperti, come fare domanda e come prepararsi al meglio.

Concorsi settembre 2024: 126 posti Azienda Zero Piemonte Concorso Azienda Zero Piemonte: arriva una nuova importante occasione per l’accesso alla pubblica amministrazione in ambito sanitario. Sono stati infatti pubblicati 4 diversi bandi per il reclutamento di complessive 126 unità a tempo determinato presso le diverse Aziende Sanitarie del Piemonte. I posti sono così suddivisi: 60 Infermieri;

35 Assistenti Amministrativi;

21 Collaboratori amministrativi professionali;

10 Collaboratori amministrativi settore economico. Per i posti da Assistente amministrativo si può partecipare con il diploma, mentre per gli altri bandi è richiesta la laurea. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale Concorsi dell’Azienda Zero Piemonte, raggiungibile a questo indirizzo. L’accesso al portale è possibile sia attraverso SPID e CIE sia registrandosi con email e password. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro, da effettuarsi seguendo le istruzioni riportate all’interno dei bandi di concorso. Il termine per l’invio delle domande scade il 5 settembre 2024. Maggiori dettagli sono disponibili nell’articolo dedicato.

Concorsi settembre 2024: 14 posti per diplomati ARCS Friuli Concorso ARCS Friuli 2024, una nuova opportunità in area sanitaria per amministrativi diplomati. È stato infatti indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 14 posti di Assistente amministrativo. Il concorso è svolto dall’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) per conto delle Aziende Sanitarie del Friuli Venezia Giulia e darà luogo a 5 graduatorie, distinte per ciascuna delle

aziende interessate dalla procedura e in particolare: Azienda sanitaria Friuli Occidentale – 1 posto

IRCCS “Centro di riferimento oncologico” di Aviano – 1 posto

Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina – 1 posto

Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale – 10 posti

Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute – 1 posto La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale concorsi di ARCS Friuli, collegandosi a questo indirizzo e accedendo tramite SPID, CIE o registrandosi con email e password.

Per la partecipazione al concorso è dovuto un contributo a titolo “diritti di segreteria” di 10,33 euro, in

nessun caso rimborsabile. Tale contributo deve essere versato seguendo le istruzioni riportate nell’avviso di pagamento generato dalla piattaforma in fase d’iscrizione al concorso on line. Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 5 settembre 2024. Per il bando e i dettagli sulle prove si rimanda all’approfondimento dedicato al concorso.

Concorsi settembre 2024: 58 OSS Azienda Zero Veneto Arriva una nuova importante occasione di assunzione a tempo indeterminato per OSS. è stato infatti pubblicato il bando del Concorso Azienda Zero Veneto 2024 per il reclutamento di 58 Operatori Socio Sanitari da ripartire tra le diverse Aziende Sanitarie del Veneto. Il concorso è infatti organizzato da Azienda Zero per conto delle Aziende Sanitarie del SSR veneto.

I candidati durante la presentazione della domanda potranno indicare una sola delle Aziende interessate dal concorso, e i vincitori potranno essere destinati a qualsiasi sede della suddetta Azienda. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale Concorsi di Azienda Zero Veneto, disponibile cliccando qui, accedendo tramite SPID o CIE. PEr la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 15 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni che saranno fornite durante la presentazione della domanda. Sarà possibile fare domanda fino alle ore 18:00 del 5 settembre 2024. Il bando e i dettagli sul concorso sono disponibili nell’articolo dedicato.

Concorsi settembre 2024: 470 posti Agenzia Entrate Riscossione Scade il 10 settembre il termine per l’invio delle domande del Concorso Agenzia Entrate Riscossione per la copertura di 470 posti, con il profilo di addetti riscossione da inquadrare nella III Area 1° Livello del CCNL dipendenti da Agenzia delle entrate-Riscossione, Equitalia Giustizia SpA e Riscossione Sicilia SpA.



Si tratta di un concorso a prova scritta unica, riservato a laureati in scienze giuridiche, politiche ed economiche, con posti in tutta Italia. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA. Occorrerà collegarsi alla pagina dedicata al concorso, disponibile cliccando qui, e accedendo tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS. Tutti i dettagli sul concorso sono disponibili cliccando qui.

Concorsi settembre 2024: 13 posti Comune di Rimini Sono stati pubblicati due diversi bandi per la copertura con contratto a tempo indeterminato e pieno di complessivi 13 posti nell’Area degli Istruttori, così suddivisi: 9 posti di Istruttore amministrativo di cui

di cui 8 da destinare al Comune di Rimini



1 da destinare alla Provincia di Rimini

4 posti di Istruttore informatico. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, accedendo alla procedura tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS. Per la partecipazione al concorso occorrerà possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o un domicilio digitale.

È inoltre richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni presenti all’interno dei rispettivi bandi.



Il termine per l’invio delle domande scade alle 12:00 del 12 settembre 2024. PEr ulteriori dettagli si rimanda all’articolo dedicato.

Concorsi settembre 2024: 1000 Autisti Ministero della Giustizia È stato pubblicato sul Portale InPA il bando del Concorso Ministero della Giustizia 2024 per la copertura di 1000 posti nel profilo di conducente di automezzi (area II) da destinare agli uffici giudiziari. Essendo i posti inquadrati nell’Area degli Assistenti (Ex Area II), è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, oltre che della patente B valida da almeno tre anni e con un punteggio residuo pari ad almeno 18 punti. La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, collegandosi a questo indirizzo e accedendo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale.

Sarà possibile fare domanda fino alle ore 12:00 del 25 settembre 2024. Tutti i dettagli sul concorso sono disponibili nell’articolo dedicato.

