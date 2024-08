Concorso Azienda Zero Veneto 2024, 58 OSS: requisiti, domanda e prove

Arriva una nuova importante occasione di assunzione a tempo indeterminato per OSS. è stato infatti pubblicato il bando del Concorso Azienda Zero Veneto 2024 per il reclutamento di 58 Operatori Socio Sanitari da ripartire tra le diverse Aziende Sanitarie del Veneto. Il concorso è infatti organizzato da Azienda Zero per conto delle Aziende Sanitarie del SSR veneto.

I candidati durante la presentazione della domanda potranno indicare una sola delle Aziende interessate dal concorso, e i vincitori potranno essere destinati a qualsiasi sede della suddetta Azienda.

Vediamo nei prossimi paragrafi come saranno suddivisi i posti, e come prepararsi alle prove. Si ricorda infine che la mansione di OSS sarà presto inclusa nell’elenco dei lavori gravosi che danno diritto alla pensione anticipata.

Concorso Azienda Zero Veneto 2024: suddivisione posti Come anticipato, i 58 posti messi a concorso saranno ripartiti tra le diverse Aziende Sanitarie della Regione Veneto. Ecco di seguito la suddivisione dei posti per le Aziende interessate: Azienda ULSS 1 Dolomiti (1 Posto)

Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana (15 Posti)

Azienda ULSS 3 Serenissima (3 Posti)

Azienda ULSS 4 Veneto Orientale (1 Posto)

Azienda ULSS 5 Polesana (1 Posto)

Azienda ULSS 6 Euganea (13 Posti)

Azienda ULSS 7 Pedemontana (2 Posti)

Azienda ULSS 8 Berica (10 Posti)

Azienda ULSS 9 Scaligera (5 Posti)

Azienda Ospedale – Università Padova (3 Posti)

A.O. Universitaria Integrata Verona (1 Posto)

I.R.C.C.S. Istituto Oncologico Veneto (3 Posti) La scelta dell’azienda per la quale concorrere implica la consapevolezza di poter essere destinati a prestare servizio presso qualunque sede della stessa: i candidati sono pertanto invitati a prendere adeguata visione dell’ambito territoriale dell’azienda di interesse.

Concorso Azienda Zero Veneto 2024, 58 OSS: requisiti Possono partecipare al concorso i candidati e le candidate che, entro la scadenza del termine per l’invio delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

idoneità fisica all’impiego;

età inferiore a quella prevista dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;

adeguata conoscenza della lingua italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

assolvimento dell’obbligo scolastico ;

; possesso dell’attestato di qualifica di “Operatore Socio-Sanitario”, acquisito presso istituto professionale riconosciuto, o titolo equipollente.

Concorso Azienda Zero Veneto 2024, 58 OSS: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale Concorsi di Azienda Zero Veneto, disponibile cliccando qui, accedendo tramite SPID o CIE. PEr la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 15 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni che saranno fornite durante la presentazione della domanda. Sarà possibile fare domanda fino alle ore 18:00 del 5 settembre 2024.

Concorso Azienda Zero Veneto 2024, 58 OSS: prove La selezione si articolerà nelle seguenti prove: Eventuale prova preselettiva;

Prova pratica;

Prova orale. La prova preselettiva si svolgerà nel caso di un elevato numero di domande pervenute. La data, la sede, l’orario, i contenuti e le modalità di svolgimento dell’eventuale preselezione saranno pubblicati nella sezione dedicata alla procedura del sito istituzionale di Azienda Zero non prima di 15 giorni successivi alla scadenza della presentazione delle domande e con un preavviso di almeno 7 giorni. Accederà alla prova pratica un numero di candidati pari a venti volte il numero dei posti ricercati, insieme ai candidati che hanno ottenuto lo stesso punteggio del candidato collocato all’ultima posizione utile. La prova pratica consisterà nell’esecuzione e/o illustrazione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta. La prova pratica potrà essere espletata anche in forma scritta e potrà consistere in quesiti a risposta multipla. Il punteggio massimo attribuibile alla prova pratica sarà di 30 punti ed il suo superamento sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 21 punti, necessari per accedere alla prova orale. La prova orale, infine, verterà sull’approfondimento delle tecniche specifiche relative al profilo professionale a concorso. Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Anche la prova orale sarà superata con un punteggio minimo di 21/30.

Concorso Azienda Zero Veneto 2024, 58 OSS: come prepararsi

Il volume OSS L'Operatore Socio Sanitario – Manuale teorico-pratico per i concorsi e la formazione si articola in tre Parti, ciascuna delle quali sviluppa i contenuti teorici e permette la valutazione dell'apprendimento attraverso test a risposta multipla e a risposta sintetica, esercitazioni, analisi di casi: la prima Parte riguarda le conoscenze trasversali necessarie per inserirsi nel contesto sanitario e sociale e nelle organizzazioni dove l'OSS svolgerà la propria attività; la seconda Parte introduce il concetto di bisogni e della loro soddisfazione e descrive metodi e strumenti per l'organizzazione del lavoro e per l'integrazione nell'equipe; la terza Parte sviluppa gli aspetti assistenziali e descrive le procedure di maggior interesse.

La raccolta QUIZ per concorsi OSS contiene oltre 5000 quesiti a scelta multipla suddivisi per materia e ampiamente commentati, in modo da favorire un ripasso sistematico degli argomenti. Nella sezione online sono disponibili ulteriori quiz, simulazioni e contenuti aggiuntivi di interesse per la preparazione al concorso.

