Concorso Azienda Zero Piemonte, 126 posti per diplomati e laureati: domande in scadenza

Concorso Azienda Zero Piemonte: arriva una nuova importante occasione per l’accesso alla pubblica amministrazione in ambito sanitario. Sono stati infatti pubblicati 4 diversi bandi per il reclutamento di complessive 126 unità a tempo determinato presso le diverse Aziende Sanitarie del Piemonte. I posti sono così suddivisi:

60 Infermieri;

35 Assistenti Amministrativi;

21 Collaboratori amministrativi professionali;

10 Collaboratori amministrativi settore economico.

Per i posti da Assistente amministrativo si può partecipare con il diploma, mentre per gli altri bandi è richiesta la laurea. Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i requisiti richiesti, come fare domanda e come prepararsi alle prove del Concorso Azienda Zero Piemonte.

Concorso Azienda Zero Piemonte, 126 posti: requisiti Per la partecipazione al concorso è necessario innanzitutto possedere i seguenti requisiti generali, comuni a tutti i bandi: cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

idoneità fisica all’impiego;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile. Parlando di requisiti specifici per ogni bando, ecco un elenco dei titoli di studio richiesti suddivisi per profilo:

Profilo Titoli di Studio Richiesti Infermiere Laurea in Infermieristica (L/SNT1) o diploma universitario di infermiere riconosciuto equipollente

Iscrizione all’Albo Assistente Amministrativo Diploma di istruzione secondaria di secondo grado Collaboratore Amministrativo Professionale Una delle seguenti Lauree Triennali o magistrali considerate assorbenti L-14; L-16; L-18; L-20; L-33; L-35; L-36; L-19; L-39; L-40; L-41; L-11; L-15; L-42; L-5; L-10; L-8; L-9 Collaboratore Amministrativo Professionale (Settore Economico) Laurea magistrale LM 56 – Scienze dell’economia o LM 77 – Scienze economico-aziendali

Laurea triennale L-18 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale o L-33 Scienze Economiche

Concorso Azienda Zero Piemonte, 126 posti: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale Concorsi dell’Azienda Zero Piemonte, raggiungibile a questo indirizzo. L’accesso al portale è possibile sia attraverso SPID e CIE sia registrandosi con email e password. Una volta effettuato l’accesso occorrerà scegliere il bando al quale si intende partecipare. Trattandosi di bandi diversi, un candidato in possesso di Laurea L-18 o L-33 può partecipare a entrambi i bandi per collaboratore amministrativo, poiché entrambi richiedono questi due titoli di studio. Una volta avviata la procedura di invio della domanda, occorrerà indicare l’Azienda Sanitaria scelta come sede di destinazione. Per l’elenco completo delle sedi si rimanda ai rispettivi bandi. Sarà possibile scegliere una sola sede. Per la partecipazione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro, da effettuarsi seguendo le istruzioni riportate all’interno dei bandi di concorso. Il termine per l’invio delle domande scade il 5 settembre 2024.

Concorso Azienda Zero Piemonte, 126 posti: prove La selezione si articolerà in: Eventuale preselezione (per tutti i profili a esclusione del bando per Infermieri);

Prova scritta;

Prova pratica;

Prova orale;

Valutazione dei titoli. La prova preselettiva si svolgerà solo per i profili amministrativi e solo in caso si più di 3000 domande ricevute per ogni profilo. Questa consisterà nella risoluzione di una serie di quesiti a risposta multipla con almeno tre possibili opzioni di risposta, su quesiti di cultura generale (attualità, storia, geografia, educazione civica, letteratura, grammatica) e/o quesiti logico matematici. La prova scritta potrà consistere nello svolgimento di un elaborato o da una serie di quesiti a risposta sintetica e/o multipla sulle materie d’esame specifiche del profilo professionale per cui si concorre. La prova pratica consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta. La prova potrà prevedere la soluzione di quesiti a risposta sintetica o a risposta multipla attinenti ad aspetti tecnico/pratici relativi al profilo a concorso. La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta. Nel corso della prova orale sarà inoltre accertata la conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse. Per superare le prove del concorso, i punteggi minimi richiesti sono i seguenti: Prova Scritta : almeno 21/30

: almeno 21/30 Prova Pratica : almeno 14/20

: almeno 14/20 Prova Orale: almeno 14/20 I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: titoli di carriera: max punti 8

titoli accademici e di studio: max punti 7

pubblicazioni e titoli scientifici: max punti 5

curriculum formativo e professionale: max punti 10

Concorso Azienda Zero Piemonte, 126 posti: come prepararsi

Il volume L'infermiere rappresenta un completo e indispensabile strumento di preparazione sia ai concorsi pubblici sia all'esercizio della professione di infermiere. Con un taglio teorico-pratico affronta in modo ampio ed esaustivo tutte le materie presenti nel bando di concorso.

La raccolta Quiz dei concorsi per Infermiere – Collaboratore Professionale Sanitario è uno strumento utile per quanti si apprestano a sostenere un concorso pubblico per infermiere. I 6500 quiz a risposta multipla con soluzione commentata sono stati suddivisi per materia in modo da rendere più veloce la ricerca da parte del candidato.

Il Manuale Concorso Collaboratore e Assistente amministrativo Aziende sanitarie (ASL e aziende ospedaliere) è un utilissimo strumento di supporto per la preparazione a tutte le prove concorsuali per i profili amministrativi presso le Asl e le aziende ospedaliere, proponendo un'approfondita trattazione delle principali materie richieste dai bandi.

Infine, la raccolta di Quiz di Logica e cultura generale è un utilissimo strumento per prepararsi ed esercitarsi alla prova preselettiva del concorso, con numerose batterie di quiz commentati e una sezione online contenente un utile simulatore di quiz e videolezioni di logica.

