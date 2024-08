Concorso Comune di Rimini 2024, bandi da 13 posti per diplomati: come partecipare

Nuovo Concorso Comune di Rimini 2024: sono stati pubblicati due diversi bandi per la copertura con contratto a tempo indeterminato e pieno di complessivi 13 posti nell’Area degli Istruttori, così suddivisi:

9 posti di Istruttore amministrativo di cui 8 da destinare al Comune di Rimini 1 da destinare alla Provincia di Rimini

di cui 4 posti di Istruttore informatico.

Le graduatorie potranno essere utilizzate durante il relativo periodo di validità, per la copertura di ulteriori posti appartenenti al medesimo profilo e alla medesima Area , in base alle necessità assunzionali delle Amministrazioni.

Vediamo nei prossimi paragrafi quali requisiti sono richiesti per la partecipazione, come fare domanda e come funzionerà la selezione.

Concorso Comune di Rimini 2024, 13 posti: requisiti Per la partecipazione al Concorso Comune di Rimini 2024 per 13 diplomati è necessario possedere i seguenti requisiti: cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo d’ufficio;

idoneità fisica all’impiego per il posto al quale si riferisce il concorso;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego, ovvero destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;

non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

Diploma di maturità.

Concorso Comune di Rimini 2024, 13 posti: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale InPA, accedendo alla procedura tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS. Per la partecipazione al concorso occorrerà possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o un domicilio digitale. È inoltre richiesto il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro da effettuarsi seguendo le indicazioni presenti all’interno dei rispettivi bandi.



Il termine per l’invio delle domande scade alle 12:00 del 12 settembre 2024. Clicca qui per fare domanda per il bando da 9 Istruttori amministrativi

Clicca qui per fare domanda per il bando da 4 Istruttori informatici

Concorso Comune di Rimini 2024, 13 posti: prove La selezione si articolerà in modo diverso a seconda del profilo professionale per cui si concorre, e in particolare sono previste: Per i 9 posti di Istruttore amministrativo

Una prova scritta che potrà consistere in un elaborato scritto e/o in un test a risposta multipla, e/o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;



Una prova orale

Per i 4 posti di Istruttore informatico

Una prima prova scritta teorica a risposta multipla



Una seconda prova scritta che potrà consistere in un elaborato scritto e/o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;



Una prova orale. La prova scritta per istruttori amministrativi si svolgerà in data 29 ottobre 2024 presso il Palasport Flaminio, ubicato in Rimini, Via Flaminia n. 123. Il 1° ottobre saranno pubblicate ulteriori informazioni sulla prova. Per avere informazioni sulla data e sulle sedi delle prove scritte per istruttori amministrativi, che si svolgeranno entrambe nella stessa giornata, occorrerà attendere invece il 30 settembre 2024.

Concorso Comune di Rimini 2024, 13 posti: cosa studiare Le prove verteranno sulle seguenti materie:

Profilo Istruttore Amministrativo Profilo Istruttore Informatico Ordinamento amministrativo e contabile delle autonomie locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso (Legge 7 agosto 1990, n. 241);

Nozioni fondamentali del diritto costituzionale e amministrativo;

Norme in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33);

Norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali Regolamento UE n. 2016/679 e D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Lingua inglese;

Informatica. Diritto amministrativo e ordinamento degli enti locali;

Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rimini;

Codice dell’amministrazione digitale e Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione;

Nozioni di base sul Regolamento Generale per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (GDPR);

Sistemi operativi (Microsoft Windows e Linux) e servizi di dominio basati su tecnologia Active Directory;

Sistemi di virtualizzazione;

Ambienti cloud;

Reti locali, geografiche e principali protocolli Internet (TCP/IP, HTTP, SMTP, ecc.);

Apparati di rete e loro funzioni (Router, Switch, Access Point, VLAN, ecc.);

Gestione della sicurezza informatica (antivirus, antimalware, firewall, backup e Disaster Recovery);

Supporto all’utenza nell’utilizzo degli strumenti informatici;

Data Management e Database relazionali, modelli E/R e linguaggio SQL, DBMS e Data Warehouse;

Algoritmi e linguaggi di programmazione;

Tecnologie e metodologie per lo sviluppo di applicazioni WEB, Web Services e API;

Open Governement, open data, big data e IoT;

Elementi di cartografia e GIS;

Lingua inglese.

