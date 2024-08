Concorso ARCS Friuli 2024, bando per 14 amministrativi diplomati: come partecipare

Concorso ARCS Friuli 2024, una nuova opportunità in area sanitaria per amministrativi diplomati. È stato infatti indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 14 posti di Assistente amministrativo.

Il concorso è svolto dall’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) per conto delle Aziende Sanitarie del Friuli Venezia Giulia e darà luogo a 5 graduatorie, distinte per ciascuna delle

aziende interessate dalla procedura e in particolare:

Azienda sanitaria Friuli Occidentale – 1 posto

IRCCS “Centro di riferimento oncologico” di Aviano – 1 posto

Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina – 1 posto

Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale – 10 posti

Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute – 1 posto

Sarà possibile scegliere una sola sede durante la presentazione delle domande. Vediamo nei prossimi paragrafi tutti i requisiti richiesti per partecipare, come fare domanda e come prepararsi alle prove.

Concorso ARCS Friuli 2024, 14 amministrativi: requisiti Per la partecipazione al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti: Cittadinanza Italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea, oppure possesso dei requisiti previsti per i cittadini di Paesi Terzi secondo l’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001;

Idoneità piena ed incondizionata allo svolgimento delle mansioni;

Godimento dei diritti civili e politici;

Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari;

non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione;

diploma d’istruzione secondaria di secondo grado.

Concorso ARCS Friuli 2024, 14 amministrativi: domanda La domanda di partecipazione andrà inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale concorsi di ARCS Friuli, collegandosi a questo indirizzo e accedendo tramite SPID, CIE o registrandosi con email e password. Per la partecipazione al concorso è dovuto un contributo a titolo “diritti di segreteria” di 10,33 euro, in

nessun caso rimborsabile. Tale contributo deve essere versato seguendo le istruzioni riportate nell’avviso di pagamento generato dalla piattaforma in fase d’iscrizione al concorso on line. Sarà possibile fare domanda fino alle 23:59 del 5 settembre 2024.

Concorso ARCS Friuli 2024, 14 amministrativi: prove La selezione si articolerà nelle seguenti fasi: Eventuale prova preselettiva;

Prova scritta;

Prova pratica;

Prova orale;

Valutazione dei titoli. In caso di un numero elevato di candidature potrà essere prevista una prova preselettiva. Questa consisterà in una serie di quiz a risposta multipla sugli stessi argomenti delle prove e su argomenti di cultura generale. Il diario, la sede di espletamento e il numero dei candidati ammessi alla prova scritta per singola graduatoria aziendale saranno comunicati esclusivamente mediante pubblicazione nella pagina dedicata al concorso sul sito web aziendale, almeno 10 giorni prima della preselezione. La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema e/o nella risoluzione di quesiti a risposta sintetica e/o multipla e/o a completamento, riguardanti gli ambiti di competenza amministrativa e in particolare: legislazione sanitaria nazionale,

legislazione e organizzazione sanitaria regionale,

disciplina del rapporto di lavoro nel Servizio Sanitario Nazionale,

normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (L.190/2012, D.L.vo n.33/2013, D.L.vo 97/2016 e s.m.i.),

normativa in materia di tutela della privacy (D.L.vo n.196/2003 e s.m.i., GDPR 679/2016),

elementi della disciplina in materia di appalti per l’acquisizione di beni, servizi e contratti pubblici,

elementi di diritto amministrativo,

sistemi di contabilità delle aziende sanitarie. Successivamente, i candidati che avranno superato la prova scritta saranno chiamati a sostenere la prova pratica. Questa fase prevede l’esecuzione/descrizione di tecniche professionali, nonché la predisposizione di atti inerenti il profilo professionale a concorso. La commissione potrà prevedere l’effettuazione della prova in forma scritta, anche attraverso la risoluzione di quesiti – a risposta multipla e/o sintetica, e/o completamento – ovvero mediante l’uso di apparecchiature informatiche. La prova orale, infine, consisterà nello svolgimento di un colloquio sugli argomenti trattati nelle prove precedenti, oltre a verificare l’attitudine e la professionalità del candidato e la conoscenza dell’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche diffuse e della lingua inglese.

Concorso ARCS Friuli 2024, 14 amministrativi: valutazione titoli Complessivamente, i titoli possono contribuire fino a 30 punti al punteggio totale del candidato, che è diviso in diverse categorie di merito: Titoli di carriera (15 punti);

Titoli accademici e di studio (5 punti);

Pubblicazioni e titoli scientifici (3 punti);

Curriculum formativo e professionale (7 punti). La Commissione Esaminatrice determina i criteri specifici per la valutazione dei titoli prima dell’inizio delle prove d’esame. La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati ammessi alla prova orale, è resa nota agli interessati prima dello svolgimento della stessa. Non sono valutabili i titoli richiesti quale requisito di ammissione al concorso.

Concorso ARCS Friuli 2024, 14 amministrativi: come prepararsi

Il Manuale Concorso Collaboratore e Assistente amministrativo Aziende sanitarie (ASL e aziende ospedaliere) è un utilissimo strumento di supporto per la preparazione a tutte le prove concorsuali per i profili amministrativi presso le Asl e le aziende ospedaliere, proponendo un'approfondita trattazione delle principali materie richieste dai bandi.

