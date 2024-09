Concorsi pubblici 2024: il punto sui bandi in arrivo

Concorsi pubblici 2024: quali saranno i prossimi bandi? Il mondo dei concorsi pubblici è in continuo movimento e, stando ai dati forniti dalla Funzione pubblica, nei primi 8 mesi del 2024 sono stati banditi 13.274 concorsi per un totale di 288.558 posti, il 176% in più rispetto all’anno precedente.

La maggior parte di queste selezioni è stata bandita da amministrazioni locali, con una media di 14 posti a concorso, ma diversi sono stati i concorsi banditi da amministrazioni centrali: selezioni finanziate con i fondi PNRR come l’Ufficio del Processo ma anche assunzioni previste dal PIAO delle amministrazioni.

Non aumentano solo i concorsi, ma anche la partecipazione. Sono 2 milioni i candidati che hanno fatto domanda di partecipazione ai concorsi già banditi, numero che continuerà a crescere fino alla fine dell’anno visto che sono diverse le selezioni previste nel 2024 che devono essere ancora bandite.

La PA ha bisogno di personale. Tra blocchi del turnover e pensionamenti anticipati, in questi anni la carenza di dipendenti pubblici si è sempre più accentuata e nel prossimo futuro potrebbero servire più di 200mila assunzioni all’anno solo per coprire i pensionamenti. Il Ministro Zangrillo, in un’intervista al nostro giornale, aveva previsto 340mila assunzioni tra il 2023 e il 2024, con procedure velocizzate e ridotte a una durata di circa 6 mesi rispetto ai 2 anni di media del 2020.

Alla fine dell’anno manca ancora qualche mese e, in base ai Piani dei fabbisogni del personale delle amministrazioni centrali, sono diversi i bandi che potrebbero arrivare. Vediamo quali nei prossimi paragrafi.

L’età media del personale attualmente in forze all’Inps è di 55 anni , con un picco di 65 anni che riguarda i medici legali di seconda fascia e uno di 37 anni rappresentato dai consulenti di protezione sociale. Quest’ultimo dato è ovviamente dovuto all’entrata di tanti giovani dopo il concorso del 2021, ma tutti gli altri settori potrebbero trovarsi a fronteggiare una grande carenza di personale nei prossimi anni, per cui si rende necessario un turn over generazionale. Le assunzioni previste dal PIAO 2024-2026 da effettuarsi tramite concorsi sono le seguenti:

A causa del giudizio del TAR sul precedente concorso, che ha disposto la disapplicazione della cd. “taglia idonei” , le graduatorie dei profili di Funzionario Tributario sono state integrate con tutti gli idonei e non si sono ancora esaurite. Per questo motivo non è ancora chiaro se ci sarà o meno un nuovo concorso per questa figura.

Il PIAO 2024-2026 dell’Agenzia delle Entrate contiene il Piano triennale dei fabbisogni del personale, documento da cui si evince che il budget destinato alle assunzioni per il triennio servirà a bandire concorsi per:

Per la partecipazione ai concorsi per Funzionari sarà richiesta la laurea , ma al momento non sono ancora note le famiglie professionali ricercate dal Ministero. Leggi qui l’approfondimento .

Il DPCM 12 giugno 2024 ha autorizzato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad assumere 1133 unità di personale attraverso diverse modalità, come ad esempio progressioni verticali e scorrimento di graduatorie preesistenti, e ha fornito l’autorizzazione ad avviare 4 concorsi pubblici per il reclutamento di:

Dopo il concorso dell’Ispettorato del Lavoro per 750 ispettori , il Decreto Agricoltura 2024 ha previsto un nuovo concorso congiunto INPS-INAIL per l’assunzione di 514 ispettori. L’obiettivo è combattere il caporalato e il lavoro irregolare. Il concorso includerà 403 ispettori per l’INPS e 111 per l’INAIL, con selezione per titoli ed esami a livello regionale. Il titolo di studio richiesto sarà probabilmente la laurea, con ulteriori dettagli che verranno forniti al momento della pubblicazione del bando ufficiale.

C’è attesa anche per il bando del Concorso Segretari Comunali 2024 per il quale sono arrivate importanti novità. Si ricorda innanzitutto che con il DPCM del 30 novembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 4 del 5 gennaio scorso, era arrivata l’autorizzazione ad assumere 245 Segretari Comunali. Durante la conversione in legge del Decreto Coesione (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione), che ha recentemente concluso l’iter in parlamento, è stato inserito l’articolo 6-bis che autorizza la spesa di 1.330.000 euro per la procedura concorsuale per 245 Segretari Comunali. Si raggiunge quindi un’altra importante tappa che rende più vicina la pubblicazione del bando. Tutti i dettagli nell’articolo dedicato.

Concorsi Pubblici 2024: Funzionari Decreto Sud

All’interno del testo del Decreto Sud pubblicato in Gazzetta a settembre 2023 sono presenti diverse misure per il rilancio del Sud Italia, come l’istituzione della ZES unica e la riprogrammazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. Tra le misure più importanti figura anche il rafforzamento della capacità amministrativa con l’autorizzazione ad assumere un massimo di 2200 unità nelle regioni del Sud che tramite un concorso pubblico per esami. A differenza di quanto previsto dal Concorso Sud per 2800 posti bandito nel 2021, le assunzioni non saranno legate al PNRR e saranno quindi a tempo indeterminato.

Dopo aver raccolto tutte le manifestazioni di interesse degli vari Enti locali è stato pubblicato il DPCM del 23 luglio 2024 che definisce i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie e delle unità di personale per le amministrazioni. In particolare saranno assunti:

Regione Basilicata : 10 funzionari per la regione, più 71 per i comuni.

: 10 funzionari per la regione, più 71 per i comuni. Regione Calabria : 30 funzionari per la regione, più 140 per i comuni.

: 30 funzionari per la regione, più 140 per i comuni. Regione Campania : 66 funzionari per la regione, più 500 per i comuni.

: 66 funzionari per la regione, più 500 per i comuni. Regione Molise : 4 funzionari per la regione, più 21 per i comuni.

: 4 funzionari per la regione, più 21 per i comuni. Regione Puglia : 50 funzionari per la regione, più 300 per i comuni.

: 50 funzionari per la regione, più 300 per i comuni. Regione Sardegna : 20 funzionari per la regione, più 70 per i comuni.

: 20 funzionari per la regione, più 70 per i comuni. Regione Sicilia: 70 funzionari per la regione, più 250 per i comuni.

A questi si aggiungono 71 unità da assegnare al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, per un totale di 1674 Funzionari. La procedura sarà gestita da RIPAM.