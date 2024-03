Concorso Segretari Comunali 2024: in arrivo il bando da 245 posti

FORMATO CARTACEO

La legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023, art. 1, commi 366-368) ha dato avvio alla procedura per l’ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali da indire in sessione straordinaria.La figura del Segretario comunale e provinciale è centrale nell’organizzazione degli enti locali per diversi motivi: svolge da sempre funzioni di assistenza e collaborazione agli organi di governo; è attore dell’innovazione amministrativa e digitale, veicolo di soluzioni operative e di “migliori pratiche”; ha specifiche competenze professionali, incrementate da un significativo percorso di apprendimento “sul campo”, che solitamente inizia negli enti più piccoli per affinare sensibilità e conoscenze concrete ed effettive (non solo giuridiche) dei servizi comunali.Il Segretario costituisce la primaria figura di riferimento nell’ente locale, esercitando una funzione direzionale di vertice e rilevanti attribuzioni nell’ambito dell’anticorruzione e della trasparenza, oltre ad essere fondamentale per poter affrontare le sfide poste dall’innovazione amministrativa, dalla transizione al digitale e dall’attuazione del PNRR.La rilevanza e la delicatezza istituzionale del ruolo svolto e le conseguenti competenze richieste al Segretario comunale implicano la necessità di una formazione specifica incentrata, al contempo, su solide fondamenta giuridiche e significative capacità manageriali, su elementi esperienziali e sull’apertura a nuovi orizzonti operativi, che Guida Normativa ha da sempre unito e sviluppato in linea con il pensiero del suo Fondatore Fiorenzo Narducci, Segretario generale emerito.I quattro volumi settoriali (Ordinamento istituzionale, Servizi finanziari e servizi pubblici locali, Servizi alla persona, Servizi al territorio) che compongono la Guida Normativa nell’Edizione Speciale per la preparazione al corso-concorso, testimoniano sia la completezza della trattazione sia il grado di approfondimento garantito nelle diverse materie ad opera dei più prestigiosi Autori nel campo delle autonomie locali, in grado quindi di fornire un contributo unico per coloro che si accingono a sostenere il concorso.L’opera illustra le funzioni che complessivamente costituiscono le attribuzioni degli enti locali, e quindi esamina compiutamente, nel dettaglio, le regole giuridiche, gli strumenti finanziari che ne sostengono l’esercizio e l’organizzazione che permette di attuarle, consentendo la conoscenza approfondita di ogni attività che impegnerà il Segretario comunale nel suo ruolo di vertice dell’ente, in modo che i concorrenti possano acquisire una preparazione completa ed efficace.Questa Edizione Speciale predisposta appositamente per chi si accinge a sostenere il corso-concorso per ricoprire il prestigioso ruolo di Segretario comunale, confidando che, con l’apporto fornito, i concorrenti potranno affrontare adeguatamente la prova selettiva ed avviarsi a svolgere le funzioni di primario riferimento organizzativo delle istituzioni locali più direttamente chiamate a corrispondere ai bisogni dei cittadini e delle comunità amministrate.

