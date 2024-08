Concorso MIT 2024, bando in arrivo per 333 Funzionari: le ultime novità

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 12 giugno 2024 che autorizza il prossimo Concorso MIT 2024 per 333 Funzionari. In particolare, il DPCM fornisce al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’autorizzazione ad assumere 1133 unità di personale attraverso diverse modalità, come ad esempio progressioni verticali e scorrimento di graduatorie preesistenti, e autorizza ad avviare 4 concorsi pubblici per il reclutamento di:

333 Funzionari ,

, 5 unità appartenenti alle Elevate professionalità

1 Dirigente di I fascia,

12 dirigenti di II fascia.

Per la partecipazione ai concorsi per Funzionari sarà richiesta la laurea, ma al momento non sono ancora note le famiglie professionali ricercate dal Ministero.

Vediamo nei prossimi paragrafi le ultime novità in attesa della pubblicazione del bando, che è prevista dal DPCM entro la fine del 2024.

Concorso MIT 2024: il DPCM con l’autorizzazione ad assumere Come anticipato, il DPCM 12 giugno 2024 recante “Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto scorso contiene tutte le indicazioni sulle prossime assunzioni al MIT. In particolare, negli allegati del decreto si legge che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere 1133 unità nel 2024. Per quanto riguarda i Dirigenti, ci sarà una procedura per 1 Dirigente di I fascia e una procedura per Dirigenti di II fascia, mentre altre unità arriveranno dal Concorso SNA. Sarà istituita l’area delle Elevate professionalità, alla quale si accede con Laurea Magistrale e comprovata esperienza nel campo. È previsto un concorso per il reclutamento di 5 unità in quest’area, mentre altre 5 unità arriveranno tramite progressione verticale dai Funzionari del MIT. Il Decreto prevede l’assunzione di molte unità nell’Area dei Funzionari, in cui persiste una condizione di scopertura data dalle norme in materia di pensionamento anticipato approvate in questi anni. In particolare saranno assunti 998 unità in quest’area, di cui 333 tramite concorso pubblico. Le restanti unità arriveranno tramite scorrimento di graduatorie attualmente in vigore e progressioni verticali. Infine, il Dpcm autorizza ad assumere 358 Assistenti attraverso lo scorrimento di graduatorie già esistenti.

Concorso MIT 2024: famiglie professionali Con il rinnovo del CCNL Funzioni Centrali sono arrivate importanti novità che riguardano l’area dei Funzionari. In particolare, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono previste le seguenti famiglie professionali: tecnica;

amministrativa-giuridica-legale;

comunicazione e informazione;

informatica;

matematico-statistica;

economico-contabile-finanziaria;

vigilanza, controllo e audit. Le ultime due famiglie professionali sono di nuova istituzione e al loro interno confluiranno i dipendenti già in servizio che ne faranno domanda ed in possesso dei relativi titoli. Occorrerà attendere il bando per sapere quali famiglie professionali saranno interessate dal concorso, ma in base alle percentuali di ripartizione previste dal Ministero il maggior numero di assunzioni potrebbero riguardare l’area tecnica e l’area amministrativa.

Concorso MIT 2024: posti al Nord Italia All’interno del Piano dei fabbisogni del personale contenuto nel PIAO 2024-2026 si legge che “a livello di ripartizione territoriale dovrà essere effettuata particolare attenzione agli uffici territoriali maggiormente caratterizzate da carenze d’organico“. In fase di prima assegnazione si avrà cura, per quanto possibile, di prevedere il 50% dei posti negli uffici situati in: Piemonte,

Lombardia,

Veneto,

Liguria,

Emilia Romagna,

Marche,

Toscana.

Concorso MIT 2024: quando arriva Il concorso MIT 2024 dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno corrente. Il bando sarà pubblicato sul Portale InPA, dal quale si potrà poi inviare la domanda di partecipazione. Si attendono quindi tutti gli aggiornamenti sulla selezione.

