Concorso Agenzia Entrate, in arrivo un nuovo bando per 250 esperti: cosa sappiamo

È in arrivo un nuovo Concorso Agenzia Entrate per il reclutamento di 250 unità. A fornire questa informazione è stata la stessa Agenzia, se pur in maniera indiretta. Una recente Delibera del comitato di gestione dell’Agenzia, presieduto dal direttore Ernesto Maria Ruffini, ha autorizzato la ricerca di un nuovo immobile a Milano per poter ospitare nuove risorse presso la Direzione Centrale Grandi Contribuenti e Internazionale della Divisione Contribuenti. Queste nuove risorse, si legge nella Delibera, saranno reclutate attraverso un concorso ancora da bandire, e saranno destinati alle attività di adempimento collaborativo.

In totale, sempre secondo quanto riportato nel documento, saranno assunte 250 unità di cui:

130 da assegnare alla sede di Milano;

120 da assegnare alla sede di Roma.

Avevamo parlato in questo articolo dei concorsi dell’Agenzia delle Entrate previsti dal PIAO 2024-2026 per il prossimo triennio, e in cui è menzionato il reclutamento di 280 unità destinate alle attività di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale. Con questa nuova Delibera si può capire che l’Agenzia si sta muovendo e potrebbe mancare poco alla pubblicazione del bando.

Si tratta di un profilo professionale specifico, destinato alle attività di tax framework compliance, che dovrà svolgere attività di risk-analysis dei contribuenti ammessi al regime, ed effettuare controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, monitorandone le attività e verificandone i relativi esiti.

Non ci sono ancora dettagli sui requisiti di accesso e sulla modalità di selezione. In attesa della pubblicazione del bando di questo nuovo Concorso Agenzia Entrate vediamo cos’è l’adempimento collaborativo.

Concorso Agenzia Entrate 250 esperti: cos’è l’adempimento collaborativo Il regime di adempimento collaborativo, introdotto dal decreto legislativo 128/2015, è una misura che promuove un rapporto di fiducia tra il Fisco e i contribuenti, finalizzata a garantire maggiore certezza nelle questioni fiscali. Questo regime è rivolto alle imprese con un volume d’affari rilevante, che dispongono di un sistema efficace di gestione e controllo del rischio fiscale, noto come “Tax Control Framework” (TCF). L’obiettivo è instaurare un dialogo continuo e preventivo con l’Agenzia delle Entrate per valutare congiuntamente situazioni che potrebbero generare rischi fiscali, anticipando eventuali controlli e riducendo il rischio di contenziosi. Per accedere al regime, le imprese devono soddisfare determinati requisiti, tra cui un volume d’affari minimo e l’adozione di un TCF certificato. I benefici per le imprese che aderiscono includono una procedura abbreviata di interpello preventivo, la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale con modalità semplificate, e la riduzione delle sanzioni per i rischi fiscali comunicati tempestivamente. Inoltre, il regime offre l’esonero dalla presentazione di garanzie per i rimborsi fiscali e prevede una riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.

Concorso Agenzia Entrate: i prossimi bandi Come anticipato, il Concorso Agenzia Entrate per 250 esperti da destinare all’adempimento collaborativo rientra tra le assunzioni previste dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione aggiornato al triennio 2024-2026. Nel piano si legge che il budget destinato alle assunzioni per il triennio servirà a bandire concorsi per: 280 funzionari per le attività di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale;

3.170 funzionari per attività tributaria, di cui una quota sarà destinata alla Direzione Provinciale di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e s.m.i., in considerazione delle relative carenze di personale;

20 funzionari da destinare alla Direzione Regionale della Valle d’Aosta;

50 funzionari ICT (già bandito);

100 funzionari per logistica e approvvigionamento;

80 funzionari esperti in attività di selezione, formazione e valutazione (già bandito, con i posti passati a 148);

20 dirigenti di seconda fascia da destinare prioritariamente agli uffici di supporto alle attività istituzionali (cd. attività no-core) Si attende quindi la pubblicazione del bando di questo nuovo Concorso Agenzia Entrate per sapere con certezza chi potrà partecipare e come si svolgerà la selezione.

